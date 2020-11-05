У проєкті бюджету в першому читанні роздали "плюшок" на 20 млрд грн. Все йде до ручного управління бюджетом, - Уманський
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Ексміністр фінансів Ігор Уманський прокоментував ухвалення ВР бюджету на 2021 рік у першому читанні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
"Роздача плюшек у першому читанні відбулася. Не за дорого. Вклалися менш ніж у 20 млрд грн., якщо вірити заяві Міністра фінансів. Звідки намалювалося? Фарб не шкодували, коли ще подавали проект бюджету. Світ в очікуванні поглиблення економічної кризи, лише Україні вдасться карколомно зростати найближчим часом. Під такий сценарій і "підбираються фарби".
Що ж ділять між собою уряд та депутати у "намальованих" бюджетних показниках? Ні, не гроші. Їх ще отримати необхідно до бюджету, що сумнівно в таких "кольорових цифрах". Вони ділять "право". Саме так - право витрачати! А далі, якщо всім не вистачає - хто перший встиг, того і ... бабки".
У коментарях під постом Уманський написав: "Дохідна частина бюджету запозиченнями не наповнюється. Тільки дефіцит. А дохідна частина - тільки доходами власне, такими як податки, збори, дивіденди держпідприємств тощо ... В таких ситуаціях зупиняється фінансування видаткових статей. Так - ідемо до ручного режиму".
Будь ласка, зачекайте...
А не для цього вони вкидали великі гроші у "Буратіно".
73% лоханулась, а ригати буде кожен українець, і кожен українець буде винний.
"Олігархів вже немає, корупцію подолано буратіною" і папа Беня не бідує буратіно несе золоті яйця -закопує у землю.
Новини 20:02, сьогодні
В схваленому проєкті бюджету на 2021 рік немає рядка про прибутки з ігорного бізнесу, які активно обговорювалися депутатами до прийняття проєкту бюджету.
Про це в ефірі "Прямого" заявила народна депутатка від партії "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна.
"Ще важлива річ - це доходи від ліцензій за організацію ігорного бізнесу, азартних ігор. Ми чули весь час, що очікують отримати чи 6 мільярдів, чи 4 мільярди. Для того й приймали. Так от, навіть була така в державному бюджеті на 21 рік окремий рядок, що доходи від продажу ліцензій до спеціального фонду будуть спрямовані на підтримку культури, спорту і так далі. Це було хоча б якесь пояснення з боку тих, хто голосував за цей проєкт закону", - відзначила Южаніна.
"І тому це якось прикривало це дійство антисоціальне - прийняття цього закону. Так от, зараз ця стаття виключена. І, як я можу аналізувати, я бачу тільки, що додано до податку на прибуток 1 мільярд гривень. Тобто, куди ділись чи 5, чи 6, чи 4 мільярди - взагалі незрозуміло. І чи очікує їх отримати уряд - теж незрозуміло", - підкреслила народна депутатка.
Южаніна також зазначила, що ніхто не придбав ліцензію на азартний бізнес, адже прийнятий закон не може функціонувати.
"Комісію, бачите, не можуть сформувати, яка буде набирати той уповноважений орган, який буде відповідати за організацію цих азартних ігор - за контроль, за всі підзаконні документи. Тобто повністю як маленьке міністерство, яке буде відповідати за азартні ігри в Україні", - заявила народна обраниця.
Вона також підкреслила, що президент підписав закон без розгляду запропонованих поправок.
"І замість того, щоб перед підписанням президент направив в зал для виправлення, він його підписав в такому вигляді, як є. А зараз я як член профільного комітету розумію, що є єдиний крок - це подати зараз поправки до цього закону, виправити ситуацію і перезапуститися в цьому. Але чомусь дуже затягується", - резюмувала Ніна Южаніна.