"Карантин вихідного дня" в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня, - Степанов

В Україні можуть ввести карантин вихідного дня вже з наступного тижня. Він передбачає посилення обмежень у неробочі дні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що такі заходи повинні допомогти певною мірою розірвати ланцюги передачі вірусу через обмеження спілкування між людьми.

"Коли ми дивимося на ситуацію в країні, то розуміємо, що не можемо ввести локдаун, як це роблять у деяких країнах. Ні два, ні три тижні. Тому ми змушені вводити жорсткий карантин на суботу і неділю. У ці дні у нас будуть працювати продуктові магазини, аптеки і транспорт. Все інше має не працювати", - зазначив Степанов.

Він також підкреслив, що кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом з початку вересня зросла в 3,5 рази.

"На сьогоднішній ранок у лікарнях перебувало 27,5 тисяч громадян. Ця цифра майже в 3,5 раза більше, ніж було на початку вересня. У нас зараз 52 тисячі ліжок, ще ми можемо збільшити на 20 тисяч ліжок. Крім того, ми підемо на розгортання тимчасових госпіталів. Зараз ми розглядаємо місто Київ, Одеса, Донецька область, Краматорськ", - сказав Степанов.

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