Трамп оскаржить у суді результати виборів у всіх штатах, в яких перемагає Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Чинний президент США Дональд Трамп має намір подавати позови про скасування результатів виборів у штатах, в яких перемагає його опонент - демократ Джо Байден.
Про це Трамп написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"У всіх штатах, де Байдена назвали переможцем, ми подамо позови щодо фальсифікації виборів і шахрайства. Безліч доказів - просто подивіться в ЗМІ. Ми переможемо, Америка - понад усе", - написав президент США.
Twitter і це повідомлення Трампа позначив як, можливо таке, що вводить в оману щодо виборів.
Голосування в США відбулося 3 листопада, однак підрахунок голосів у багатьох штатах триває досі. На даний момент ситуація складається не на користь Трампа. При збереженні нинішніх тенденцій, Байден, найімовірніше, заручиться підтримкою достатньої для обрання кількості виборників.
Ще до виборів повідомлялося, що і республіканці, і демократи, посилено готувалися до судових позовів після виборів і найняли спеціальні команди юристів.
Будь ласка, зачекайте...
Pennsylvania population 12 million. About 8 million votes
Никаких махинаций.
Трампа самого ждёт много обвинительных актов по финансовым махинациям (получение финансовой выгоды от иностранных лидеров, налоговые манипуляции и т.д., там уже готов целый список), но на посту президента, он недоступен правоохранителям. Это одна из причин его желания переизбраться. А предъявить обвинение Байдену ничего не мешает, он не президент. Если чего натворил, то, не сомневайся, американское правосудие до него доберётся.
Да, оружие мы получили, но скорее благодаря республиканцам Сената, а не лично Трампу. И оно было предоставленно нам в таком мизерном количестве, что бы не дай Бог не огорчить Рашку, но, чтобы при этом перестали называть Трампа агентом Ху#ла. Мол, смотрите, я дал им оружие - какой же я агент? С другим лидером-республиканцем (таким как Дж. Маккейн) Украина получила бы больше оружия. А так Раша конечно же осталась довольна, такое количество оружия ее не остановило, ситуация на Донбасе не изменилась, продолжают поддержку Трампа, а не Байдена - достаточно заглянуть в их пропагандистские сайты. Ху#лу нужен такой лидер США, который будет продолжать сеять раздор в американском обществе ещё 4 года, настраивая граждан друг против друга; называть американских военнослужащих неудачниками за их спиной, особенно погибших, покалеченых и попавших в плен (при этом сам уклонился от армии в своё время). А также лидер, который не доверяет мнению опытных генералов, недослушивает/не читает брифинги/отчёты внешней разведки (ему скучно). А если брифинг касается угроз со стороны Рашки, то Трамп вообще приходит в ярость, отказываясь слушать, мол как вы смеете так про Рашку. И это чмо можно назвать главнокомандующим ?! Зато Ху#лу это как раз и нужно!
пока все ровно, но уменьшается кол-во непосчитаных....