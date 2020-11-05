Найманці РФ з початку доби 8 разів порушили режим припинення вогню, поранено воїна, - штаб ОС
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Від початку поточної доби, 5 листопада, озброєні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС, передає Цензор.НЕТ.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Старогнатівки противник застосував стрілецьку зброю. На ділянках неподалік населеного пункту Водяне ворог двічі порушив режим припинення вогню: зранку застосував стрілецьку зброю, а по обіді – міномети калібру 82 міліметри. Окрім того, неподалік Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Ще два порушення зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Попасна. Тут противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкові поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний.
Про ці дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
На цій же ділянці ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета.
У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 4 гектари території та передано на знищення 118 вибухонебезпечних предметів.
Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують виконувати завдання за призначенням.
Будь ласка, зачекайте...
Hellis@13Hellis_13 1 ч
самый лучший способ уничтожить свою армию:
- не выдавать боезапас (уже)
- остановить форменное обеспечение (уже)
- запретить стрелять по врагу (уже)
- перестать кормить (вступает в силу с января 2021)
А потом власть выйдет с цветами встречать армию врага...
ватников и кацапов на перегной и только так!
P.S. Это была сатира.
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только чья артиллерия х.з. Наверняка российская, потому что убивать оккупантов бубочка запретил.
"Глава делегації України в Тристоронньої контактній групі, перший президент Леонід Кравчук упевнений, що у нинішнього президента Володимира Зеленського є план "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Джерело: його інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Перш за все, я абсолютно переконаний, що такий план "Б" є у президента. Є такий план "Б" і в нашій групі, але я не маю повноважень зараз вам про цей план говорити..."
Здогадуюсь що ця нинішня мразота запропонує сєпарським покидькам з лугандона міліцейські корки, зарплату від 15 до 20 кг.грн + бонус- зарахують з 14р по 20 як службу в місцевій міліції з видачею компенсації.
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Тем временем в Офисе президента напомнили о действующем на Донбассе перемирии. С 27 июля стороны договорились о соблюдении тишины. За все это время оккупанты 224 раза обстреляли ВСУ, что в 5,5 раз меньше, чем в аналогичный период в 2019 году. На фронте за этот срок погибли три украинских воина (29 - в 2019-м), еще 11 (98 - в 2019 году) получили ранения.
путен он очинь-очинь хочет мира и он очинь ждёт, чтобы ему все всегда сматрели асобенна в левый глас
Aleks Afonin
@ya_kak_apelsin
·3 ч
#Авдеевка #ООС #Донбасс #Украина Авдеевка. Фото свежее. Вот так соблюдается «Режим тишины». Очередное обстрел со стороны российских оккупантов. Дом гражданских. Кравчук, с кем ты договариваешься ?!!