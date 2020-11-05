Депутат "За майбутнє" Колихаєв і колишній мер Сальдо змагатимуться в другому турі за місце міського голови Херсона

Херсонська міська територіальна виборча комісія оприлюднила результати виборів міського голови. Відбудеться другий тур за участю Ігоря Колихаєва і Володимира Сальдо.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

За даними протоколу комісії, до другого туру виборів виходять народний депутат (група "За майбутнє"), заступник голови парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Ігор Колихаєв (від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!") і колишній мер Херсона (2002-2012), керівник Херсонської міської громадської асоціації будівельників та інвесторів "Будінвестсоюз" Володимир Сальдо (від партії "Блок Володимира Сальдо").

За Колихаєва проголосували 22 777 виборців (30,75%). Сальдо отримав 12 660 голосів підтримки (17,09%).

Загалом у виборах міського голови Херсона взяли участь 17 кандидатів.

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Нинішній мер Володимир Миколаєнко не балотувався.