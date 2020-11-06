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аудит (217) Держрезерв (34) Мінекономрозвитку (369)

Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку

Новини Цензор.НЕТ Події

Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку

Ревізія Державної аудиторської служби України виявила в Державному агентстві резерву України зникнення тисяч тонн зерна, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень і багатомільйонні фінансові махінації

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Згідно з повідомленням на сайті Мінекономіки в четвер, за результатами перевірок наявності зернових запасів виявлено факти псування зерна (неможливість його подальшого використання навіть для кормів) на суму 35,5 млн грн. Причина - недбале і неналежне зберігання без дотримання будь-яких регламентів. Наприклад, терміни зберігання зернової продукції становлять 2 роки, тоді як зерно на держпідприємствах - продукція 2010-2011 років.

Крім того, сума виявленої нестачі зерна тільки на одному з підприємств Держрезерву становить 27,9 млн грн. "Слід зазначити, що ця вартість зерна вказана в облікових цінах на момент його закладки. До теперішнього часу сума збитків може бути в кілька разів вищою", - пояснили в Мінекономіки.

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Відомство зазначає, що на підприємствах виявлено товарів продовольчої групи, терміни придатності яких вже давно минули. Таких прострочених товарів, які можуть бути тільки утилізовані, налічується на суму понад 100 млн грн. Також на підприємствах виявлено прострочені товари непродовольчої групи на 200 млн грн.

"Що стосується фінансово-господарської діяльності підприємств Держрезерву, то сума порушень становила 31,4 млн грн. По апарату Держрезерву виявлено порушення на 1,7 млн ​​грн", - повідомило Мінекономіки.

Ревізія також встановила порушення законодавства при здійсненні державних закупівель без укладення договорів. Матеріали передано в Національне антикорупційне бюро (НАБУ), СБУ та Національну поліцію України.
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Топ коментарі
+14
"исчезновение тысяч тонн зерна".. то самое зерно, что шмаркля распродавал в декабре 19 - январе 2020 года
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05.11.2020 17:58
+13
найсумніше в цій історії те, що це просто чергова "ухтижпляхамуха"!

так інформація повинна супроводжуватися відеорядом, де правоохоронні служби виводять з елітних будинків їх заарештованних власників...
а так маємо просто чергову галіму болтологію
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05.11.2020 18:22
+12
Ну так нам 1.5 года рассказывали о борьбе с грызунами !? Аудит Госрезерва обнаружил миллионные убытки - только просроченных товаров выявлено на 300 млн грн, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 6103
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05.11.2020 17:51
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Странно . И петя не при делах . Аудит Госрезерва обнаружил миллионные убытки - только просроченных товаров выявлено на 300 млн грн, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 6551 А что ж , в борьбе с коррупцией тоже затяжное перемирие ?
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05.11.2020 17:41 Відповісти
Да там и до пети и до зели- мышки те еще были
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05.11.2020 17:47 Відповісти
Ну так нам 1.5 года рассказывали о борьбе с грызунами !? Аудит Госрезерва обнаружил миллионные убытки - только просроченных товаров выявлено на 300 млн грн, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 6103
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05.11.2020 17:51 Відповісти
найсумніше в цій історії те, що це просто чергова "ухтижпляхамуха"!

так інформація повинна супроводжуватися відеорядом, де правоохоронні служби виводять з елітних будинків їх заарештованних власників...
а так маємо просто чергову галіму болтологію
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05.11.2020 18:22 Відповісти
Вот вы прямо западные сми насмотрелись 😁😁😁
Вот в Словакии сейчас как раз из элитного симпатичного дома вывели арестованного полицейского коррупционера
Теперь бывший премьер оправдывается в телевизоре за своего однопартийца
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05.11.2020 20:03 Відповісти
отвлекающий маневр
сейчас будут наказывать не виновных и награждать непричасных...
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05.11.2020 22:41 Відповісти
"исчезновение тысяч тонн зерна".. то самое зерно, что шмаркля распродавал в декабре 19 - январе 2020 года
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05.11.2020 17:58 Відповісти
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 3457

..
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05.11.2020 18:17 Відповісти
Тю... А хіба могло бути інакше?
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05.11.2020 17:43 Відповісти
Ну зелені ж вже заявляли, що продані за кордон маски теж були протерміновані. 😊 Тому я цю заяву сприцма
, як старт дл, чергового дерибану, або як виправдання вже роздерибаненого.
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05.11.2020 18:05 Відповісти
Ваша проблема, що і як ви сприймаєте. .
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05.11.2020 18:08 Відповісти
Само собою. Тільки якби не ваш вибір, цієї проблеми не було б.
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05.11.2020 18:16 Відповісти
Який саме з моїх виборів? Бо я щодня їх сотні роблю.
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05.11.2020 18:24 Відповісти
Щодня ви пісюн зі штанів вибираєте. А я вам про вибори президента пишу. І не клейте дурня, ви все чудово розумієте. 😏
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05.11.2020 20:20 Відповісти
Ніхто вас не клеїть- а писати вам треба разом із однолітками, на парканах.
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06.11.2020 05:38 Відповісти
З вашим, як ви? 😮 Мої на парканах вже 48 років не пишуть. Якщо будете розвиватися, то років за 5 теж перестанете. 😁
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06.11.2020 09:00 Відповісти
мыши съели
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05.11.2020 17:43 Відповісти
Каждая минимум 90 кг ?
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05.11.2020 17:44 Відповісти
А дитёв мышиных кормить надо?
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05.11.2020 18:14 Відповісти
Как бы мышиный король не лопнул . Всё к тому идёт . Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 2636
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05.11.2020 18:16 Відповісти
Однозначно, наши мышки особенные даже сало хряцают
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05.11.2020 17:45 Відповісти
Проверял в институте на лабораторных: сало едят, хрящи любят.
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05.11.2020 17:56 Відповісти
и, как датские песцы, коронавирусом делятся с такими горе-исследователями
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05.11.2020 18:07 Відповісти
Определяли перечень продуктов Госрезерва, подлежащих обязательной защите от мышей.
Что бы без нас страна делала...
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05.11.2020 18:14 Відповісти
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 1381

...
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05.11.2020 18:16 Відповісти
Там еще мышиного говна должно быть пара тысяч вагонов.
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05.11.2020 17:44 Відповісти
Зато у нас будет большой герб.
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05.11.2020 17:44 Відповісти
Цифры тушенки огласите в консервах и заморозке
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05.11.2020 17:46 Відповісти
Нема. Мвши схарчили.
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05.11.2020 18:03 Відповісти
Хамон не псується)))
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05.11.2020 17:47 Відповісти
Такое грызуны в первую очередь сожрали .
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05.11.2020 17:52 Відповісти
А вместо масок которые зеленый скот радуцкий продал новые закупили?? И по чем??
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05.11.2020 17:52 Відповісти
Есть предположение, что в Госрезерве сейчас лежат те же маски.
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05.11.2020 17:59 Відповісти
По цене Эпицентра. Вчера по десять. Сегодня по восемь. "Мрия" доставила же. Гереги уже макси миллиардеры.
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05.11.2020 18:16 Відповісти
Не пойму как просрочку допустили?! Почему не скомуниздили?!
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05.11.2020 17:54 Відповісти
И не говори. Аж прям грущу за них...
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05.11.2020 17:57 Відповісти
комуниздили свежак...а просрочку оставляли по количеству.... для отчетности )))
самое смешное, что инвентаризация там проводится каждый год...(и по количеству и по срокам)... тем более все запасы, их движение, пополнение и отбраковка-списывание...давно в электронном виде и там уж точно видно что уже подходит к рубежу... а что умерло...
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05.11.2020 18:04 Відповісти
Скомуниздили, а на его место просрочку всунули.....для отчета.))
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05.11.2020 18:27 Відповісти
Странный какой то аудит, просрочку обнаружил, а вот ни хищения масок медицинских, ни хищения миллионов тонн зерна и т.д. не обнаружил. Что, мыши скушали? Ааааа, это же в Украине год ЗЕленого пацюка, по криворожскому календарю. Это многое проясняет.
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05.11.2020 18:02 Відповісти
год ЗЕленого пацюка, по криворожскому календарю. Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 91

Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 1537
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05.11.2020 18:25 Відповісти
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 695
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05.11.2020 18:03 Відповісти
Вы бы так у себя дома за хлебом следили!!! Они обнаружили!!!!А жопу отрвать и раз в неделю ходить и проверять сложно???? Просто порядок навести!!!! Чиновники и служащие - вы или сепары или вам все похрен! Ну такой бардак везде!!!!!
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05.11.2020 18:13 Відповісти
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 9322

...
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05.11.2020 18:15 Відповісти
Неужели эти криминальные преступления останутся безнаказаны, правоохранители ограничутся ***********, все преступники на повпрхности, во всяком случае, можно шоколада и шоумена брать.
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05.11.2020 18:17 Відповісти
И это вполне объяснимо: усушка, утруска, уварка, мыши, пересортица и тд. Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 3481
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05.11.2020 18:22 Відповісти
просрочка в госрезерве ?! итит его не резать вот это аудит ... А шо там с пенсионным счётом( фондом) , всё в "порядке" "просрочки"нет ?
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05.11.2020 18:27 Відповісти
Хтооооб сумнівівся!
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05.11.2020 18:31 Відповісти
Аудит Госрезерва подтвердил тотальное разворовывание и хищения. Полупустые склады, пропавшее зерно Госрезерва, миллионные запасы просроченных товаров. То, о чем мы писали начиная с ноября 2019 года подтвердилось.
См. Хроника 23.11.2019 г. 25.03.2020 г. 02.04.2020 г. 08.04.2020 г. 09.04.2020 г. 07.05.2020 г. Теперь начинается самое интересное. Главный вопрос - с чьего разрешение это делалось ?https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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05.11.2020 18:33 Відповісти
А Госрезерв вскрывается ТОЛЬКО с разрешения РНБО и президента. Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 7046
Если я не прав, опровергните, ЗеДолбоДятлы. Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 7854
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05.11.2020 18:34 Відповісти
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 418 Вы общаетесь по русски? Почему РНБО?
А Госрезерв вскрывается ТОЛЬКО с разрешения РНБО и президента.

Если я не прав, опровергните, ЗеДолбоДятлы.
ЗеДолбоДятлы - опровергают. Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 9330 Для старых пердунов зольдят:
Разъясняем для всех.
Разрешение на вскрытие госрезерва дает только правительство по своему решению, или решению соответствующих органов (РНБО). После чего документом уведомляет Президента и РНБО. Госрезерв получив распоряжение уведомляет правительство, Президента, РНБО специальным уведомлением о начале процедуры.

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05.11.2020 20:00 Відповісти
Т.е., Зеленский и компания ьаки при делах. Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 8618 Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 8618
И в теме и в доле. Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 1516
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05.11.2020 20:15 Відповісти
Да, и спасибо, что не чураетесь высокого и почётного звания "ЗеДолбоДятел".
Отдельное мерси за опровержение. Принято.
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05.11.2020 20:16 Відповісти
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 2876 +++
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05.11.2020 20:22 Відповісти
Не просроченных,а тех,которые завтра в рознице должны были появиться с перебитыми датами. Появятся в любом случае.Только цена немного повысится из-за взяток "обнаружителям" и спуску дела "по тихой воде".
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05.11.2020 18:37 Відповісти
сто бєд, адін атвєт- ми тут ні прі чьом Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 4269 всьо барига вінават Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 8673
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05.11.2020 18:43 Відповісти
списать(продать) и закупить свежака , а то торговать нечем... Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 6269
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05.11.2020 18:45 Відповісти
Необходимо найти мышей которые сожрали зерно, и привселюдно казнить, чтобы другим мышам было неповадно, а то совсем оборзели
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05.11.2020 18:57 Відповісти
Хохли, коли ж ви виродки вже зрозумієте, що століттями копаєте яму самі собі!
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05.11.2020 19:27 Відповісти
и за все это в очередной раз заплатит простой народ.... окуителльная схема.. воруют одни, а оплачивают другие...
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05.11.2020 19:28 Відповісти
А что вы хотели с такой зарплатой у руководства Госрезерва?Как платят,так и работают!
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05.11.2020 19:36 Відповісти
Уже лет 5 как склады госрезерва в аренде у частных структур.
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05.11.2020 20:07 Відповісти
юзик распух еще больше
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05.11.2020 20:54 Відповісти
ЗеКоманда вмудрилась зменшити державну скарбницю з 57 мільярдів до 15,5 мільярдів гривень.Так, всього за півтора року президенства Зеленського сума коштів на Єдиному казначейському рахунку впала аж на 42 МІЛЬЯРДИ гривень! Про це свідчать дані Держказначейства України.
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05.11.2020 21:13 Відповісти
Какое же ******** в стране! Нужен стадион Лобановского и Аугусто Пиночета, другого выхода я не вижу!!!
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05.11.2020 22:02 Відповісти
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 4193
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05.11.2020 22:11 Відповісти
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 5173
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05.11.2020 22:39 Відповісти
зелені миші все поїли
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05.11.2020 23:54 Відповісти
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 8821
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06.11.2020 01:10 Відповісти
То что зерно пропало, это конечно вопрос. Но вот по поводу "просрочки" я бы не стал истерить. Попробуйте хоть что-нибудь официально списать в госсобственности. Украсть на порядок проще.
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06.11.2020 08:43 Відповісти
ГЛАВНОЕ НАЙТИ КАЖДОГО И КОНФИСКОВАТЬ ВСЕ ИХ ИМУЩЕСТВО И ИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ !!!
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06.11.2020 13:04 Відповісти
 
 