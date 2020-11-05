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ВР (11722) КС (1153) призначення (1019) суддя (1422) Кравчук Євгенія (361)

"Слуга народу" Кравчук про можливе призначення завтра Радою суддів КС: "З точки зору процедури, там все дотримано, і конкурс, і комітет затвердив кандидатури"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада в п'ятницю, 6 листопада може розглянути питання про призначення двох суддів Конституційного Суду. Однак, якщо це питання буде в порядку денному.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

З точки зору процедури, зазначила народна депутатка, все було дотримано, тому парламент може розглянути це питання.

"Це може бути на порядку денному. З точки зору процедури, там все дотримано, і конкурс, і комітет затвердив кандидатури. Конкурс проводився ще на початку року. Якщо це буде в порядку денному, Рада може розглянути це питання", - пояснила вона.

Зазначимо, сьогодні кандидат на посаду судді КСУ Руслан Сидорович у своєму Facebook написав, що парламенту 6 листопада буде розглядати питання призначення суддів. Він також оприлюднив запрошення на засідання парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судді КС, які голосували проти скасування антикорупційних законів, відмовилися від участі в його роботі, - ЗМІ

Слуга народу Кравчук про можливе призначення завтра Радою суддів КС: З точки зору процедури, там все дотримано, і конкурс, і комітет затвердив кандидатури 01
Слуга народу Кравчук про можливе призначення завтра Радою суддів КС: З точки зору процедури, там все дотримано, і конкурс, і комітет затвердив кандидатури 02

Автор: Анастасія Потіха
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Опять сосноведы араХамия с Корниенко конкурс проводили?
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05.11.2020 17:00 Відповісти
Опять турборежим? Опять скандал?
"Слуга народа" Кравчук о возможном назначении завтра Радой судей КС: "С точки зрения процедуры, там все соблюдено, и конкурс, и комитет принял кандидатуры" - Цензор.НЕТ 6172
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05.11.2020 17:00 Відповісти
Поки копняка не отримали - усіх все влаштовувало. А тут - "раптом"...
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05.11.2020 17:01 Відповісти
"Слуга народа" Кравчук о возможном назначении завтра Радой судей КС: "С точки зрения процедуры, там все соблюдено, и конкурс, и комитет принял кандидатуры" - Цензор.НЕТ 7792
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05.11.2020 17:03 Відповісти
Сосновий конкурс? Коли встигли? Хоча... Що там, пару хвилин...
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05.11.2020 17:03 Відповісти
А який проект будуть розглядати раніше - про призначення суддів чи про їх відставку?..
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05.11.2020 17:49 Відповісти
Михайло Жернаков

5 ч. ·

"Вихід" з конституційної кризи, на який ми заслужили.

Завтра, виявляється, парламент планує призначити 2 суддів Конституційного суду.

Без конкурсу, як того вимагає Конституція. Без жодної перевірки того чи дійсно кандидати є "правниками з визнаним рівнем компетентності" і володіють "високими моральними якостями", як того вимагає Конституція.

Причиною ганебних рішень КСУ є в тому числі те, що суддів до нього замість відкритого і об'єктивного конкурсу завжди вибирали за партійними квотами.

Що роблять "Слуги", щоб виправити проблему? Правильно, повторюють те саме 1 в 1.

Вкотре порушуючи при цьому конституційні вимоги.

"Найбільша дурість - це робити те ж саме і сподіватися на інший результат".

P.S. Серед кандидатів є достойні. Але за такої системи шанси в них мізерні.
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05.11.2020 18:48 Відповісти
можна детальніше про оголошення конкурсу, про конкурсні комісії, про їх склад, про склад учасників конкурсу, про рішення комісії????
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05.11.2020 22:39 Відповісти
 
 