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Трамп оскаржить у суді результати виборів у всіх штатах, в яких перемагає Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп оскаржить у суді результати виборів у всіх штатах, в яких перемагає Байден

Чинний президент США Дональд Трамп має намір подавати позови про скасування результатів виборів у штатах, в яких перемагає його опонент - демократ Джо Байден.

Про це Трамп написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"У всіх штатах, де Байдена назвали переможцем, ми подамо позови щодо фальсифікації виборів і шахрайства. Безліч доказів - просто подивіться в ЗМІ. Ми переможемо, Америка - понад усе", - написав президент США.

Twitter і це повідомлення Трампа позначив як, можливо таке, що вводить в оману щодо виборів.

Голосування в США відбулося 3 листопада, однак підрахунок голосів у багатьох штатах триває досі. На даний момент ситуація складається не на користь Трампа. При збереженні нинішніх тенденцій, Байден, найімовірніше, заручиться підтримкою достатньої для обрання кількості виборників.

Ще до виборів повідомлялося, що і республіканці, і демократи, посилено готувалися до судових позовів після виборів і найняли спеціальні команди юристів.

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Топ коментарі
+38
Да он упоротый!!
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05.11.2020 20:13
+36
Рыжая падла на Ростов собирайся
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05.11.2020 20:11
+31
Трамп обжалует в суде результаты выборов во всех штатах, в которых побеждает Байден - Цензор.НЕТ 7714
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05.11.2020 20:41
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Рыжий заблокировал подсчет в Неваде. Сейчас на сайте по Неваде нет никакого движения. Там у Байдена - 604251 голос, у Трампа - 592813 голосов избирателей. И посчитано 78% бюллетеней. По трем остальным штатам, а именно: Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия лидирует Трамп. И лидирует не плохо. И осталось считать : В Пенсильвании - 12%, в Северной Каролине - 6%, в Джорджии - 1%. Таким образом; рыжий ************ заблокировал Неваду, как наиболее опасную, когда остальные штаты, где он впереди, продолжают считать. Как то так. Другими словами, рыжий оказался хорошим исполнителем приказов своего гэрэушного куратора - *****.
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05.11.2020 22:30 Відповісти
Та й в тих не дуже спереду.Відрив скорочується,адже ведеться підрахунок дистанційних голосувальників,а там більшість-демократи.
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05.11.2020 23:42 Відповісти
Трампуйло - полный идиот.
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05.11.2020 23:08 Відповісти
Illinois population 13 million. About 5.2 million votes
Pennsylvania population 12 million. About 8 million votes

Никаких махинаций.
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05.11.2020 23:44 Відповісти
Менее двух часов назад власти Невады опубликовали данные, согласно которым при 89% подсчитанных голосов отрыв бывшего вице-президента Джо Байдена увеличился до 0.9 п.п, или 11,5 тысяч голосов. При этом все округа в Неваде, голосовавшие за Дональда Трампа, сельские малонаселенные районы, подсчитаны полностью. Неподсчитанными остаются традиционно демократические Рино и Лас-Вегас, в которых проживает 80% населения штата. И пока отрыв Байдена только растет.
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06.11.2020 00:11 Відповісти
Та й у Пенсильванії з Джорджією усе може перевернутися на користь Байдена. От додік і істерікує...
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06.11.2020 09:15 Відповісти
За Байдена вбрасывают - вот и растёт.
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07.11.2020 01:09 Відповісти
вбрасывают то что нужно вбрасывать по закону
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07.11.2020 01:23 Відповісти
Невада знаешь?.... что такой графства Вошо и Кларк знаешь?... нет... ну а шо трындишь тогда....
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07.11.2020 01:24 Відповісти
Я так смотрю, тут до фига соросни пособиралось. Все рвут жопу за прихвостня Сороса, демократа Байдена, сын которого сидел в Бурисме и обворовывал Украину. Именно из-за сына Байден, будучи вице-президентом шантажировал украинскую власть. Именно президент Обама от демократической партии( у которого Байден был вице-президентом) сказал в 2014 году что украина не входит в сферу его интересов чем фактически благословил аннексию Крыму Россией. Пока Обама был президентом США не давали нам оружия т.к. Украина была отдана ***** на растерзание в обмен на Сирию. Вот ***** кинул только дурачка Обаму и войска из Сирии не вывел. Какой бы Трамп не был хреновый, но он республиканец и оружие мы получили. Мало это лучше, чем ничего. Демократы - это соросовские прихвостни. Они никогда не пойдут против Рашки. Байден будет вести страусиную политику в отношении Украины как это делал Обама. Поэтому мне смешно здесь читать бредни зомбированных сторонников "реформы" Супрун, кредитной удавки МВФ и продажи земли за копейки от том. какой Трамп агент Рашки. Я привык судить по делам. поэтому лично я за Трампа. Пусть он с помощью Верховного суда успокоит уже этого жулика-махинатора Байдена, который тупо пытается присвоить себе победу в нескольких ключевых штатах за счёт почтовых говновбросов, подлинность которых никто не сможет доказать.
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06.11.2020 00:36 Відповісти
Сразу видно, что тебя, ПЕТУХ ФСБэшный, Трампуша, будучи на МАСКВЕ, хорошо в СР@КУ оприходовал. Сиди ПАДЛА и дрочи на портрет Х#ЙЛА, а тут НЕ ВОНЯЙ.
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06.11.2020 01:14 Відповісти
Та срал я на твоего *****, мудак ты тупорылый! Трамп оскаржить у суді результати виборів у всіх штатах, в яких перемагає Байден - Цензор.НЕТ 2620 И ты и остальное стадо соросовских педиков собрались тут чтобы вздрочнуть на полудохлого старикашку Байдена, который сына-наркомана воспитал, а теперь решил страной порулить. Вы тут троллятина Трамп оскаржить у суді результати виборів у всіх штатах, в яких перемагає Байден - Цензор.НЕТ 424 все сидите на зарплате. То за Потроха со Свинарчуками топили, а теперь вам дали новую вводную. Вы ж думать не способны. У вас фекалии вместо мозга. Вот я и зашёл на эту соросинную бутусовскую помойку чтобы проверить вашу реакцию. Всё норм, гавкаете по сигналу так что свои 5 коп. получите.
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07.11.2020 00:05 Відповісти
русня вонючая...
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07.11.2020 01:27 Відповісти
Понятно с тобой ВАТНИК Х#ЕВ - ты **** на Х#ЙЛА срал, а он в это время тебя и тебе подбных СОВКОВ в ЖПУ ТРАХАЛ.
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28.11.2020 17:57 Відповісти
Шо за бред! Почтовые бюллетни - не го#&овбросы, а вполне законный способ голосования, и их поддлинность тщательно проверяется. Сам Трамп так голосовал на прошлых выборах в Конгресс.

Трампа самого ждёт много обвинительных актов по финансовым махинациям (получение финансовой выгоды от иностранных лидеров, налоговые манипуляции и т.д., там уже готов целый список), но на посту президента, он недоступен правоохранителям. Это одна из причин его желания переизбраться. А предъявить обвинение Байдену ничего не мешает, он не президент. Если чего натворил, то, не сомневайся, американское правосудие до него доберётся.

Да, оружие мы получили, но скорее благодаря республиканцам Сената, а не лично Трампу. И оно было предоставленно нам в таком мизерном количестве, что бы не дай Бог не огорчить Рашку, но, чтобы при этом перестали называть Трампа агентом Ху#ла. Мол, смотрите, я дал им оружие - какой же я агент? С другим лидером-республиканцем (таким как Дж. Маккейн) Украина получила бы больше оружия. А так Раша конечно же осталась довольна, такое количество оружия ее не остановило, ситуация на Донбасе не изменилась, продолжают поддержку Трампа, а не Байдена - достаточно заглянуть в их пропагандистские сайты. Ху#лу нужен такой лидер США, который будет продолжать сеять раздор в американском обществе ещё 4 года, настраивая граждан друг против друга; называть американских военнослужащих неудачниками за их спиной, особенно погибших, покалеченых и попавших в плен (при этом сам уклонился от армии в своё время). А также лидер, который не доверяет мнению опытных генералов, недослушивает/не читает брифинги/отчёты внешней разведки (ему скучно). А если брифинг касается угроз со стороны Рашки, то Трамп вообще приходит в ярость, отказываясь слушать, мол как вы смеете так про Рашку. И это чмо можно назвать главнокомандующим ?! Зато Ху#лу это как раз и нужно!
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06.11.2020 06:47 Відповісти
Та да, с почтовыми бюллетенями прям ну вообще никак нельзя намутить: https://nypost.com/2020/11/06/usps-worker-arrested-at-canadian-border-with-undelivered-ballots/
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06.11.2020 14:20 Відповісти
Намутить можно как с почтовыми бюллетенями, так и при личном голосовании в одинаковой степени. Всегда были и есть единичные случаи и тех и других махинаций, но не в таком массовом порядке, чтобы изменить исход выборов, как на это намекнул комментирующий выше, говоря об именно почтовых бюллетнях.
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06.11.2020 18:57 Відповісти
Как это Обама благословил анексию Крыма? А если бы в 2014-м президентом был Трамп, ты себе как-то представляешь, что благодаря ему анексии Крыма не произошло бы? Трамп бы принял какие-то меры, чтобы остановить захват полуострова, если он боится даже косо посмотреть в сторону Ху#ла или критическое слово сказать в его адрес? Если он открыто заявлял, что доверяет словам Ху#ла больше, чем собственной разведке, своим советникам по нацбезопасности и ФБР; восхищался, какой тот сильный лидер и обещал поотменять санкции и признать Крым российским? Что Трамп бы предпринял? Обама хоть и сц#кло, но не постеснялся ввести какие-то санкции и открыто осудить анексию. Трамп и этот минимум не осмелился бы сделать? Разве что республиканцы оказали бы на него давление и подтолкнули бы его к действию, как это было с предоставлением оружия. А сам Трамп вообще часто высказывался против помощи Украине, мол, а че это мы должны оказывать им поддержку, пусть, мол, Европа это делает, она же там ближе, это больше в ее интересах. Вот тебе и вся суть Трампа, за которого ты так топишь.
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06.11.2020 10:29 Відповісти
Так и наш паяц будет цепляться за второй срок, чтобы оттянуть отсидку за измену Украине 😃😃😃
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06.11.2020 00:52 Відповісти
Он и за первый-то уже так себе держится.
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06.11.2020 01:24 Відповісти
о, пошли цифры, видимо рыжего послали оттуда куда он похныкал.
пока все ровно, но уменьшается кол-во непосчитаных....
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06.11.2020 01:14 Відповісти
Чому ж "все равно"? У Неваді розрив збільшується, у Пенсильванії та Джорджії - зменшується... Схоже Байден до Невади собі ще щось "приторочить"...
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06.11.2020 09:05 Відповісти
А чего не во всех штатах? Самый хитрожопый в мире? Или так садиться в тюрьму не хочется? Кто еще хочет такого президента?
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06.11.2020 01:21 Відповісти
как эти неадекваты не хотят расставаться с властью
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06.11.2020 06:34 Відповісти
Трамп обжалует в суде результаты выборов во всех штатах, в которых побеждает Байден ,только пока не решил в каком суде-у Тупицкого или Вовка.Вовк сделает быстрее-но дороже,зато Тупицкий распространит решение вплодь до поселений на Марсе
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06.11.2020 08:19 Відповісти
У Басманному...
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06.11.2020 09:05 Відповісти
Трамп пусть побьется теперь рыжей белкой о стену
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07.11.2020 01:30 Відповісти
Трамп оскаржить у суді результати виборів у всіх штатах, в яких перемагає Байден - Цензор.НЕТ 4836
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06.11.2020 08:56 Відповісти
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