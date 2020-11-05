Від початку року за фактами ухилення від призову на строкову службу відкрито 229 кримінальних проваджень, - прокуратура
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Від початку року в Україні відкрито понад 200 кримінальних проваджень за ухилення від призову на строкову військову службу.
Про це у відповідь на інформаційний запит повідомили в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Упродовж січня - вересня 2020 року було відкрито 229 кримінальних проваджень за ст. 335 КК України (ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу). Всього зареєстровано 420 таких кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 191 провадження, зокрема через відсутність складу злочину. Також до суду направлено 78 проваджень.
Зазначається, що найбільше правопорушень за ухилення від військової служби за січень - вересень цього року зафіксовано в Одеській і Дніпропетровській областях - по 40, у Львівській області - 27 і в Івано-Франківській - 14.
За ухилення від призову за мобілізацією упродовж січня - вересня 2020 року було відкрито 3 кримінальні провадження. Всього зареєстровано 5 таких кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 2 провадження, зокрема через відсутність складу злочину. Жодне провадження не направлено до суду.
Повідомляється, що за ст. 336 КК - ухилення від призову за мобілізацією 2 провадження відкрили в Київській області та 1 у Львівській області.
Нагадуємо, з 1 жовтня в Україні розпочався осінній призов на строкову службу в армії, який триватиме до кінця грудня 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
І ніхто його не судив
Та да, нет у них 300 миллионов как у Насирова, за это их и накажут!...
Обещаете посадить?!
и вообще почему мы ИМ платим 50% своего заработка через подоходный, пенсионный, в магазинах за товар, за который производитель уже заплатил... и многие другие поборы...
-ПЛАТИМ ЧТО БЫ ЭТИ СВОЛОЧИ ЖИЛИ КАК БАРИНЫ НЕ ПРИНОСЯ НИКАКОЙ ПОЛЬЗЫ КРОМЕ УБЫТКОВ СТРАНЕ !!!
Сейчас говорят, что ДУРАК !
А насчет войны, вспоминаем весну 2014 и очереди в военкоматы, на тот момент призыв был отменен,а теперь даже на контракт план призыва выполняеться на 30%.может флядей надо заменить, а не кровати переставлять?
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!
А призывают в основном только чтобы научить жопу себе вытирать без мамы и автомат правильно в руках держать, вот на всякий случай.