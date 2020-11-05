Кабмін має намір виділити на зарплати шахтарям ще 1,4 млрд гривень до 2021 року, - Буславець

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №4119, про необхідність прийняття якого неодноразово говорила виконувач обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець.

Законопроєкт передбачає виділення ще 1,4 млрд гривень на виплату зарплат гірникам до кінця року, і погашення заборгованості, що виникла з вересня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міненерго, передають Українські Новини.

Влітку Міненерго погасило перед шахтарями поточну заборгованість по заробітної плати, яка виникла в цьому році через вимушений простій вугледобувних підприємств, а також забезпечило виплату заробітної плати. Але з вересня знову почала виникати заборгованість і тому необхідно було виділити додаткові кошти на зарплати шахтарям.

1,4 млрд гривень на виплату зарплат гірникам до кінця року мають надійти з обов'язкових виплат НАК "Нафтогаз" і АТ "Укрнафта".

Фонд боротьби з COVID-19 для погашення боргів перед шахтарями не використовувалася: ні копійки звідти не було взято.

При цьому зазначений законопроєкт буде сприяти його поповненню на 8,9 млрд гривень, які також мають надійти від виплат НАК "Нафтогаз" і АТ "Укрнафта" до держбюджету.

"Протягом року ми максимально забезпечували виплати заробітної плати шахтарям і погашення поточної заборгованості. Вдячна Уряду і народним депутатам за ефективні рішення і можливість вийти на 100% розрахунки держави перед робітниками вугільної галузі, не обтяжуючи спецфонди, зокрема фонд боротьби з COVID-19. Більш того, за можливість наповнити цей фонд ", - зазначила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Читайте також: Енергетики вимагають від депутатів невідкладно вирішити проблему боргів на енергоринку

Для остаточного розв'язання питання парламент повинен прийняти зазначений законопроєкт в цілому. Підтримують його прийняття як уряд на чолі з Денисом Шмигалем, так і Президент Володимир Зеленський, які вживають необхідні заходи для виплати заробітної плати гірникам.

Нагадаємо, Міненерго вже завершило підготовку проєкту Концепції реформування вугільної галузі, яка спрямована, зокрема, на оптимізацію витрат держбюджету. Концепція передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група - шахти, які підлягають інтеграції з ВАТ Центренерго і є його ресурсною базою. Друга - шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими поколіннями. Третя група шахт - такі, які будуть пропонуватися до приватизації не тільки як вугледобувні підприємства, але і як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності. В рамках підготовки Концепції Міненерго вивчає досвід Німеччини з трансформації вугільних мономіст в сучасні інноваційні центри.

Міненерго спільно з міжнародними партнерами планує запуск пілотних проєктів трансформації шахт. Зараз розглядаються наступні варіанти: шахта "Великомостівська", розташована на заході країни, в місті Червоноград, і потенційно може стати потужним туристичним кластером, а також шахта "5/6", яка розташована на сході в місті Мирноград, і має потенціал технологічного кластера.