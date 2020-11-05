Ми плануємо створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, а й у Західній Україні, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що українська влада хоче створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, а й в одній із областей Західної України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю проекту "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".

"Ми плануємо створити не тільки вільну економічну зону на Донбасі, а й ще іншу вільну економічну зону в Західній Україні. Сьогодні ці дві зони, дві економічні можливості також повинні спрацювати на об'єднання країни, на рівність можливостей, які ми хочемо сьогодні надати... Сьогодні це питання ще вирішується, але це буде одна із західних областей", - підкреслив Єрмак.

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