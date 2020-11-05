Ми плануємо створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, а й у Західній Україні, - Єрмак
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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що українська влада хоче створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, а й в одній із областей Західної України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю проекту "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".
"Ми плануємо створити не тільки вільну економічну зону на Донбасі, а й ще іншу вільну економічну зону в Західній Україні. Сьогодні ці дві зони, дві економічні можливості також повинні спрацювати на об'єднання країни, на рівність можливостей, які ми хочемо сьогодні надати... Сьогодні це питання ще вирішується, але це буде одна із західних областей", - підкреслив Єрмак.
Топ коментарі
+53 Дорогой Я
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+49 Alen Goldstein
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+40 DemianBond 2cbb79cc
показати весь коментар05.11.2020 21:36
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Будь ласка, зачекайте...
И они в большом долгу перед нами, как и их уголовный пахан - кучма.
Донбас - московітам.
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Люди! Зелена шобла вже півтора роки Україну роздягають, а тепер хочуть її голу виставити на продаж!
Зєлю геть! Дострокові!
богатырева говорила не раз - мы не только для донбасса, а и для западной украины делаем...
остальным - ничего...
Вот и весь смысл этой зоны.
А все остальные будут платить.
западная Украина ,а запад страны,запад с маленькои литеры,это не отдельная страна.Украина едина и не делима!!!
( США - исключение )..
Государства - создавались - СИЛОЙ , а уж потом - когда укореняються-- допускали демократию..
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Дажэ прибалтика-- создавала порой не демократичесские закона о гражданстве !..
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В украине- 25- 27 % профашисстко настроеное население - Им ссср и сталина подавай !.
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И 40 % - НАПЛЕВАТЕЛЕЙ ( какая разница ) -- - Потэнцыальные КОРРУПЦЫОНЕРЫ и ПРЕДАТЕЛИ !
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А мы уж и без первого и без второго как-то перебьёмся... )))
Шкода, що в євреїв на 12 нормальних тільки один іуда, а в українців ця пропорція протилежна
пипец подкрался незаметно...
зебилыпля...
Valentina
@cA7pPLD2xSzf1Vq
·37 мин
В ответ
@uspenovka19632
Зона будет свободна для доставки наркотрафика, торговли с Россией, продажи оружия , узаконения бандформирований , зона ненависти ко всему украинскому и личному обогащению Ахметову .
Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·1 ч
Завгосп дЄрмак оголосив про створення вільної економічної зони у одній із західних областей України. Країну таки намагаються поділити на зони, скрита федералізація,або гібридна війна. Поки Батьківщина воює на фронті, в тилу стає навколюшки.
Така дивна геолокація зазначених "зон" відверто вказує лише на те, що їх "гратимуть" виключно на "контрабасі" та псевдо-транзиті.
а Кипр в Маленькую Украину
С какой стати завхоз определяет развитие страны??
Он даже не госслужаший..Пусть его заботит наличие бумаги в сортирах президента
А шо Тупицын говорит по этому поводу?
І на цій хвилі хоче розділити Україну.
ЧУЛИ ?
П' ЯТА КОЛОНА ХОЧЕ І НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНИ ЗРОБИТИ НЕВИЗНАНУ РЕСПУБЛІКУ, А ТО НА ДОНБАСІ ЇМ МАЛО
Источник: https://censor.net/ru/n3229383
А то мы не знаем, что речь идет о траффике донбасских метамфетаминов в Европу и отмывании денег.
Так что "свободная экономическая зона" на западе Украины будет там, где расположен крупнейший железнодорожный узел.
А кто вообще такой Ермак?
Он - Премьер? Он за Шмыгаля теперь расписывается?
Дело Ермака бумагу в принтер заправлять и фиалки поливать в ОП, а он, гляди-ка, не только внешней политикой Украины заправляет, но и экономикой, и бюджетом страны.
Ну что, лохи зеленые, привели к власти луганских?
Как, круче секйас луганские, чем донецкие были?
Хорошо вас доят, лохи зеленые?
Будет бьістрая кончина вместо мучительной и долгой?
2. А ви у Західної України спитали ?