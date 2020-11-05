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Найманці РФ з початку доби 8 разів порушили режим припинення вогню, поранено воїна, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ з початку доби 8 разів порушили режим припинення вогню, поранено воїна, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 5 листопада, озброєні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС, передає Цензор.НЕТ.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Старогнатівки противник застосував стрілецьку зброю. На ділянках неподалік населеного пункту Водяне ворог двічі порушив режим припинення вогню: зранку застосував стрілецьку зброю, а по обіді – міномети калібру 82 міліметри. Окрім того, неподалік Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Ще два порушення зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Попасна. Тут противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкові поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний.

Також читайте: РФ та її найманці на Донбасі досі не подали списки на обмін полоненими, - Резніков

Про ці дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

На цій же ділянці ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 4 гектари території та передано на знищення 118 вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують виконувати завдання за призначенням.

Дивіться: Український воїн зазнав осколкового поранення поблизу Новолуганського. За добу - шість ворожих обстрілів, - штаб

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
нормал 100 днів перемиря... вбивают стріляють, території здають, але ж 100 днів тиша у башкє зє і зебілів
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05.11.2020 17:37
+22
Да нету никакого режима прекращения огня. Есть режим - не стрелять, чтобы там не происходило.
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05.11.2020 17:36
+14
Иуда -уклонист зеленский готовит выборы весной ! Через колено готовит изменения в конституцию , ликвидацией КС и назначением туда таких же иуд , как его банда клоунов
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05.11.2020 17:47
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Да нету никакого режима прекращения огня. Есть режим - не стрелять, чтобы там не происходило.
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05.11.2020 17:36 Відповісти
Иуда -уклонист зеленский готовит выборы весной ! Через колено готовит изменения в конституцию , ликвидацией КС и назначением туда таких же иуд , как его банда клоунов
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05.11.2020 17:47 Відповісти
ПА стрєльєвають?
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05.11.2020 22:20 Відповісти


Hellis@13Hellis_13 1 ч

самый лучший способ уничтожить свою армию:
- не выдавать боезапас (уже)
- остановить форменное обеспечение (уже)
- запретить стрелять по врагу (уже)
- перестать кормить (вступает в силу с января 2021)

А потом власть выйдет с цветами встречать армию врага...
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05.11.2020 18:32 Відповісти
нормал 100 днів перемиря... вбивают стріляють, території здають, але ж 100 днів тиша у башкє зє і зебілів
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05.11.2020 17:37 Відповісти
может выборы им?зеЛЕные мрази и подонки!
ватников и кацапов на перегной и только так!
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05.11.2020 17:41 Відповісти
а не послати би туди в окопи під обстріли старого пердуна Кравчука нехай вибори проводить
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05.11.2020 17:48 Відповісти
Зачем писать "нарушили режим прекращения огня"? Можно же думать позитивно и говорить: "личный состав на 8 участках получил премии за соблюдение режима тишины".

P.S. Это была сатира.
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05.11.2020 17:49 Відповісти
Пораненому Захиснику одужання!
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05.11.2020 17:52 Відповісти
Миру Мир! ...результат известен, зато процесс вариативный...
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05.11.2020 17:55 Відповісти
"перемирие" имени зеленского.....
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05.11.2020 18:04 Відповісти
Найманці РФ з початку доби 8 разів порушили режим припинення вогню, поранено воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4274
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05.11.2020 18:04 Відповісти
А в ОПе,кабинетах кравчука,резника-тишина Найманці РФ з початку доби 8 разів порушили режим припинення вогню, поранено воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8417
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05.11.2020 18:07 Відповісти
Нарьмалльниє пацани,русккєє.
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05.11.2020 22:22 Відповісти
А начштаба ООС рассказывает что обстрелов нету и что нужно побыстрее дать боевикам Свободную Экономико-Политическую Зону притом не только в ОРДЛО а на всей территории Донецкой и Луганской областей Найманці РФ з початку доби 8 разів порушили режим припинення вогню, поранено воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3190
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05.11.2020 18:12 Відповісти
Всьо під контролєм ,, прашу нє паніковать , порушєння пєрємирья нє значі .!! Найманці РФ з початку доби 8 разів порушили режим припинення вогню, поранено воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4287 .

Найманці РФ з початку доби 8 разів порушили режим припинення вогню, поранено воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4004..
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05.11.2020 18:22 Відповісти
а наши отвечали???????????
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05.11.2020 18:23 Відповісти
В соцсетях жители ОРДЛО пишут, что днем отчетливо слышали на севере Донецка звуки боя: "Спартак или аэропорт, судя по звукам", "Открывают огонь с самого утра по всем направлениям. Информации о разрушениях и пострадавших нет", "Вже десь 70 шт. " лягло" ...Отаке "всеосяжне" Важке. Промка- бутовка", "Авдеевка 16-09 За городом на ю-востоке пошли прилеты. Что-то падает.....", "Что-то мне подсказывает, что за окном войнушка разыгралась...", "Внезапно активный бой с артой в стороне ЯБП", "Майже півгодини у бік Авдіївки/ЯБП летіло важке", "Безперервно гатили 25хв. у бік Авдіївка/ЯБП, важким", "Воюет Минеральное и Спартак. В районе Дап война по-серьезному. Артиллерия и стрелковое С Азотного тоже пишут - давно такого не слышали".
=======
только чья артиллерия х.з. Наверняка российская, потому что убивать оккупантов бубочка запретил.
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05.11.2020 19:37 Відповісти
Наріт, нє панікуйтє !
"Глава делегації України в Тристоронньої контактній групі, перший президент Леонід Кравчук упевнений, що у нинішнього президента Володимира Зеленського є план "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Джерело: його інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Перш за все, я абсолютно переконаний, що такий план "Б" є у президента. Є такий план "Б" і в нашій групі, але я не маю повноважень зараз вам про цей план говорити..."
Здогадуюсь що ця нинішня мразота запропонує сєпарським покидькам з лугандона міліцейські корки, зарплату від 15 до 20 кг.грн + бонус- зарахують з 14р по 20 як службу в місцевій міліції з видачею компенсації.
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05.11.2020 18:52 Відповісти
ещё и УБД дадут со всеми вытекающими
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05.11.2020 19:35 Відповісти
Мерзота вони.
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05.11.2020 22:24 Відповісти
Окупанти захопили в Криму десятки українських храмів, - Денісова ... так нацисты делали в годы Второй мировой войны,но они потом разрешали службу украинской церкви..
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05.11.2020 18:57 Відповісти
Далеко кацапам-фашистам диким кривавим до німців.
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05.11.2020 22:25 Відповісти
5 ноября террористические формирования "Л/ДНР" восемь раз нарушили перемирие, один военный ранен, сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил. Большая часть обстрелов позиции ВСУ пришлась на территорию Донецкой области. Здесь наемники стреляли недалеко от Старогнатовки. Защитникам Украины дважды за день пришлось пережить агрессию противника ( я просто в акуе) у населенного пункта Водяное: утром стреляли из стрелкового оружия, а после обеда задействовали минометы калибра 82 миллиметра. У прифронтовой Авдеевки оккупанты трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В Луганской области, к сожалению, один военнослужащий ВСУ получил осколочные ранения. Здесь противник сбросил выстрел ВОГ-17 с беспилотника над позициями Объединенных сил. В соцсетях жители ОРДЛО пишут, что днем отчетливо слышали на севере Донецка звуки боя: "Спартак или аэропорт, судя по звукам", "Открывают огонь с самого утра по всем направлениям. Информации о разрушениях и пострадавших нет", "Вже десь 70 шт. " лягло" ...Отаке "всеосяжне" Важке. Промка- бутовка", "Авдеевка 16-09 За городом на ю-востоке пошли прилеты. Что-то падает.....", "Что-то мне подсказывает, что за окном войнушка разыгралась...", "Внезапно активный бой с артой в стороне ЯБП", "Майже півгодини у бік Авдіївки/ЯБП летіло важке", "Безперервно гатили 25хв. у бік Авдіївка/ЯБП, важким", "Воюет Минеральное и Спартак. В районе Дап война по-серьезному. Артиллерия и стрелковое С Азотного тоже пишут - давно такого не слышали".
===========
Тем временем в Офисе президента напомнили о действующем на Донбассе перемирии. С 27 июля стороны договорились о соблюдении тишины. За все это время оккупанты 224 раза обстреляли ВСУ, что в 5,5 раз меньше, чем в аналогичный период в 2019 году. На фронте за этот срок погибли три украинских воина (29 - в 2019-м), еще 11 (98 - в 2019 году) получили ранения.
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05.11.2020 19:33 Відповісти
Смерть и позор - ежедневное наказание для ВСУ за пренебрежение конституционными обязаностями по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
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05.11.2020 20:05 Відповісти
Це злочин зебілів, які обрали тупня у владу.
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05.11.2020 20:07 Відповісти
и их тоже. жаль что платят за это воины на фронте
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05.11.2020 20:15 Відповісти
путен он очинь-очинь хочет мира и он не винаватый шо какие та негадяи там очинь пастреливают,
путен он очинь-очинь хочет мира и он очинь ждёт, чтобы ему все всегда сматрели асобенна в левый глас
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05.11.2020 20:34 Відповісти



Aleks Afonin

@ya_kak_apelsin

·3 ч

#Авдеевка #ООС #Донбасс #Украина Авдеевка. Фото свежее. Вот так соблюдается «Режим тишины». Очередное обстрел со стороны российских оккупантов. Дом гражданских. Кравчук, с кем ты договариваешься ?!!
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05.11.2020 22:47 Відповісти
 
 