Депутат "За майбутнє" Колихаєв і колишній мер Сальдо змагатимуться в другому турі за місце міського голови Херсона
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Херсонська міська територіальна виборча комісія оприлюднила результати виборів міського голови. Відбудеться другий тур за участю Ігоря Колихаєва і Володимира Сальдо.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
За даними протоколу комісії, до другого туру виборів виходять народний депутат (група "За майбутнє"), заступник голови парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Ігор Колихаєв (від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!") і колишній мер Херсона (2002-2012), керівник Херсонської міської громадської асоціації будівельників та інвесторів "Будінвестсоюз" Володимир Сальдо (від партії "Блок Володимира Сальдо").
За Колихаєва проголосували 22 777 виборців (30,75%). Сальдо отримав 12 660 голосів підтримки (17,09%).
Загалом у виборах міського голови Херсона взяли участь 17 кандидатів.
Нинішній мер Володимир Миколаєнко не балотувався.
Будь ласка, зачекайте...
Херсоняне, вы действительно хотите жить в дерьме?
Или вам все - ...сонски?
Пан Григорій@9IBqFUhMKO3QB34 26 окт.
Чому херсонським патріотам вкрай необхідно йти на другий тур виборів мера.
Бій одлунав...(с) Але боротьба за Україну триває.
У другий тур вийшли пан Колихаєв (з великим відривом) і пан Сальдо.
Сальдо це відвертий "руський мир".
Пан Колихаєв зібрав у свою команду міцних міцних бізнесменів, які можливо й не будуть поспішати інтегруватися у Європейський Союз, який вимагає відкритий облік діяльності, безперечну сплату податків, біла з/п тощо, але точно не потягнуть у країну руський мир, бо не схочуть для своїх бізнесів повторити долю донецького МЕТРО.
Здавалося б, Колихаєв має величезний відрив від Сальдо і його перемога справа часу, але Сальді у потилицю дихають Опанащенко (ОПЗЖ), Федін (людина сукі православної) і ЗЕ Кирилов, які вже оголосили свої заручини. Тому я закликаю усіх патриотів обов'язково прийти на другий тур виборів мера і не допустити кремлівських посіпак до влади у Херсоні.