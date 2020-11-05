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ОБСЄ закликала владу Білорусі провести нові президентські вибори з дотриманням міжнародних стандартів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ОБСЄ закликала владу Білорусі провести нові президентські вибори з дотриманням міжнародних стандартів

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликає владу Білорусі провести нові вибори президента, які відповідатимуть міжнародним стандартам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в доповіді ОБСЄ, представленій на засіданні організації в четвер, 5 листопада, передає Deutsche Welle.

Зазначається, що результати голосування 9 серпня слід анулювати через порушення на всіх стадіях виборчого процесу. Крім того, в ОБСЄ засудили тортури і "масові і систематичні" порушення прав людини в республіці.

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Топ коментарі
+8
Скажите, "Остап" - вот вам на России запретили посещать вражеский сайт. Так вы под прокси, да еще под флажком США - вечно вызывающем зависть, вечно ненавидимым. Зачем вам это?
Пошли бы в церковь или включили бы Россия 24 - ведь тут вас обругают нехорошими словами...
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05.11.2020 20:26
+3
щяз ! уже побежали !
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05.11.2020 20:05
+3
А если лука психанёт??))Что делать миру, подумали?)ОБСЕ призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы с соблюдением международных стандартов - Цензор.НЕТ 4082
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05.11.2020 20:28
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Піндосів закликайте провести нові вибори............. ОБСЕ призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы с соблюдением международных стандартов - Цензор.НЕТ 5653
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05.11.2020 19:56 Відповісти
ти ж фуйловий троль, то закликай.
тобі за це гроші платять.
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05.11.2020 20:08 Відповісти
ОБСЕ призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы с соблюдением международных стандартов - Цензор.НЕТ 932
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05.11.2020 20:14 Відповісти
Более умелого и изворотливого политика чем Лукашенко я не знаю
Нашим до него очень далеко.
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05.11.2020 21:02 Відповісти
Топорный, свихнувшийся от власти индюк- не более. Максимум, как "кризис-менеджер" сойдёт, для наведения порядка с зажравшимися олигархами, которых он будет воспринимать как угрозу для себя и поэтому устранит. А что потом с ним делать, непонятно. Ведь после олигархов он возьмётся за всех остальных, и за народ в т.ч., и уже всем кислород будет перекрывать.
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05.11.2020 21:13 Відповісти


Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 10 ч

Трамп подав до судів позови про зупинення підрахунку голосів.
Таким чином він пішов ще далі, ніж Буш у 2000-му: той в суді вимагав зупинити ПЕРЕРАХУНОК голосів.
Трамп же вимагає просто припинити рахувати бюлетені і оголосити його переможцем незалежно від результатів голосування.

ОБСЕ призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы с соблюдением международных стандартов - Цензор.НЕТ 7802
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05.11.2020 19:58 Відповісти
лука уже в низкой стоке так хочет рвануть с места и их провести....
от если бы обсе шо человеческое призвала сделать,
с кацапией какие учения замутить и героически победить вейшнорию - было бы дело,
а так тьху на етот бесполезный призывняк....
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05.11.2020 20:02 Відповісти
Угу, сейчас такой Лука все бросит, и пойдет мячик доставать ОБСЕ призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы с соблюдением международных стандартов - Цензор.НЕТ 6699
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05.11.2020 20:04 Відповісти
щяз ! уже побежали !
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05.11.2020 20:05 Відповісти
Вы прям сказочники. Ето как овцы призывают волка открыть рот и показать что он не ел овец.
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05.11.2020 20:09 Відповісти
Як діти малі... Закликали вони!)))
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05.11.2020 20:11 Відповісти
А где такие *международные правила* прописаны?
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05.11.2020 20:16 Відповісти
Вот сейчас в Пиндоссии выборы по *международным правилам*?
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05.11.2020 20:17 Відповісти
Скажите, "Остап" - вот вам на России запретили посещать вражеский сайт. Так вы под прокси, да еще под флажком США - вечно вызывающем зависть, вечно ненавидимым. Зачем вам это?
Пошли бы в церковь или включили бы Россия 24 - ведь тут вас обругают нехорошими словами...
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05.11.2020 20:26 Відповісти
бело раша, па раша и международные стандарты ))) прикольно.
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05.11.2020 20:19 Відповісти
Кстати, королеву Норвегии выбрали по *международным правилам*?
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05.11.2020 20:20 Відповісти
Королева Норвегии, бульбо***** и старшее ***** )) прикольно.
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05.11.2020 20:24 Відповісти
Кстати пиндосы на свои выборы еэсовских и других наблюдателей на пушечный выстрел не подпускают
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05.11.2020 20:19 Відповісти
А если лука психанёт??))Что делать миру, подумали?)ОБСЕ призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы с соблюдением международных стандартов - Цензор.НЕТ 4082
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05.11.2020 20:28 Відповісти
😂😂
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05.11.2020 20:38 Відповісти
А я прочитал что обсе призывает США провести новый демократические выбры )) Или их нельзя призывать? )))
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05.11.2020 20:45 Відповісти
ОБСЕ призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы

Дык уже выбрали Тихановскую- не прокатило?...
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05.11.2020 20:57 Відповісти
 
 