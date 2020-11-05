Від початку року за фактами ухилення від призову на строкову службу відкрито 229 кримінальних проваджень, - прокуратура

Від початку року в Україні відкрито понад 200 кримінальних проваджень за ухилення від призову на строкову військову службу.

Про це у відповідь на інформаційний запит повідомили в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Упродовж січня - вересня 2020 року було відкрито 229 кримінальних проваджень за ст. 335 КК України (ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу). Всього зареєстровано 420 таких кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 191 провадження, зокрема через відсутність складу злочину. Також до суду направлено 78 проваджень.

Зазначається, що найбільше правопорушень за ухилення від військової служби за січень - вересень цього року зафіксовано в Одеській і Дніпропетровській областях - по 40, у Львівській області - 27 і в Івано-Франківській - 14.

За ухилення від призову за мобілізацією упродовж січня - вересня 2020 року було відкрито 3 кримінальні провадження. Всього зареєстровано 5 таких кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 2 провадження, зокрема через відсутність складу злочину. Жодне провадження не направлено до суду.

Повідомляється, що за ст. 336 КК - ухилення від призову за мобілізацією 2 провадження відкрили в Київській області та 1 у Львівській області.

Нагадуємо, з 1 жовтня в Україні розпочався осінній призов на строкову службу в армії, який триватиме до кінця грудня 2020 року.