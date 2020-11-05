У розгляді справи щодо тлумачення норм Конституції про землю оголошено перерву, - КС

Конституційний суд України оголосив перерву в розгляді справи про офіційне тлумачення положень першого речення ч.1 ст.13, ч.1 ст.14 Конституції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КС.

"Сьогодні, 5 листопада, на закритій частині пленарного засідання Конституційний суд України розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України. У розгляді справи оголошено перерву у зв'язку з відсутністю кворуму", - сказано в повідомленні.

У КС зазначили, що сьогодні розглядалася справа про тлумачення окремих положень Конституції України, а не питання земельної реформи.

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"Розгляд справи про конституційність закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення" Конституційним судом відкладено", - повідомили в КС.

Про дату та час розгляду вищевказаних справ буде додатково повідомлено на офіційному сайті КС.