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Від початку року за фактами ухилення від призову на строкову службу відкрито 229 кримінальних проваджень, - прокуратура

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Від початку року за фактами ухилення від призову на строкову службу відкрито 229 кримінальних проваджень, - прокуратура

Від початку року в Україні відкрито понад 200 кримінальних проваджень за ухилення від призову на строкову військову службу.

Про це у відповідь на інформаційний запит повідомили в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Упродовж січня - вересня 2020 року було відкрито 229 кримінальних проваджень за ст. 335 КК України (ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу). Всього зареєстровано 420 таких кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 191 провадження, зокрема через відсутність складу злочину. Також до суду направлено 78 проваджень.

Зазначається, що найбільше правопорушень за ухилення від військової служби за січень - вересень цього року зафіксовано в Одеській і Дніпропетровській областях - по 40, у Львівській області - 27 і в Івано-Франківській - 14.

За ухилення від призову за мобілізацією упродовж січня - вересня 2020 року було відкрито 3 кримінальні провадження. Всього зареєстровано 5 таких кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 2 провадження, зокрема через відсутність складу злочину. Жодне провадження не направлено до суду.

Повідомляється, що за ст. 336 КК - ухилення від призову за мобілізацією 2 провадження відкрили в Київській області та 1 у Львівській області.

Нагадуємо, з 1 жовтня в Україні розпочався осінній призов на строкову службу в армії, який триватиме до кінця грудня 2020 року.
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Топ коментарі
+18
Зеля 4 рази відкосив.
І ніхто його не судив
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05.11.2020 19:47
+16
Берут пример с "величайшего" лидера

В начала года по фактам уклонения от призыва на срочную службу открыто 229 уголовных производств, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8822
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05.11.2020 19:51
+12
В начала года по фактам уклонения от призыва на срочную службу открыто 229 уголовных производств, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9309
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05.11.2020 20:04
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Так было и в совецкое время . Кто не хотел служить в СА косили на всякие болезни , у кого было лишних 2 тыс. рублей ( очень большие деньги в середине-конце 70 х ) , - давали взятки военкому . Всякие сыночки всяких партийных начальничков шли в армию для продолжения каръеры своих папиков , но они никогда не попадали в среднюю азию , сибирь , дальний восток , Афганистан ... , а чаще всего в Киев или какую-нибудь ГДР - ПНР .
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05.11.2020 20:09 Відповісти
Зеля 4 рази відкосив.
І ніхто його не судив
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05.11.2020 19:47 Відповісти
А зачем идти в армию которая не стреляет? Не стрелять можно и сидя дома на диване. Пускай Кравчук с Ахметовым и Ермаком идут не стрелять на дамбас.
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05.11.2020 19:51 Відповісти
Берут пример с "величайшего" лидера

В начала года по фактам уклонения от призыва на срочную службу открыто 229 уголовных производств, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8822
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05.11.2020 19:51 Відповісти
... а так вообще мы с лысым готовы были, даже постриглись!
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05.11.2020 19:59 Відповісти
В начала года по фактам уклонения от призыва на срочную службу открыто 229 уголовных производств, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9309
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05.11.2020 20:04 Відповісти
Дуже образився! Аж 4 рази!!!
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05.11.2020 20:10 Відповісти
Кто-то видел хоть одного сына украинского депутата/министра/мэра в реальной, а не для фото, армии?
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05.11.2020 19:52 Відповісти
Я даже знаю депутата, и не одного, лично принимавшего участие в войне с захватчиком. И что это меняет? Это отменяет что эти "бегуны" нарушили законы и должны понести наказание?
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05.11.2020 20:03 Відповісти
Это отменяет что эти "бегуны" нарушили законы и должны понести наказание?

Та да, нет у них 300 миллионов как у Насирова, за это их и накажут!...
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05.11.2020 20:51 Відповісти
А сказать то что хотело?
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05.11.2020 21:26 Відповісти
Я знаю одного, четырежды откосившего. Поймаиьлегко, ОНО даже не скрывается.
Обещаете посадить?!
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05.11.2020 19:54 Відповісти
мамаши на войну не пускают...
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05.11.2020 19:58 Відповісти
коли мама родила сина де була держава.. коли син хворів де була держава...коли мама сина вчила де була держава... а коли мама перенесла всі ці муки и виріс син той держава найшлася...кого захищати синові звичайно маму......
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05.11.2020 22:01 Відповісти
защищать не маму, а ИХ
и вообще почему мы ИМ платим 50% своего заработка через подоходный, пенсионный, в магазинах за товар, за который производитель уже заплатил... и многие другие поборы...

-ПЛАТИМ ЧТО БЫ ЭТИ СВОЛОЧИ ЖИЛИ КАК БАРИНЫ НЕ ПРИНОСЯ НИКАКОЙ ПОЛЬЗЫ КРОМЕ УБЫТКОВ СТРАНЕ !!!
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06.11.2020 10:06 Відповісти
На нашей улице тех , кто не служил, девки с презрением называли - " однояйцевій"--
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05.11.2020 19:59 Відповісти
Фу... Можно культурнее - "последователь шмаркли", например...
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05.11.2020 20:05 Відповісти
это так называли в твои коммуняцьки годы.
Сейчас говорят, что ДУРАК !
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06.11.2020 10:08 Відповісти
Если Украина делает все как в Европе (цены , тарифы, налоги), то почему тогда существует призыв?В какой стране ЕС есть призыв?хоть и гонят на совок, но в совке отслуживший гарантированно поступал в ВУЗ, не служивший на некоторые должности не мог устроиться ( например в ментовку), а сейчас льгот в ВУЗ нет, в поллюцию идут ВМЕСТО армии.Так нафига существует "призыв"? генералам на даче огород копать?Сделайте как в Европе контрактную армию, платите, и народ к вам потянеться.
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05.11.2020 20:06 Відповісти
Европа не воюет.
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05.11.2020 20:40 Відповісти
А у нас "война"??, по моему "потужне, безальтернативне миролюбство".
А насчет войны, вспоминаем весну 2014 и очереди в военкоматы, на тот момент призыв был отменен,а теперь даже на контракт план призыва выполняеться на 30%.может флядей надо заменить, а не кровати переставлять?
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06.11.2020 06:42 Відповісти
дадада, я знаю, что надо. Надо непременно еще раз проголосовать за чувака, косившего от армии в стране-агрессоре.
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17.02.2021 20:56 Відповісти
Когда против ника будет флаг украины. тогда и будешь дадакать.А если сдрыснул из страны от потужных рехворм, то и помалкивай в тряпочку.
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18.02.2021 17:07 Відповісти
закрой ****, зелебобик, из-за тебя не хочется жить в стране, в которой я родился и вырос.
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18.02.2021 17:52 Відповісти
.Так нафига существует "призыв"? генералам на даче огород копать?Сделайте как в Европе контрактную армию, платите, и народ к вам потянеться.

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!
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05.11.2020 20:53 Відповісти
контракт как бы есть, на него даже идут вместо призыва.
А призывают в основном только чтобы научить жопу себе вытирать без мамы и автомат правильно в руках держать, вот на всякий случай.
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17.02.2021 20:58 Відповісти
ну що богатие ублюдки народ не хоче вас захищати. так що готуйтеся по одиночку вас усіх і порішають. а для цього у нас існуе сбу.
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05.11.2020 21:57 Відповісти
 
 