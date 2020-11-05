"Слуга народу" Кравчук про можливе призначення завтра Радою суддів КС: "З точки зору процедури, там все дотримано, і конкурс, і комітет затвердив кандидатури"
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Верховна Рада в п'ятницю, 6 листопада може розглянути питання про призначення двох суддів Конституційного Суду. Однак, якщо це питання буде в порядку денному.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
З точки зору процедури, зазначила народна депутатка, все було дотримано, тому парламент може розглянути це питання.
"Це може бути на порядку денному. З точки зору процедури, там все дотримано, і конкурс, і комітет затвердив кандидатури. Конкурс проводився ще на початку року. Якщо це буде в порядку денному, Рада може розглянути це питання", - пояснила вона.
Зазначимо, сьогодні кандидат на посаду судді КСУ Руслан Сидорович у своєму Facebook написав, що парламенту 6 листопада буде розглядати питання призначення суддів. Він також оприлюднив запрошення на засідання парламенту.
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"Вихід" з конституційної кризи, на який ми заслужили.
Завтра, виявляється, парламент планує призначити 2 суддів Конституційного суду.
Без конкурсу, як того вимагає Конституція. Без жодної перевірки того чи дійсно кандидати є "правниками з визнаним рівнем компетентності" і володіють "високими моральними якостями", як того вимагає Конституція.
Причиною ганебних рішень КСУ є в тому числі те, що суддів до нього замість відкритого і об'єктивного конкурсу завжди вибирали за партійними квотами.
Що роблять "Слуги", щоб виправити проблему? Правильно, повторюють те саме 1 в 1.
Вкотре порушуючи при цьому конституційні вимоги.
"Найбільша дурість - це робити те ж саме і сподіватися на інший результат".
P.S. Серед кандидатів є достойні. Але за такої системи шанси в них мізерні.