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Новини Політика України
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корупція (4064) Єрмак Андрій (1226) Тищенко Микола (290)

Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обіцяє жорстко реагувати на спроби прикриватися його іменем під час здійснення корупційних дій.

В інтерв'ю одному з телеканалів Єрмак заявив, що не має наближених людей, до яких застосовуються м'якші вимоги, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Якщо, наприклад, згадати Миколу Тищенка (народний депутат з фракції "Слуга народу"- ред.), то, якщо з ним щось трапиться, йому буде потрібна допомога з точки зору здоров'я, з точки зору його близьких, безумовно, я прийду на допомогу. Але цього ніколи не буде, якщо це стосуватиметься корупції, порушення закону. Тут моя позиція принципова", - сказав керівник Офісу президента.

Єрмак розповів, що попередив Тищенка про неприпустимість використання імені керівника ОП для уникнення відповідальності за будь протиправні дії.

"Якщо я коли-небудь дізнаюся, що хтось прикривається моїм іменем, щось робить протизаконне, корупційне від мого імені, повірте - моя реакція буде більш жорстокою, ніж навіть реакція правоохоронних органів", - заявив Єрмак.

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Топ коментарі
+16
щось сьогодні забагато цього дЄрьмака в ефірі Никогда не приду на помощь Тищенко, если дело будет касаться коррупции и нарушения закона, - Ермак - Цензор.НЕТ 364
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05.11.2020 21:57
+6
Дерьмак перепутал бумажки и зачитал номер 95-го тупика.Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8968
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05.11.2020 22:24
+5
А насчет брата , то как .
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05.11.2020 22:06
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ОКЛЕВЕТАЛИ ДЕМОНЫЫЫЫЫЫ)))))
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05.11.2020 21:56 Відповісти
Тебе , мразь иудо-барыжная , верить - себя не уважать !
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05.11.2020 22:40 Відповісти
щось сьогодні забагато цього дЄрьмака в ефірі Никогда не приду на помощь Тищенко, если дело будет касаться коррупции и нарушения закона, - Ермак - Цензор.НЕТ 364
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05.11.2020 21:57 Відповісти


fff@MOHCTPOB

Справа терористичного угрупування «Вагнер» трохи підзабулася за виборами та подіями навколо рішення КС.
Дарма. Нова інформація вказує на те, що злив роботи спецслужб проти військових злочинців є системним.

Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1979
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05.11.2020 22:35 Відповісти
ЗАРІКАЛАСЬ СВИНЯ ГІВНА НЕ ЇСТИ!
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05.11.2020 21:59 Відповісти
на кому ще попіаритись Єрмаку , як не Котлєті - аби вилізт й про себе нагадати ( це на фоні заявочок від другого Андрюшки)
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06.11.2020 02:39 Відповісти
А яка різниця Єрмак чі Тіщенко ? Обидва злодії та зрадники !
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05.11.2020 22:00 Відповісти
начнется шухер, кто тебя спасать будет?
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05.11.2020 22:02 Відповісти
На кой черт , мразь спасать - разорвать , как Каддафи в помойной яме
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05.11.2020 22:43 Відповісти
А кто собственно этот дерьмак, что к его тушка столь крута по должности? Неужели президент? Или избранный депутат? Если он никто, то почему он не занимается своими прямыми обязанностями: покупает бумагу в охфис или контролирует уборщиц?
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05.11.2020 22:02 Відповісти
Що він мав на увазі? Що не буде допомагати Тищенку красти і порушувати закон? Брехло! Він вже це робить
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05.11.2020 22:04 Відповісти
А насчет брата , то как .
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05.11.2020 22:06 Відповісти
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.


.
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05.11.2020 22:07 Відповісти
Пчелы против меда. Ермак против коррупции Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3286
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05.11.2020 22:07 Відповісти
********!
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05.11.2020 22:09 Відповісти
Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2867
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05.11.2020 22:09 Відповісти
Пчелы против меда. Ермак против коррупции Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 52
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05.11.2020 22:12 Відповісти
На встрече с Ермаком президент сказал: "У нас сейчас тяжелые времена". Ермак вообще не понял, почему у него сейчас тяжелые времена, но из вежливости согласился.
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05.11.2020 22:13 Відповісти
А пожрать...придешь?
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05.11.2020 22:16 Відповісти



Неисправимый Мизантроп

@gladenkoa

·29 мин

Анруша Їрмак буде жорстко реагувати за корупційні діяння без його прикриття. Усі питання треба вирішувати тільки через Андрушу.
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05.11.2020 22:21 Відповісти
Ахаха..Но этого никогда не будет, если это будет касаться коррупции, нарушения закона. Здесь моя позиция принципиальная.Брат не даст ********.Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2827
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05.11.2020 22:21 Відповісти
-- Ты тоже , Андрюша не попались , за что и выпьем ! - ответил Николай , наливая в стаканы...
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05.11.2020 22:22 Відповісти
Дерьмак перепутал бумажки и зачитал номер 95-го тупика.Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8968
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05.11.2020 22:24 Відповісти
А коррупцией вы не занимаетесь и закон не нарушаете.
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05.11.2020 22:32 Відповісти
Єрмак планує кар'єру в Кварталі? На голубому глазу підриває у реготі аудиторію? Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6921 Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 792
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05.11.2020 22:32 Відповісти
Пока Ермак изображает грозу для коррупционеров, ВАКС снял браслет с депутата и взяточника Юрченка, который сразу побежал в Раду получать зарплату! Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2930
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05.11.2020 22:33 Відповісти
Они его выпустили - голоснуть , Моника 🤡🤢 ЗеБенски обещало пожизненное😂😂😂
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05.11.2020 22:50 Відповісти
А на нары сам придёшь или приведут?
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05.11.2020 22:37 Відповісти
С таким рылом, и про закон...А цензор сегодня на подхвате у обермака этого?
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05.11.2020 23:02 Відповісти
Ермак-козырь очередной раз спалился и гэбэшную контору свою спалил.
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06.11.2020 00:25 Відповісти
Завжди вважала Безсмертного занадто панікером та песимітом , Але послуйхайте його у Березовця нічний випуск 5 листопада - все абсолютно вірно й страшно насправді.
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06.11.2020 02:34 Відповісти
все що несуть несуть й несуть оці виродки зеденої влади- це димова завіса плану Кремля - криза КС, вибори в ОРДЛО , Юля спасає БЄню з бюджетом під заплановавний дефолт - ВСЕ! А в цей час *********** ТБ ніпари з уст про Україну - бояться наврочити здійснення плану Кремля
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06.11.2020 02:37 Відповісти
Ви що, "неграмотні"? Сказано ж, чітко і ясно: "Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обещает жестко реагировать на попытки прикрываться его именем во время совершения коррупционных действий".

Тобто, Єрмак буде жорстко реагувать на "спроби прикриться його іменем"... А не на санкціоновані ним самим корупційні дії... Говорячи зрозумілою мовою, "вся корупція повинна буть контрольована Єрмаком...". А хто буде "корупціонувать, з Єрмаком не ділячись, отримає "жорстке реагування"...
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06.11.2020 04:20 Відповісти
Для зебилов прокатит)
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06.11.2020 08:23 Відповісти
 
 