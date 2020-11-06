Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку
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Ревізія Державної аудиторської служби України виявила в Державному агентстві резерву України зникнення тисяч тонн зерна, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень і багатомільйонні фінансові махінації
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Згідно з повідомленням на сайті Мінекономіки в четвер, за результатами перевірок наявності зернових запасів виявлено факти псування зерна (неможливість його подальшого використання навіть для кормів) на суму 35,5 млн грн. Причина - недбале і неналежне зберігання без дотримання будь-яких регламентів. Наприклад, терміни зберігання зернової продукції становлять 2 роки, тоді як зерно на держпідприємствах - продукція 2010-2011 років.
Крім того, сума виявленої нестачі зерна тільки на одному з підприємств Держрезерву становить 27,9 млн грн. "Слід зазначити, що ця вартість зерна вказана в облікових цінах на момент його закладки. До теперішнього часу сума збитків може бути в кілька разів вищою", - пояснили в Мінекономіки.
Відомство зазначає, що на підприємствах виявлено товарів продовольчої групи, терміни придатності яких вже давно минули. Таких прострочених товарів, які можуть бути тільки утилізовані, налічується на суму понад 100 млн грн. Також на підприємствах виявлено прострочені товари непродовольчої групи на 200 млн грн.
"Що стосується фінансово-господарської діяльності підприємств Держрезерву, то сума порушень становила 31,4 млн грн. По апарату Держрезерву виявлено порушення на 1,7 млн грн", - повідомило Мінекономіки.
Ревізія також встановила порушення законодавства при здійсненні державних закупівель без укладення договорів. Матеріали передано в Національне антикорупційне бюро (НАБУ), СБУ та Національну поліцію України.
Будь ласка, зачекайте...
так інформація повинна супроводжуватися відеорядом, де правоохоронні служби виводять з елітних будинків їх заарештованних власників...
а так маємо просто чергову галіму болтологію
Вот в Словакии сейчас как раз из элитного симпатичного дома вывели арестованного полицейского коррупционера
Теперь бывший премьер оправдывается в телевизоре за своего однопартийца
сейчас будут наказывать не виновных и награждать непричасных...
..
, як старт дл, чергового дерибану, або як виправдання вже роздерибаненого.
Что бы без нас страна делала...
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самое смешное, что инвентаризация там проводится каждый год...(и по количеству и по срокам)... тем более все запасы, их движение, пополнение и отбраковка-списывание...давно в электронном виде и там уж точно видно что уже подходит к рубежу... а что умерло...
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См. Хроника 23.11.2019 г. 25.03.2020 г. 02.04.2020 г. 08.04.2020 г. 09.04.2020 г. 07.05.2020 г. Теперь начинается самое интересное. Главный вопрос - с чьего разрешение это делалось ?https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Если я не прав, опровергните, ЗеДолбоДятлы.
А Госрезерв вскрывается ТОЛЬКО с разрешения РНБО и президента.
Если я не прав, опровергните, ЗеДолбоДятлы.
ЗеДолбоДятлы - опровергают. Для старых
пердуновзольдят:
Разъясняем для всех.
Разрешение на вскрытие госрезерва дает только правительство по своему решению, или решению соответствующих органов (РНБО). После чего документом уведомляет Президента и РНБО. Госрезерв получив распоряжение уведомляет правительство, Президента, РНБО специальным уведомлением о начале процедуры.
И в теме и в доле.
Отдельное мерси за опровержение. Принято.