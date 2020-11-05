СБУ веде з Google і Apple переговори про заборону "ВКонтакте"
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Служба безпеки України веде переговори з Google і Apple про заборону російських додатків на території України.
Про це СБУ повідомила у відповідь на запит "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні ведуться переговори з компаніями Google і Apple щодо правових шляхів припинення реалізації мобільних додатків, розроблених юридичними особами, щодо яких введено спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), і які забезпечують доступ до заборонених на території України ресурсів/сервісів", - розповіли в СБУ.
Раніше Служба безпеки України повідомляла, що просить Google і Apple заблокувати російські додатки на їхніх сервісах "Play Market" та "App Store".
Перед цим російська соціальна мережа "ВКонтакте" повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому мережею тепер можна користуватися без допомоги сторонніх програм.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що громадяни України, які користуються "ВКонтакте", будуть поставлені на облік у правоохоронних органах. Механізм обліку РНБО пообіцяла розробити за пів року.
У травні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко заборонив на три роки соціальні мережі "ВКонтакте" і "Однокласники", сайти Mail.Ru Group, сервіси "Яндекс" і низку інших ресурсів. Цього року чинний президент Володимир Зеленський продовжив заборону.
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Лучше бы Мертветчуком занялись и его СМИ в Украине.
Захожу через Оперу- на Яндекс почту работает, быстрее чем через Тор- браузер.
І будуть праві. Ворога можна перемогти лише свободою і правдою.
2. В вільній демократичній Америці запросто можна сісти років на 100 за пропаганду заборонених Законом речей, а коли далеко, то і грохнуть, і ніхто не париться.Саудовец Абу Хаджер аль-Мекки, глава пропаганды террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП), был убит в результате атаки американского беспилотника
3. Поки що наші не можуть ліквідовувати пропагандонів ворога, так що нехай навчаються
1.Це не допоможе перемогти ворога. Допоможе перемогти ворога моніторинг соціальних мереж і виявлення сволоти, яка на стороні ворога.
2.Не міряй США і їх відносини з терористами,
і Україну і її боротьбу з набагато більш підступним ворогом. Такого ворога можна перемогти, лише підірвавши його зсередини, ставши багатою, вільною, РАДІСНОЮ. державою. Тоді ворожа держава 100% вибухне зсередини.
Цього майже ніхто в Україні не розуміє. Розуміє Зеленський. Але цього недостатньо - недостатньо, щоб на самий верх ВИПАДКОВО потрапила зовсім чужа для Системи людина. Системи, створеної порошкнками, ахметовими, коломойськими тощо, які легко, ГРАЮЧИСЬ, маніпулюють радикальною (і водночас розумово недолугою) частиною населення, ще частину купують - і вуаля: є "спротив". Як зі сторони шальварних "патріотів", так і зі сторони абсолютно кінчених совків. Цим намагається скористатися ворог, якому не вдалося завоювати Україну, проте вдається КОНСЕРВУВАТИ хаос, корупцію і топтання на місці. Це задача-мінімум ворога і вона ним, на жаль, виконується.
Люди у нас із-за поребрика сипляться на деталях, вони думають що законодавство у нас точно таке ж. Коли дивишся порно з на расеї , то ти його завантажуєш в кєш, де воно і остається, перевір "VideoCacheView" коли не віриш, оце уже і є ввезення. Спасибі що все підтвердили
Сталина с Гитлером вам мало? И где они?
Слушайте умного человека. А лучше запишите ...
зы. Страничка реально его, раньше даже галка верификации висела. Просто посмотрите на количество подписчиков.