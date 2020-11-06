Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак
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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обіцяє жорстко реагувати на спроби прикриватися його іменем під час здійснення корупційних дій.
В інтерв'ю одному з телеканалів Єрмак заявив, що не має наближених людей, до яких застосовуються м'якші вимоги, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Якщо, наприклад, згадати Миколу Тищенка (народний депутат з фракції "Слуга народу"- ред.), то, якщо з ним щось трапиться, йому буде потрібна допомога з точки зору здоров'я, з точки зору його близьких, безумовно, я прийду на допомогу. Але цього ніколи не буде, якщо це стосуватиметься корупції, порушення закону. Тут моя позиція принципова", - сказав керівник Офісу президента.
Єрмак розповів, що попередив Тищенка про неприпустимість використання імені керівника ОП для уникнення відповідальності за будь протиправні дії.
"Якщо я коли-небудь дізнаюся, що хтось прикривається моїм іменем, щось робить протизаконне, корупційне від мого імені, повірте - моя реакція буде більш жорстокою, ніж навіть реакція правоохоронних органів", - заявив Єрмак.
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Дарма. Нова інформація вказує на те, що злив роботи спецслужб проти військових злочинців є системним.
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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Неисправимый Мизантроп
@gladenkoa
·29 мин
Анруша Їрмак буде жорстко реагувати за корупційні діяння без його прикриття. Усі питання треба вирішувати тільки через Андрушу.
Тобто, Єрмак буде жорстко реагувать на "спроби прикриться його іменем"... А не на санкціоновані ним самим корупційні дії... Говорячи зрозумілою мовою, "вся корупція повинна буть контрольована Єрмаком...". А хто буде "корупціонувать, з Єрмаком не ділячись, отримає "жорстке реагування"...