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Новини Політика України
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Аваков (1961) звіт (205) НАЗК (1159) Марків (178)

Аваков відзвітував перед НАЗК, що витратив понад 800 тис. грн на оренду літака, яким Марків повернувся в Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Аваков відзвітував перед НАЗК, що витратив понад 800 тис. грн на оренду літака, яким Марків повернувся в Україну

Міністр внутрішніх справ повідомив НАЗК, що 5 листопада витратив 836 244,5 грн на оренду приватного літака. Цим бортом в Україну повернувся нацгвардієць Віталій Марків, виправданий апеляційним судом в Італії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Аваков повідомив Нацагентству із запобігання корупції, що орендував приватний літак Falcon. Борт перебував у використанні з 10:45 і провів у дорозі 2 години 35 хвилин.

Оскільки через сайт НАЗК після рішення Конституційного Суду про такі витрати повідомити неможливо, Аваков повідомив про них Нацагентство в письмовому вигляді.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

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Топ коментарі
+24
Аваков отчитался перед НАПК, что потратил более 800 тыс. грн на аренду самолета, которым Маркив вернулся в Украину - Цензор.НЕТ 8042
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05.11.2020 19:56
+16
дешевле вернуть никак нельзя было
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05.11.2020 19:51
+16
А деньги этот министр откуда взял? Зарплата?

Аваков отчитался перед НАПК, что потратил более 800 тыс. грн на аренду самолета, которым Маркив вернулся в Украину - Цензор.НЕТ 94
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05.11.2020 19:57
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рюкзаков еще на складах много
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05.11.2020 21:12 Відповісти
за такие деньги можно было бы Шатл заказать из Америки .
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05.11.2020 21:23 Відповісти
В цій клоаці вже нічого не дивує.
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05.11.2020 21:35 Відповісти
Смотрите, какой Я честный весь из себя, аж СЕБЕ нравлюсь! Ну, разве Я могу что-то как-то где-то?
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05.11.2020 22:04 Відповісти
Аваков відзвітував перед НАЗК, що витратив понад 800 тис. грн на оренду літака, яким Марків повернувся в Україну - Цензор.НЕТ 5050
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05.11.2020 22:35 Відповісти
40 кислородных концентраторов
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05.11.2020 22:37 Відповісти
Якась біда в тих можновладцців. Наприкінці вони вміють будь що обісрати.
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05.11.2020 22:50 Відповісти
Не зажирно одному ?будь он хто
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05.11.2020 22:59 Відповісти
Одному самолёту? Ну жирно, это только до Италии и то полупустой, даже очень жирно, а ведь схавает да и глазом не моргнёт.
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05.11.2020 23:18 Відповісти
Може то ексклюзивний самольотік - з горіховими ******* і злотими унітазами ? Головне запитання - хто кінцевий бенефіціарій (отримувач) отих 800тис.? Самольотік може належати якомусь фернандо з панами в якого є ще з 10 нафтоналивних танкерів, оператором може бути якась кіпріотік.лімітед, власником якоє є син або дружина авакова. Від перекладання гаманця по кишенях загальна сума не міняється.
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05.11.2020 23:04 Відповісти
вот косить бабло у вас все министры профи, тут и не поспоришь.
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05.11.2020 23:15 Відповісти
накаков мог бы купить билет на самолет..
зачем этот хач потратил столько народных денег? какая была в этом необходимость?
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05.11.2020 23:24 Відповісти
Нічого немаю проти Марківа, дуже рада поверненню в Україну, але виникає питання: чим особливий нацгвардієць Марків, чому Аваков так рве за нього кігті?
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05.11.2020 23:50 Відповісти
Да народ у на дикий -- хотя вина просто зеленной власти все ждут подвоха !!! 10 человек летело вот и считайте дорого или нет )))
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06.11.2020 00:12 Відповісти
На евробляхе мог доехать. А деньги детям онкобольным лучше бы отдали
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06.11.2020 02:14 Відповісти
уже давно власти отчитываются за трату личных денег. правда слугам это очень не понравилось потому их ручной КСУ отменил это дело
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06.11.2020 03:56 Відповісти
У вас ус отклеился
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06.11.2020 07:35 Відповісти
чавойта
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07.11.2020 04:04 Відповісти
А Аваков каждого патриота так на самолетах катает? Антонюк тоже может претендовать?
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06.11.2020 11:34 Відповісти
Ну, вице-президенту можно.
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07.11.2020 03:44 Відповісти
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