Двопартійна підтримка США України триватиме, незалежно від результатів виборів, - експосол Тейлор
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Двопартійна підтримка США України триватиме, незалежно від результатів президентських виборів, заявив посол США в Україні у 2006-2009 роках і тимчасовий повірений у справах США в Україні у 2019-2020 рр., віцепрезидент Американського інституту миру Вільям Тейлор.
"Двопартійна підтримка триває. Тут не питання Сенату, чи Палати представників, чи Держдепартаменту. Усі ці органи продовжуватимуть підтримувати Україну. Тут є одна проблема - це неофіційні канали в урядах... Потрібно, щоб були офіційні канали, через які американська та українська політики якимсь чином між собою взаємодіяли", - сказав він під час онлайн-дискусії в рамках Київського безпекового форуму в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Тейлор зазначив, що нинішній президент США Дональд Трамп є дуже потужним захисником українського питання, і він продовжуватиме цю підтримку, якщо ці зв'язки йтимуть офіційними каналами.
"Українська адміністрація має здійснювати реформи, які розпочинаються, зупиняються, і це викликає велику кризу у зв'язку з рішенням Конституційного Суду. Ця криза - це проблема для відносин між США та Україною, це проблема для відносин між Україною та Європою, Україною і МВФ. Потрібно зосереджуватися на впровадженні реформ, і це буде дуже важливим сигналом для наступної адміністрації і для адміністрації Зеленського", - пояснив він.
Якщо нинішній президент США Дональд Трамп переможе на президентських виборах, підтримка США України триватиме, вважає посол США в Україні у 2003-2006 рр., директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст.
"Байден демонструє свій потужний вплив трансатлантичного характеру, а у Трампа трансатлантичні зв'язки не такі міцні, як у Байдена. Що стосується підтримки України, у нього вона специфічна, його політика специфічна. США за президента Трампа надають підтримку Україні, і я думаю, що дуже позитивне рішення він прийняв про передачу "Джавелінів", що не зробив Обама свого часу. Якщо Трамп виграє, на нашу політику щодо Євразії це вплине, але підтримка України триватиме. І риторика у нього трохи відрізнятиметься від тієї, яка була б за Байдена", - наголосив Гербст.
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why you started did all that election in the first place when I'm here?
Украинка, красавица, трампистка, конгрессменка!
Впервые в истории, в конгрессе США появилась украинка. Виктория Спарц
Родом из г Носовка Черниговщины, живет в США с 2000г.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=119216466652926&id=100056937200080&_rdr#!/photo.php?fbid=3456125384465743&id=100002049474297&set=a.146198632125118&source=57&refid=52&__tn__=EHH-R
Они бьют себя в грудь: Трамп налоги понизил! Люди стали жить богаче!
Но, вы знаете, что "против лома нет приёма". Люди охотно голосуют кошельком. И, если бы, действительно, основная масса населения это бы почувствовала, то демократам можно было бы и не выходить на выборы - Трамп набрал бы голоса выборщиков 45 штатов.
Но, что-то же не то? Траблы рыжий имеет колоссальные - и близко нет такой поддержки, как в 2016 году. Может быть он своим друзьям налоги понизил?
Поэтому я делаю вывод, что это - мантра, пропаганда. А по факту ничего нет - не стали люди жить богаче.
Все вирішують американці.
Я здалеча лише буду дуже задоволений, якщо людина, яка закохана в Путіна та співає йому оди, отримає червону картку від мешканців такої роздвиненої країни.
Ну, не місце в політикумі людям, з вуст яких лунає про кривавого вбивцю: "він (Путін) - гарна людина, з ним треба співпрацювати", "санкції дуже шкідливі", "дайте мені з ним зустрічатися", тощо.
Не вмієш розібратися де добре, а де зле? Не поважаєш загиблих в літаку МН-17 громадян США? - До побачення, ти звільнений.
А вы думаете, что после этого, после продажи Америки Китаю, Америка останется сильной и сможет кому либо помогать? Нет, из Америки сделают Венесуэлу, социалистический рай для паразитов.
А Украина останется 1:1 с рашей, будет много крови.
А левые всегда несут только кровь, нищету и опустение! Это закон мироздания.
У тебя ж имидж, как будто ты - американец, а тут прокол: без флажка - ихтамнет безликий.
Но вот только один пример - основной момент программы Байдена - запрет фрекинга, т.е сланцевую нефть, а это единственный фактор удерживающий цену нефти внизу. Цена вновь взлетит до 140$, как при Обаме - высокие цены дают высокий выход с налогов - налоги кормушка леваков.
Но что главное! Это выгодно кремлядям! При высоких ценах они опять окрепнут и станут в разы агрессивнее в Восточной Европе, что закономерно закончится войной.
Или полной капитуляцией Байдена в противостоянии с кремлем, как он уже вел себя в Украине сдав Крым.