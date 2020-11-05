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США мають показати світове лідерство і створити "план Маршалла" для Східної Європи, - Яценюк на Київському безпековому форумі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США мають показати світове лідерство і створити

"План Маршалла" для Східної Європи, долучення США до Мінського процесу, військова та економічна співпраця – це повинно стояти на порядку денному у відносинах України та США, – наголосив Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк 5 листопада під час прямого включення КБФ між Києвом, Вашингтоном і Лос-Анджелесом щодо результатів виборів президента США.

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться на сайті КБФ.

У повідомленні наголошується, що Яценюк "підкреслив, що Сполучені Штати мають показати своє лідерство в усьому світі і Європі зокрема: "На мою думку, нова адміністрація має створити місію високого рівня для підтримки Східної Європи, зокрема України, Молдови, Білорусі, Грузії – аби вони, по-перше, стали членами ЄС, а згодом приєдналися до НАТО".

"Це має стати новим "планом Маршалла" для Східної Європи, і це повинно бути пріоритетом у міжнародній політиці нової адміністрації США", – сказав голова КБФ.

Арсеній Яценюк також наголосив на важливості долучення США до Мінського процесу. Він нагадав, що американські партнери уже брали участь у так званому Женевському форматі: "Новій адміністрації, безперечно, варто розглянути можливість приєднатися до Мінської групи, долучитися до зусиль, як тиснути на Росію з вимогою виконання "Мінська" і відновлення територіальної цілісності України".

Читайте також: Київський Безпековий Форум: Вибори 46-го президента США і майбутні можливості для українсько-американських відносин. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Без сумніву, Сполучені Штати мають бути флагманом у питанні санкцій проти РФ і тиску на Росію. Щоб зробити все можливе, аби Росія вийшла з Донецька, Луганська і Криму. Хочу ще раз підкреслити – ми не повинні зосереджуватися лише на Донецьку і Луганську. Крим є невід’ємною частиною української держави", – наголосив він.

Голова КБФ також підкреслив важливість військової співпраці зі Сполученими Штатами: "Летальна та нелетальна зброя для захисту нашої території, – це пріоритет для України. Сподіваємось, що нова адміністрація буде поділяти таку позицію української влади".

Окрім того, на переконання Арсенія Яценюка, необхідно розробити "масштабний порядок денний в економічній співпраці між Україною та США, що має включати фінансовий сектор, промисловий сектор, та сферу боротьби з корупцією: "І, звичайно, в Україні необхідно посилити верховенство права".

"Сподіваюся, що це стане планом дій для України і США. Без сумніву, новий президент США буде головним чином зосереджуватися на внутрішніх питаннях. Але коли йдеться про зовнішнє лідерство, ми очікуємо, що Сполучені Штати покажуть справді сильне міжнародне лідерство за нового президента", – підкреслив Арсеній Яценюк.

Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.
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Топ коментарі
+11
Навіщо? США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 8165
США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 7322
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05.11.2020 19:28
+8
Яценюк завёл старые песни о главном. Главный посыл - "Дайте денех!". ) Помнится в 14 году вылез такой Пономарь, всё носился тут по просторам инета с виртуальным "планом маршалла". План не состоялся (какой дурак даст денег с головы до ног коррумпированной стране?) и он куда-то благополучно запропастился.)
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05.11.2020 19:50
+7
Ну и болтун этот кролик. План Маршалла для глубоко олигархической Украины? Ехал бы ты в штаты к своей сестре на ПМЖ. И не морочил бы людям головы.
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05.11.2020 19:40
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Навіщо? США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 8165
США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 7322
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05.11.2020 19:28 Відповісти
Арсений,бл..-дождись хоть официального подтверждения победы Байдена,а потом уже продавайся.
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05.11.2020 19:29 Відповісти
Та они там уже проданы з потрохами.
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06.11.2020 05:54 Відповісти
вимагатиме відробляти...



Nataliya@Nataliy94087733





За повернення Марківа в Україну Аваков заплатив власні кошти - майже 24 тис. євро !
Що це було ?!!!
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05.11.2020 19:29 Відповісти
Ти знов постиш якісь фейки?
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05.11.2020 19:34 Відповісти
швидше за все, собаков, "просрав" 24 шт.євро під час своєї поїздки в Макаронію
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05.11.2020 19:37 Відповісти
24 канал@24tvua· 8 ч

За повернення Марківа до України Аваков заплатив власні гроші - майже 24 тисячі євро

США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 9209
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05.11.2020 19:54 Відповісти
США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 4197
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05.11.2020 19:51 Відповісти
Никто нам ничего не должен! Сами должні себе и стране! Нас только грабят, что восток, что запад, что сами себя!
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05.11.2020 19:31 Відповісти
Сєня приймає участь в різних форумах. А чим зараз займається Вова-півогірка? Воює з папірєднікамі.
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05.11.2020 19:32 Відповісти
сеня вернулся на арену....
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05.11.2020 19:32 Відповісти
яйценюх без того ніяк не може, так і хочеться в того лоба кулею
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06.11.2020 00:16 Відповісти
Ну что,с Байрактарами накупились?Разбирайте на Гармин.Бомбардье и так далее
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05.11.2020 19:35 Відповісти
Хорошо Арсений выступил! с этим вот "новая администрация США" он предвидит победу Байдена. Это хороший знак!
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05.11.2020 19:36 Відповісти
А воно їм точно треба?
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05.11.2020 19:36 Відповісти
Ну и болтун этот кролик. План Маршалла для глубоко олигархической Украины? Ехал бы ты в штаты к своей сестре на ПМЖ. И не морочил бы людям головы.
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05.11.2020 19:40 Відповісти
нужно денег, на стену не хватает ))
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05.11.2020 19:51 Відповісти
Сидиш вуйку на раші і сиди. На перший раз спамлю тебе, а ще раз проти Яценюка вякнеш - будеш підвішений за яйченята публічно, гнидо.
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05.11.2020 20:15 Відповісти
какой план Маршалла? тут до линии Маннергейма еще не дошли да и оккупанты себя чувствуют весьма прилично.
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05.11.2020 19:42 Відповісти
"По моему мнению, новая администрация создать миссию высокого уровня для поддержки Восточной Европы, в частности Украины, Молдовы, Беларуси, Грузии - чтобы они, во-первых, стали членами ЕС а впоследствии присоединились к НАТО - наоборот лучший вариант для безопасности Украины,когда кровожадный рашист оккупировал часть страны.во-первых НАТО ,а ЕС как хочет ,захочет подтянется к Украине а нет,то и так сойдет..
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05.11.2020 19:43 Відповісти
Плохой синоптик Путлер продул больше чем дохлый СССР.....карма такая.... США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 8005Во всем виноват Эрдоган...
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05.11.2020 19:50 Відповісти
Яценюк завёл старые песни о главном. Главный посыл - "Дайте денех!". ) Помнится в 14 году вылез такой Пономарь, всё носился тут по просторам инета с виртуальным "планом маршалла". План не состоялся (какой дурак даст денег с головы до ног коррумпированной стране?) и он куда-то благополучно запропастился.)
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05.11.2020 19:50 Відповісти
А вы что должны
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05.11.2020 19:51 Відповісти
Кажуть что Трамп продул выборы,но будет упираться похлеще Лукашеску... США должны показать мировое лидерство и создать "план Маршалла" для Восточной Европы, - Яценюк на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 2772
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05.11.2020 19:53 Відповісти
Байдена в дупло даёшь?
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05.11.2020 19:55 Відповісти
О проститутка слово сказала, ниче себе,
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05.11.2020 19:54 Відповісти
План США был спасти крыс Мавзолейных в 1941 году тушонкой Рузвельта и Ножками Буша в 1991-м....
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05.11.2020 19:56 Відповісти
Я сотрю прямой эфир из США..Крысы Мавзолейные..Трамп просрал выборы....
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05.11.2020 19:58 Відповісти
Не не не не, ни в коем случае. Разворуют, расхитят, растащят, распродадут, продадут, предадут. Сначала генеральная уборка страны от опоЖОПИстской ЗЕлёной плесени с азными обісравшимися без бою и голосящими старухами-колясочницами в пенсне и погонами полковника Смешком смотрящим за будущее бени ахметовича пинчука де ля новинско-фирташевского, а уж потом, после суда, срока и их посадки, можно и план Маршалла. А пока план Линча.
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05.11.2020 20:12 Відповісти
Вылезло. Думает у народа короткая память.
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05.11.2020 20:16 Відповісти
утром беня, вечером Маршалл.
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05.11.2020 20:17 Відповісти
План Маршалла был нужен США для того, чтобы послевоенная разрушенная Европа могла стать равноценным торговым партнером для США, так как США надо было куда-то девать свои товары, и нищая Европа не смогла бы их покупать. К тому же, с помощью плана Маршалла США пытались предотвратить коммунизацию Европы - не дать коммунистам паразитировать на проблемах нищеты и разрухи в то время. Сейчас же никто не будет бросать миллиарды долларов для того, чтобы спасти и так пораженную метастазами коррупции, непрофессионализма и паталогического воровства украинскую систему. Как указал свое время Бальцерович, Польша не могла восстановиться без иностранной помощи, но она могла сделать все возможное, чтобы создать надежные государственные структуры, способные привлечь западных банкиров, кредитные агенства и инвесторов.
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05.11.2020 20:31 Відповісти
Сєня, для того, щоб зробити план Маршала, треба всіх падлів воровкуватих та гнид прокацаплених утилізувати бо вони любий план хоч Маршала хоч Генералісімуса запорять на корню США мають показати світове лідерство і створити "план Маршалла" для Східної Європи, - Яценюк на Київському безпековому форумі - Цензор.НЕТ 9890
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05.11.2020 20:37 Відповісти
А кролик стіну не хоче показати? Через яку будь який план Маршала зникне.Фокус. США мають показати світове лідерство і створити "план Маршалла" для Східної Європи, - Яценюк на Київському безпековому форумі - Цензор.НЕТ 4290
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05.11.2020 20:52 Відповісти
1. США уже не мировой лидер.
2. Для нового Плана Маршалла уже нет денег.
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05.11.2020 21:13 Відповісти
Я даже не американец, но почему то очень захотелось послать его на Юх США мають показати світове лідерство і створити "план Маршалла" для Східної Європи, - Яценюк на Київському безпековому форумі - Цензор.НЕТ 4800
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05.11.2020 21:14 Відповісти
Арсюха---стой там, слушай сюда. План Маршалла был предоставлен странам что встречали союзников цветами и слезами. Как победителей и вызволителей. И ещё. А когда денюжку дали таким---то и делали так говорили им америкосы. Кто платит тот и заказывает музыку----а не тырит чужое бабло. Таким план Маршалла даёт подсрачника. Что и наблюдаем тут.
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05.11.2020 21:20 Відповісти
А до чого тут Східна Європа?
Більшість вже налагодила життя і не потребує ніякого плану.
А українці вибрали планокурів, показавши своє справжнє обличчя. З таким обличчям нам "ніхто дєнєг нє даст"
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05.11.2020 21:29 Відповісти
"США должны..." Украине никто не должен. Все помогло как смогли и уже это "должны" им надоело. Это вороватые правители должны перестать грабить народ.
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05.11.2020 22:10 Відповісти
два лисих бовдура вважали, що американці їм були повинні Крима захищати
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06.11.2020 00:22 Відповісти
Ничого США не должньі тем, кто избирает своими правителями марионеток олигархов-мафиози, совершавших преступления и на территории США.
Старанно, что Яценюк этого не понимает.
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05.11.2020 22:13 Відповісти
Забагато Яценюка стало. Зголоднів, знову хоче до корита.
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05.11.2020 22:16 Відповісти
" Я никому ничего не должен !" - Зеленский ... и США тоже.
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05.11.2020 23:34 Відповісти
Рано еще. На нашей постсоветской помойке столько крыс, вечно голодных, пасется. Вначале - добросовестная санэпидемстанция на них, - и только, потом, о том, что нам надо. Иначе, крысы у нас ненасытные, умеют фантазировать, такие, что и Америку пустят по миру с протянутой рукой. Их буйной натуры и лакейского величия хватит на все!
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06.11.2020 04:24 Відповісти
ВСЕМ ПРИЯТНО КОГДА РОССИЯ ПРОИГРЫВАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ !)
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06.11.2020 12:21 Відповісти
Сенька..... Где забор ????
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06.11.2020 18:08 Відповісти
 
 