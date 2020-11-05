Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА
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Київська державна міська адміністрація оприлюднила інформацію, що лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.
В інформації зазначається: "Електролінії, що живлять лівий берег, тимчасово знеструмлять для порятунку життя людини, що піднялася на електроопору.
Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні мережі.
Невідомий громадянин порушив правила охоронної зони електромереж і піднявся на високовольтну електроопору.
Щоб безпечно зняти громадянина з електроопори, необхідно знеструмити обладнання.
Енергетики попереджають, що це може привести до тимчасових перебоїв світла у жителів лівого берега столиці.
Енергопостачання буде відновлено, як тільки порушника знімуть з електроопори".
Будь ласка, зачекайте...
Спасение рядового барсика)))
https://www.youtube.com/watch?v=5sfjyzMM74o
І ще написав про дівку з Чехії, яка чимось впоролася і вирішила переїхати річку по ЛЕП на єдинорогу
А за ним еще один,
Если третий проползет,
Значит, там у них гнездо (с)
Відгадка: електромонтер зі стовба...
- Бабуль, подай пожалуйста провод, вон на земле лежит!
Бабуля:
- Держи, сынок.
Электрик старушке:
- Спасибо, бабуль!
...и второму электрику:
- Я ж тебе говорил - ноль. а ты "фаза, фаза"...
В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить.
Савка. Пригай, *****!
Ахванасій (запопадливо). Так шо, Савка, може їбати і нє будєм, мєнє шо то нє хочєтся…
Хабібулін (запопадливо). ***** она нам така здалась. Правда, дядя Савка?
Васіліса Єгоровна. Хлопчики, та ви шо?
Савка. Пригай, *****! [...] Хлопці, будєм грать в ігру "Артілєрія бьйот по своїм".
Савка і хлопці набирають повні жмені каменюк [...]
(c) Лесь Подерв'янський "Герой нашого часу"
(третій раз за сьогодні цитую Митця. Яка ж бо жиза прежиза його п'єси)
Починаючи зі здійснення його пророцтва із п'єси "Король Літр", де блазень став батьком нації...
І тут раптом ні сіло ні впало - весна 2019, преЗЕдент-блазень із командою якихось обгризків, ґвалтівники тупих собачих ротів, анал табу, онанизменні ексцеси та все інше... Як написав один коментатор на Тишлангу - "переслушал в 2019, тупо прозрел и рухнул со стула".
І що найстрашніше - у фіналі Йорік пам'ятаємо яку виконав місію. Усіх прип*здило картиною "Три богатыря",а на трон сів привид всруського світу із книгою "Тімур і єго команда"...
А в основному все за містером Дарвіном - "слабоумие и отвага". Селфі на вагоні електрички, брейкданс на краю даху багатоповерхівки і подібний екстрім.
Ну конечно, влез... Убило.
Следом лезет обормот
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там не говорили -
Несгибаемый народ.
Тимур Шаов "Частушки-пофигушки"
Солдат расєйської армії рятує кота
(спойлер: кота довбойоп таки врятував, і це головне... але процес - зкріпна "русская смекалка" 80 лвл)
чем вы недовольны??
Обкуренная девушка (4 фото)
21-летняя девушка из Чехии более четырех часов подряд курила забористую травку.
Под действием марихуаны ей показалось, что на другой берег реки можно перебраться по воображаемому мосту.
К сожалению, этим мостом оказалась линия высоковольтных проводов.
Прибывшая на место происшествия бригада пожарников была очень удивлена увиденным
К счастью, девушку спасли.
Про канабіс - я написав у коментах: в Чехії канабіс легальний, а от ЛСД чи щось подібне може обернутися проблемами із законом та медициною. Тому мабуть і з'їхала на марихуану.
Сам ******** курити "веселий кріп" - тому знаю: скільки його не кури, а так не виштирить, щоб полізти на ЛЕП. Навпаки, якщо накуритися в сосіську, то будуть два контрфактори:
а) влом взагалі кудись рухатись;
б) проб'є на зраду - панічні атаки почнуться вже на висоті метрів трьох.