УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13176 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
4 926 64
СБУ (10002) блокування (331) ВКонтакте (56)

СБУ веде з Google і Apple переговори про заборону "ВКонтакте"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

СБУ веде з Google і Apple переговори про заборону

Служба безпеки України веде переговори з Google і Apple про заборону російських додатків на території України.

Про це СБУ повідомила у відповідь на запит "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ведуться переговори з компаніями Google і Apple щодо правових шляхів припинення реалізації мобільних додатків, розроблених юридичними особами, щодо яких введено спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), і які забезпечують доступ до заборонених на території України ресурсів/сервісів", - розповіли в СБУ.

Раніше Служба безпеки України повідомляла, що просить Google і Apple заблокувати російські додатки на їхніх сервісах "Play Market" та "App Store".

Перед цим російська соціальна мережа "ВКонтакте" повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому мережею тепер можна користуватися без допомоги сторонніх програм.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що громадяни України, які користуються "ВКонтакте", будуть поставлені на облік у правоохоронних органах. Механізм обліку РНБО пообіцяла розробити за пів року.

У травні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко заборонив на три роки соціальні мережі "ВКонтакте" і "Однокласники", сайти Mail.Ru Group, сервіси "Яндекс" і низку інших ресурсів. Цього року чинний президент Володимир Зеленський продовжив заборону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відстежити користувачів "ВКонтакте" неможливо, - колишній заступник міністра інформаційної політики Золотухін
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Одобряю!
показати весь коментар
05.11.2020 20:51
+9
СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте"

Лучше бы Мертветчуком занялись и его СМИ в Украине.
показати весь коментар
05.11.2020 20:55
+9
"...на Україні" - шо ж ты так палишься-то, дурбецело сколеновстающее СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 7221 СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 6236
показати весь коментар
05.11.2020 21:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блазень в курсі? СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 4724
показати весь коментар
05.11.2020 20:50 Відповісти
Пєрвая блєдя напряглась! СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 8798
показати весь коментар
05.11.2020 21:05 Відповісти
Одобряю!
показати весь коментар
05.11.2020 20:51 Відповісти
Не только с этими а ещё и с Фейсбуком нужно, чётко объяснить или вы работаете на территории Украины так!!!! Или вообще никак, и тут вопрос не в один МИЛлИОн бл.... Кто кому должен условия ставить бл.....¡!!¡¡!?!?
показати весь коментар
05.11.2020 20:52 Відповісти
пнх...
показати весь коментар
05.11.2020 22:03 Відповісти
СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте"

Лучше бы Мертветчуком занялись и его СМИ в Украине.
показати весь коментар
05.11.2020 20:55 Відповісти
Через впн на пк.все одно ж можна заходити буде.
показати весь коментар
05.11.2020 20:58 Відповісти
Они хотят чтобы убрали сервисы из украинских локализаций.
показати весь коментар
05.11.2020 21:08 Відповісти
Boris Gerges Вони ж тільки мобільні додатки хочуть заборонити.
показати весь коментар
05.11.2020 21:19 Відповісти
Через впн на пк.все одно ж можна заходити буде.

Захожу через Оперу- на Яндекс почту работает, быстрее чем через Тор- браузер.
показати весь коментар
05.11.2020 21:27 Відповісти
Це неможливо. В Штатах вважають, що такі дії обмежують вільний обмін інформацією. Наприклад, Китай блокує майже всі сервіси , Google та ін., Youtube і т.п. Якщо американські фірми підуть по цьому шляху, то вони будуть поводитись як диктаторські режими. Не допоможе навіть факт того, що соціальні мережі використовуються Росією для пропаганди та інформаційної війни. "І ви пропагандуйте", скажуть Google і Apple.
І будуть праві. Ворога можна перемогти лише свободою і правдою.
показати весь коментар
05.11.2020 20:58 Відповісти
1. Будь що, що допомагає перемогти ворога це добре.
2. В вільній демократичній Америці запросто можна сісти років на 100 за пропаганду заборонених Законом речей, а коли далеко, то і грохнуть, і ніхто не париться.Саудовец Абу Хаджер аль-Мекки, глава пропаганды террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП), был убит в результате атаки американского беспилотника
3. Поки що наші не можуть ліквідовувати пропагандонів ворога, так що нехай навчаються
показати весь коментар
05.11.2020 21:40 Відповісти
Дурня. Набридли недоумки.
1.Це не допоможе перемогти ворога. Допоможе перемогти ворога моніторинг соціальних мереж і виявлення сволоти, яка на стороні ворога.
2.Не міряй США і їх відносини з терористами,
і Україну і її боротьбу з набагато більш підступним ворогом. Такого ворога можна перемогти, лише підірвавши його зсередини, ставши багатою, вільною, РАДІСНОЮ. державою. Тоді ворожа держава 100% вибухне зсередини.
Цього майже ніхто в Україні не розуміє. Розуміє Зеленський. Але цього недостатньо - недостатньо, щоб на самий верх ВИПАДКОВО потрапила зовсім чужа для Системи людина. Системи, створеної порошкнками, ахметовими, коломойськими тощо, які легко, ГРАЮЧИСЬ, маніпулюють радикальною (і водночас розумово недолугою) частиною населення, ще частину купують - і вуаля: є "спротив". Як зі сторони шальварних "патріотів", так і зі сторони абсолютно кінчених совків. Цим намагається скористатися ворог, якому не вдалося завоювати Україну, проте вдається КОНСЕРВУВАТИ хаос, корупцію і топтання на місці. Це задача-мінімум ворога і вона ним, на жаль, виконується.
показати весь коментар
06.11.2020 12:42 Відповісти
"Цього майже ніхто в Україні не розуміє. Розуміє Зеленський" Зедрочер?
показати весь коментар
06.11.2020 16:58 Відповісти
Друге речення було для тебе.
показати весь коментар
06.11.2020 19:04 Відповісти
Спасибі, але розмір не підійшов-остав собі чи продай
показати весь коментар
06.11.2020 19:39 Відповісти
блокировка "вк" и других показала свою правильность,это даже зебланы признали, шо тут ще сперечатися?
показати весь коментар
06.11.2020 19:02 Відповісти
Не совсем. Насчёт эппла не знаю, а тот же Гугл может отключать скачивание приложений в отдельных странах по запросам органов власти, но раньше он это делал только если приложение нарушало законодательство этой страны, особенно уголовное (например, хентай-игры в арабских странах). То же "ООО Вконтакте" само по себе законов Украины не нарушает, шансов на то, что его залочат для Украины практически нет.
показати весь коментар
05.11.2020 21:48 Відповісти
Та ти шо "не нарушает", почти у кажлой второй странице запрещенная в Украине пропаганда коммунизма, символика СССР запрещенная, пропаганда нацизма, фашизма. Про шовиниз, имперство , группьі по зоофилии , педофилии, распроостранение порно уже и не говорю, єто такое, легкое
показати весь коментар
05.11.2020 22:11 Відповісти
Порно у нас не запрещено, педопорно, кстати, там найти крайне сложно, а что касаемо символики коммунизма и пропаганды нацизма, то на ютубе этого добра в разы больше.
показати весь коментар
05.11.2020 22:24 Відповісти
Стаття 301 ККУ. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів
Люди у нас із-за поребрика сипляться на деталях, вони думають що законодавство у нас точно таке ж. Коли дивишся порно з на расеї , то ти його завантажуєш в кєш, де воно і остається, перевір "VideoCacheView" коли не віриш, оце уже і є ввезення. Спасибі що все підтвердили
показати весь коментар
06.11.2020 08:52 Відповісти
ВКонтакте..Одноклассики-там могут сидеть лишь моральные уроды и скоты. Пособирать их всех согласно IP-адресам и спалить в печке.
показати весь коментар
05.11.2020 21:01 Відповісти
"...на Україні" - шо ж ты так палишься-то, дурбецело сколеновстающее СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 7221 СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 6236
показати весь коментар
05.11.2020 21:17 Відповісти
согласно IP-адресам и спалить в печке.

Сталина с Гитлером вам мало? И где они?
показати весь коментар
05.11.2020 21:33 Відповісти
пнх козломордое...
показати весь коментар
05.11.2020 22:08 Відповісти
Нытьё лапотных лицемеров забавно.
показати весь коментар
05.11.2020 22:34 Відповісти
А в фейсбуці що-кращі? СБУ веде з Google і Apple переговори про заборону "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 5128
показати весь коментар
06.11.2020 11:26 Відповісти
В Фейсбуці фсб не тиняється.
показати весь коментар
06.11.2020 11:50 Відповісти
ФБ-така ж помийниця для вбивання часу, як і решта. А фсб мені по боку-хай тиняється. Що воно з мене візьме? СБУ веде з Google і Apple переговори про заборону "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 9428
показати весь коментар
06.11.2020 14:30 Відповісти
Американская Радио Свобода сделало запрос в спецслужбы третьей страны, когда запретят гадкие сайты. Совки наверно были бы в шоке.
показати весь коментар
05.11.2020 21:02 Відповісти
прикольная штука. там такие тупые юзеры!!!! причём поголовно!! о области общих знаний даже речи нет. достаточно простенько косноязычно камни кидать и они уже в двух камнях запутываются ))) ватаны, ну шо с них взять кроме подгорелой ваты ))))
показати весь коментар
05.11.2020 21:03 Відповісти
Засранці заберіть руки від інтернету. Радійте що можете користуватися ним. Покажіть свою прить на гавновозі медведчуку а потім щось тявкайте.
показати весь коментар
05.11.2020 21:04 Відповісти
Інтернет вигадали американці, і не твоє кацариле діло до наших справ в Україні
показати весь коментар
05.11.2020 21:07 Відповісти
Кацапське рило твій презик.
показати весь коментар
05.11.2020 21:11 Відповісти
Кацапе ти вже в СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 3768 СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 5029
показати весь коментар
05.11.2020 21:12 Відповісти
Дурню я в контавтах викладаю патріотчну українську музику а що роблять мурижники окрім п..........а.
показати весь коментар
05.11.2020 21:17 Відповісти
СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 6958
показати весь коментар
05.11.2020 21:19 Відповісти
І доречі за наші гроші
показати весь коментар
05.11.2020 21:20 Відповісти
Вони спершу нехай медвидчуковські канали в україні зикрють
показати весь коментар
05.11.2020 21:22 Відповісти
Что то кацапом завоняло
показати весь коментар
05.11.2020 21:11 Відповісти
Хтось - колись сказав , що бджола коли літає завжди шукає нектар , - а звичайна муха , - чомусь - г .. вно .
показати весь коментар
05.11.2020 21:04 Відповісти
ВЫ что, как же они теперь будут без "ставь класс, если любишь свою маму" (с) по полмиллиолна лайков под этим гивном и это от взрослых людей ппц
показати весь коментар
05.11.2020 21:07 Відповісти
я лично не пользуюсь в контакте но какую больше угрозу может нести оно чем каналы Мертвечука newsone-112-НАШ действительно антиукраинские и пропагандоские? в контакте то соц сеть где есть не спорю группы антиукраинские но это их надо найти еще прочитать уверен что молодежь которая через впн входит политикой интересуется меньше всего главное фотки запостить и музыку и если быть последовательным то запретить каналы Мертвечука также нужно ничего общего со свободой слова они не не имеют как любят манипулировать а идут в ногу с россия 24 где запрещены а свои каналы антиукраинские что еще более цинично работают
показати весь коментар
05.11.2020 21:17 Відповісти
Фейсбук якщо що,то не кращий.Наші акаунти постійно блокує.
показати весь коментар
05.11.2020 21:18 Відповісти
Абсолютно и всесторонне поддерживаю сбу! Аж сам себе удивился)
показати весь коментар
05.11.2020 21:20 Відповісти
Запрет соцсетей бесполезный формализм. Весь "русский мир" в котором по уши завязла украинская молодежь находится в Ютьюбе, Твиче, Тик-Токе, Инстаграме, Телеграме... короче везде и кругом. Хоть весь интернет закрывай.
показати весь коментар
05.11.2020 21:30 Відповісти
Запрет соцсетей бесполезный формализм.

Слушайте умного человека. А лучше запишите ...
показати весь коментар
05.11.2020 21:42 Відповісти
Очередной унылый пиар от зелибобы, который сам вконтакте висит ежедневно и ежедневно срёт на стенке, копипастя туда свою стену из фейсбука.
зы. Страничка реально его, раньше даже галка верификации висела. Просто посмотрите на количество подписчиков.
СБУ веде з Google і Apple переговори про заборону "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 3278
показати весь коментар
05.11.2020 21:37 Відповісти
Сватов бы запретили.
показати весь коментар
05.11.2020 21:45 Відповісти
Я періодично заходжу у ВК тільки заради двох спільнот - "Она развалилась" і "Застоялась". У фейсбуку таких немає. Хроніка совка та постсовка, для таких олдів, як я.
показати весь коментар
05.11.2020 22:09 Відповісти
Боротьба з корупЦьов вийшла на новий неосжній рівень
СБУ веде з Google і Apple переговори про заборону "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 2808
показати весь коментар
05.11.2020 22:27 Відповісти
Медведчука запретите, ерундой занимаетесь.
показати весь коментар
05.11.2020 23:31 Відповісти
Кацапи сують своє софт гівно куди треба і куди не треба, а в Контакте то сміттєзвалище куди зайвий раз заходити не варто.
показати весь коментар
06.11.2020 00:23 Відповісти
"Даешь свободу слова!"
показати весь коментар
06.11.2020 05:50 Відповісти
Этого мало. Сейчас в китайских смартфонах свои сторы приложений со всем чем хочешь. Даже банковские приложения имеются.
показати весь коментар
06.11.2020 08:07 Відповісти
У Яблок есть важнее дела - разработка поисковой системы, которая могла бы составить конкуренцию Google.
показати весь коментар
06.11.2020 13:42 Відповісти
У Яблок есть важнее дела - разработка поисковой системы, которая могла бы составить конкуренцию Google. Как сообщает MegaIndex.
показати весь коментар
06.11.2020 14:33 Відповісти
СБУ веде з Google і Apple переговори про заборону "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 4698
показати весь коментар
10.11.2020 01:24 Відповісти
Здравствуйте! Вам смогут помочь в авторизованном сервисном центре Apple iSupport, тут ремонт ноутбука макбук осуществляется быстрый и качественный ремонт MacBook на самых выгодных условиях. У них работают настоящие профессионалы, которые предоставляют гарантию на все проведенные работы.
показати весь коментар
18.03.2021 22:12 Відповісти
 
 