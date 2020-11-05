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Кабмін має намір виділити на зарплати шахтарям ще 1,4 млрд гривень до 2021 року, - Буславець

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кабмін має намір виділити на зарплати шахтарям ще 1,4 млрд гривень до 2021 року, - Буславець

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №4119, про необхідність прийняття якого неодноразово говорила виконувач обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець.

Законопроєкт передбачає виділення ще 1,4 млрд гривень на виплату зарплат гірникам до кінця року, і погашення заборгованості, що виникла з вересня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міненерго, передають Українські Новини.

Влітку Міненерго погасило перед шахтарями поточну заборгованість по заробітної плати, яка виникла в цьому році через вимушений простій вугледобувних підприємств, а також забезпечило виплату заробітної плати. Але з вересня знову почала виникати заборгованість і тому необхідно було виділити додаткові кошти на зарплати шахтарям.

1,4 млрд гривень на виплату зарплат гірникам до кінця року мають надійти з обов'язкових виплат НАК "Нафтогаз" і АТ "Укрнафта".

Фонд боротьби з COVID-19 для погашення боргів перед шахтарями не використовувалася: ні копійки звідти не було взято.

При цьому зазначений законопроєкт буде сприяти його поповненню на 8,9 млрд гривень, які також мають надійти від виплат НАК "Нафтогаз" і АТ "Укрнафта" до держбюджету.

"Протягом року ми максимально забезпечували виплати заробітної плати шахтарям і погашення поточної заборгованості. Вдячна Уряду і народним депутатам за ефективні рішення і можливість вийти на 100% розрахунки держави перед робітниками вугільної галузі, не обтяжуючи спецфонди, зокрема фонд боротьби з COVID-19. Більш того, за можливість наповнити цей фонд ", - зазначила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Читайте також: Енергетики вимагають від депутатів невідкладно вирішити проблему боргів на енергоринку

Для остаточного розв'язання питання парламент повинен прийняти зазначений законопроєкт в цілому. Підтримують його прийняття як уряд на чолі з Денисом Шмигалем, так і Президент Володимир Зеленський, які вживають необхідні заходи для виплати заробітної плати гірникам.

Нагадаємо, Міненерго вже завершило підготовку проєкту Концепції реформування вугільної галузі, яка спрямована, зокрема, на оптимізацію витрат держбюджету. Концепція передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група - шахти, які підлягають інтеграції з ВАТ Центренерго і є його ресурсною базою. Друга - шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими поколіннями. Третя група шахт - такі, які будуть пропонуватися до приватизації не тільки як вугледобувні підприємства, але і як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності. В рамках підготовки Концепції Міненерго вивчає досвід Німеччини з трансформації вугільних мономіст в сучасні інноваційні центри.

Міненерго спільно з міжнародними партнерами планує запуск пілотних проєктів трансформації шахт. Зараз розглядаються наступні варіанти: шахта "Великомостівська", розташована на заході країни, в місті Червоноград, і потенційно може стати потужним туристичним кластером, а також шахта "5/6", яка розташована на сході в місті Мирноград, і має потенціал технологічного кластера.
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Топ коментарі
+5
Кабмин ничего выделить не может.Эти твари распоряжаются нашими налогами и нас не спрашивают. Это как типа ты с женой мантулишь с утра до вечера, детей не видишь, такой приходишь домой, а теща говорит: я все деньги отдала соседке Гале - у нее муж алкоголик, нужно помочь вылечить. Нахера нам такие избранники?
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05.11.2020 18:41
+4
Шахтерам и Шахтеру Ахметова?
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05.11.2020 17:14
+4
И это еще Кравчук экономическую зону для кормильцев не создал. А сколько миллиардов будет после?
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05.11.2020 17:21
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Шахтерам и Шахтеру Ахметова?
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05.11.2020 17:14 Відповісти
ИДИОТЫ --- шахты убыточны должны быть давно закрыты !!! Шахтеров перепрофилировать !!! Сколько будут доить бюджет Кабмін має намір виділити на зарплати шахтарям ще 1,4 млрд гривень до 2021 року, - Буславець - Цензор.НЕТ 8646
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05.11.2020 19:06 Відповісти
Кабмин намерен выделить на зарплаты шахтерам еще 1,4 млрд гривен налогоплательщиков до 2021 года ?
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05.11.2020 17:18 Відповісти
И это еще Кравчук экономическую зону для кормильцев не создал. А сколько миллиардов будет после?
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05.11.2020 17:21 Відповісти
Энергетический министр или все-таки сосна...хм, все-равно пешка в их игре Кабмін має намір виділити на зарплати шахтарям ще 1,4 млрд гривень до 2021 року, - Буславець - Цензор.НЕТ 5626
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05.11.2020 17:28 Відповісти
єто тоже из коронавирусного фонда?
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05.11.2020 17:47 Відповісти
Оху...ть от мудрости Буславец! Уголь не добывали, а тяжко отдыхали из-за отсутствия спроса, но нехилую зарплату дай кормильцам. Про трансформацию шахт и думать не надо - есть отличный пример от Маргарет Тетчер - обучение новой профессии и трудоустройство, а если реально тупой углекоп, извините - труднообучаемый, то флаг в руки.
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05.11.2020 17:53 Відповісти
Кабмин ничего выделить не может.Эти твари распоряжаются нашими налогами и нас не спрашивают. Это как типа ты с женой мантулишь с утра до вечера, детей не видишь, такой приходишь домой, а теща говорит: я все деньги отдала соседке Гале - у нее муж алкоголик, нужно помочь вылечить. Нахера нам такие избранники?
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05.11.2020 18:41 Відповісти
Цікаво скільки на 1,4 млрд можна купити та встановити сонячних панелей щоб Ахметку не кормити
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05.11.2020 19:37 Відповісти
Примерно могу сказать: панели, аккумулятор, инвертор, монтаж и автоматика обойдутся от 2000 до 2500 баксов для частного дома при пиковой снимаемой мощности около 2 кВт. За 1.4 лярда можно обеспечить эл.энергией минимум 20000 домов.
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05.11.2020 20:10 Відповісти
Ну это если монополист с этим согласится. Гудку такое точно не понравится, и буславец за него в этом грудью костьми ляжет.
Она же не прочь ещё и его "зелёные" тарифы субсидировать из бюджета.
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05.11.2020 20:43 Відповісти
Нонсенс. Почему Кабмин мне ничего не выделяет? У меня тоже одни убытки, ещё и налоги плачу. Плачу и плачу, а шахтёрам всё мало и мало. Может пора шахтёрам начать самим зарабатывать? И не обязательно в шахтах. Вон дороги некому строить, навезли и китайцев и азербайджанцев, а шахтёры что, ни на что не годны, кроме как помощь за счет пенсионеров и здравоохранения получать?
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05.11.2020 21:25 Відповісти
 
 