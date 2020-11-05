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У розгляді справи щодо тлумачення норм Конституції про землю оголошено перерву, - КС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У розгляді справи щодо тлумачення норм Конституції про землю оголошено перерву, - КС

Конституційний суд України оголосив перерву в розгляді справи про офіційне тлумачення положень першого речення ч.1 ст.13, ч.1 ст.14 Конституції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КС.

"Сьогодні, 5 листопада, на закритій частині пленарного засідання Конституційний суд України розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України. У розгляді справи оголошено перерву у зв'язку з відсутністю кворуму", - сказано в повідомленні.

У КС зазначили, що сьогодні розглядалася справа про тлумачення окремих положень Конституції України, а не питання земельної реформи.

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"Розгляд справи про конституційність закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення" Конституційним судом відкладено", - повідомили в КС.

Про дату та час розгляду вищевказаних справ буде додатково повідомлено на офіційному сайті КС.
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Топ коментарі
+6
Оставьте землю в покое . Это всё , что осталось ценного в Украине .
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05.11.2020 18:34
+4
Земля принадлежит народу и нехрен ее продавать олигархическим барыгам, которые ее скупят за бесценок и оставят народ с фигой. Уже все предприятия скупили, все что мало мальски работало скупили и перегадили, порезали на металлолом, теперь им землю отдать? Руки прочь от земли, зеленые олигархические гниды!
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05.11.2020 18:52
+1
Она как раз считает как надо. Нам к ним нечего равняться в этом отношении. У них почти все предприятия частные как и у нас. Но у нас почему-то зарплаты ниже чем у них раз в 10. То есть наша приватизация пошла не на пользу а на вред народу. Ещё больше вреда принесет торговля землёй.
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05.11.2020 19:19
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Земля принадлежит народу и нехрен ее продавать олигархическим барыгам, которые ее скупят за бесценок и оставят народ с фигой. Уже все предприятия скупили, все что мало мальски работало скупили и перегадили, порезали на металлолом, теперь им землю отдать? Руки прочь от земли, зеленые олигархические гниды!
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05.11.2020 18:52 Відповісти
Она как раз считает как надо. Нам к ним нечего равняться в этом отношении. У них почти все предприятия частные как и у нас. Но у нас почему-то зарплаты ниже чем у них раз в 10. То есть наша приватизация пошла не на пользу а на вред народу. Ещё больше вреда принесет торговля землёй.
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05.11.2020 19:19 Відповісти
И не савок, а совок. Детский сад.
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05.11.2020 19:22 Відповісти
Даунбас патамушта.
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05.11.2020 19:26 Відповісти
Совок - чем дети играют. А тот був именно сАвок.
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05.11.2020 19:45 Відповісти
У розгляді справи щодо тлумачення норм Конституції про землю оголошено перерву, - КС - Цензор.НЕТ 4138 №4
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05.11.2020 19:19 Відповісти
n6.
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05.11.2020 19:47 Відповісти
а не олігархічним баригам продавати можна?
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05.11.2020 20:13 Відповісти
Сдавать в долгосрочную аренду можно.
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06.11.2020 11:08 Відповісти
Чиясь земля під окупацією засвітилась. Нада шото придумать такоє-едакоє.
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05.11.2020 18:32 Відповісти
Девки пришли...Перерыыывв!!!
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05.11.2020 18:33 Відповісти
Оставьте землю в покое . Это всё , что осталось ценного в Украине .
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05.11.2020 18:34 Відповісти
все в порядку, не переживай
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05.11.2020 20:14 Відповісти
Путин дал приказ.
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05.11.2020 18:53 Відповісти
Порошенко: Экономического прорыва не будет без рынка земли
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05.11.2020 19:53 Відповісти
У розгляді справи щодо тлумачення норм Конституції про землю оголошено перерву, - КС - Цензор.НЕТ 2416
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05.11.2020 19:59 Відповісти
https://vesti.ua/politika/357521-poroshenko-novinskij-i-tihipko-komu-iz-oliharkhov-ne-vyhoden-rynok-zemli
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05.11.2020 20:00 Відповісти
Та все просто, сотка 10000 баксов, для всех земель без исключения, ну я про паи, нотариус при сделке проверяет поступление денег на счёт продавца, и ой вей
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05.11.2020 20:11 Відповісти
 
 