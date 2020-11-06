Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку

Ревізія Державної аудиторської служби України виявила в Державному агентстві резерву України зникнення тисяч тонн зерна, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень і багатомільйонні фінансові махінації

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Згідно з повідомленням на сайті Мінекономіки в четвер, за результатами перевірок наявності зернових запасів виявлено факти псування зерна (неможливість його подальшого використання навіть для кормів) на суму 35,5 млн грн. Причина - недбале і неналежне зберігання без дотримання будь-яких регламентів. Наприклад, терміни зберігання зернової продукції становлять 2 роки, тоді як зерно на держпідприємствах - продукція 2010-2011 років.

Крім того, сума виявленої нестачі зерна тільки на одному з підприємств Держрезерву становить 27,9 млн грн. "Слід зазначити, що ця вартість зерна вказана в облікових цінах на момент його закладки. До теперішнього часу сума збитків може бути в кілька разів вищою", - пояснили в Мінекономіки.

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Відомство зазначає, що на підприємствах виявлено товарів продовольчої групи, терміни придатності яких вже давно минули. Таких прострочених товарів, які можуть бути тільки утилізовані, налічується на суму понад 100 млн грн. Також на підприємствах виявлено прострочені товари непродовольчої групи на 200 млн грн.

"Що стосується фінансово-господарської діяльності підприємств Держрезерву, то сума порушень становила 31,4 млн грн. По апарату Держрезерву виявлено порушення на 1,7 млн ​​грн", - повідомило Мінекономіки.

Ревізія також встановила порушення законодавства при здійсненні державних закупівель без укладення договорів. Матеріали передано в Національне антикорупційне бюро (НАБУ), СБУ та Національну поліцію України.