ОБСЄ закликала владу Білорусі провести нові президентські вибори з дотриманням міжнародних стандартів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликає владу Білорусі провести нові вибори президента, які відповідатимуть міжнародним стандартам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в доповіді ОБСЄ, представленій на засіданні організації в четвер, 5 листопада, передає Deutsche Welle.
Зазначається, що результати голосування 9 серпня слід анулювати через порушення на всіх стадіях виборчого процесу. Крім того, в ОБСЄ засудили тортури і "масові і систематичні" порушення прав людини в республіці.
Топ коментарі
+8 Вiктар BY
показати весь коментар05.11.2020 20:26
+3 bios22
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+3 Дмитрий Шкицкий
показати весь коментар05.11.2020 20:28
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Будь ласка, зачекайте...
тобі за це гроші платять.
Нашим до него очень далеко.
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 10 ч
Трамп подав до судів позови про зупинення підрахунку голосів.
Таким чином він пішов ще далі, ніж Буш у 2000-му: той в суді вимагав зупинити ПЕРЕРАХУНОК голосів.
Трамп же вимагає просто припинити рахувати бюлетені і оголосити його переможцем незалежно від результатів голосування.
от если бы обсе шо человеческое призвала сделать,
с кацапией какие учения замутить и героически победить вейшнорию - было бы дело,
а так тьху на етот бесполезный призывняк....
Пошли бы в церковь или включили бы Россия 24 - ведь тут вас обругают нехорошими словами...
Дык уже выбрали Тихановскую- не прокатило?...