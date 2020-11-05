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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) мер (483) Сальдо (63) Херсон (2314)

Депутат "За майбутнє" Колихаєв і колишній мер Сальдо змагатимуться в другому турі за місце міського голови Херсона

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутат

Херсонська міська територіальна виборча комісія оприлюднила результати виборів міського голови. Відбудеться другий тур за участю Ігоря Колихаєва і Володимира Сальдо.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

За даними протоколу комісії, до другого туру виборів виходять народний депутат (група "За майбутнє"), заступник голови парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Ігор Колихаєв (від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!") і колишній мер Херсона (2002-2012), керівник Херсонської міської громадської асоціації будівельників та інвесторів "Будінвестсоюз" Володимир Сальдо (від партії "Блок Володимира Сальдо").

За Колихаєва проголосували 22 777 виборців (30,75%). Сальдо отримав 12 660 голосів підтримки (17,09%).

Загалом у виборах міського голови Херсона взяли участь 17 кандидатів.

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Нинішній мер Володимир Миколаєнко не балотувався.
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Топ коментарі
+10
Сальдо ватное чмо и бандюган с большой буквы
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05.11.2020 19:13
+5
вибір між зрадою бені і зрадою ригів
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05.11.2020 18:56
+4
Два яйца одного лица...
Херсоняне, вы действительно хотите жить в дерьме?
Или вам все - ...сонски?
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05.11.2020 19:08
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Дуэль, спарринг?
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05.11.2020 18:52 Відповісти
Помню, как говорили что при сальдо в Херсоне срали вместо унитаза в пакет BOSS и выносили на мусор. Канализация 2.0.
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05.11.2020 18:54 Відповісти
Крошка Цехас с денежной фамилией возвращается?
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05.11.2020 18:56 Відповісти
вибір між зрадою бені і зрадою ригів
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05.11.2020 18:56 Відповісти
Шо то х..., шо то х...
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05.11.2020 19:02 Відповісти
Два яйца одного лица...
Херсоняне, вы действительно хотите жить в дерьме?
Или вам все - ...сонски?
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05.11.2020 19:08 Відповісти
А им поХЕР Депутат "За будущее" Колыхаев и бывший мэр Сальдо будут бороться во втором туре за место городского главы Херсона - Цензор.НЕТ 2650
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05.11.2020 19:13 Відповісти
Був вже один ПАлихаєфь..."Два півники,два півники горох молотили".
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05.11.2020 22:17 Відповісти
В Раде подрались "экс-слуги" депутаты Лерос и Юрченко, Депутат "За будущее" Колыхаев и бывший мэр Сальдо будут бороться во втором туре за место городского главы Херсона - Цензор.НЕТ 3957 Лерос защищал Байдена,а Юрченко защищал Трампа.
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05.11.2020 19:09 Відповісти
И пусть победит сильнейший!
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05.11.2020 19:11 Відповісти
Сальдо ватное чмо и бандюган с большой буквы
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05.11.2020 19:13 Відповісти
інший - не кращий.... Південь України котиться у ватну дупу
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05.11.2020 19:28 Відповісти
Только не с большой буквы.Кидала.
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05.11.2020 19:29 Відповісти


Пан Григорій@9IBqFUhMKO3QB34 26 окт.

Чому херсонським патріотам вкрай необхідно йти на другий тур виборів мера.
Бій одлунав...(с) Але боротьба за Україну триває.
У другий тур вийшли пан Колихаєв (з великим відривом) і пан Сальдо.
Сальдо це відвертий "руський мир".
Пан Колихаєв зібрав у свою команду міцних міцних бізнесменів, які можливо й не будуть поспішати інтегруватися у Європейський Союз, який вимагає відкритий облік діяльності, безперечну сплату податків, біла з/п тощо, але точно не потягнуть у країну руський мир, бо не схочуть для своїх бізнесів повторити долю донецького МЕТРО.
Здавалося б, Колихаєв має величезний відрив від Сальдо і його перемога справа часу, але Сальді у потилицю дихають Опанащенко (ОПЗЖ), Федін (людина сукі православної) і ЗЕ Кирилов, які вже оголосили свої заручини. Тому я закликаю усіх патриотів обов'язково прийти на другий тур виборів мера і не допустити кремлівських посіпак до влади у Херсоні.
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05.11.2020 19:48 Відповісти
Были бы выборы летом, можно было бы списать на перегрев организма такие неадекватные голосования, но сейчас..? Нет слов, причем такая шняга повсеместно. Ранее голосовали ПРОТИВ ПОРОШЕНКО, а сейчас - ПРОТИВ САМИХ СЕБЯ???
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05.11.2020 20:09 Відповісти
Долбануться... Шо одно, шо другое...
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07.11.2020 03:35 Відповісти
 
 