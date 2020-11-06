"Карантин вихідного дня" в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня, - Степанов
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В Україні можуть ввести карантин вихідного дня вже з наступного тижня. Він передбачає посилення обмежень у неробочі дні.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що такі заходи повинні допомогти певною мірою розірвати ланцюги передачі вірусу через обмеження спілкування між людьми.
"Коли ми дивимося на ситуацію в країні, то розуміємо, що не можемо ввести локдаун, як це роблять у деяких країнах. Ні два, ні три тижні. Тому ми змушені вводити жорсткий карантин на суботу і неділю. У ці дні у нас будуть працювати продуктові магазини, аптеки і транспорт. Все інше має не працювати", - зазначив Степанов.
Він також підкреслив, що кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом з початку вересня зросла в 3,5 рази.
"На сьогоднішній ранок у лікарнях перебувало 27,5 тисяч громадян. Ця цифра майже в 3,5 раза більше, ніж було на початку вересня. У нас зараз 52 тисячі ліжок, ще ми можемо збільшити на 20 тисяч ліжок. Крім того, ми підемо на розгортання тимчасових госпіталів. Зараз ми розглядаємо місто Київ, Одеса, Донецька область, Краматорськ", - сказав Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Але насправді дві: англійська і кацапська
Зедбл, блд©
Чого ж він взагалі такий тупий, який же він "міністр", сходе він "проффессор".
Хорошая работа у Степаши - вышел, озвучил цифры и ни клят, ни мят...
пусть степанов меньше ворует из фонда лечения ковида и меньше выписывает себе премии..
за этих придурков степановых-крадуцких - отвечать будет зеленский..
давно не было транспортного коллапса? или хочешь, чтобы маршрутчики не вышли на маршруты? как людям добираться до работы?
маршрутчики пустыми ехать не будут, им что, клоун зеленскитй компенсирует то, что салон будет полупустой?
пусть штрафуют депутанов и слуг олигархов, у народа нет денег на коммуналку, а ты говоришь о штрафах для народа..
Точно так же и с карантином выходного дня .
А правительство занимается случайными мерами, выбирая их не по эффективности, а "шоб народ не сильно возмущался". В результате к действиям власти нет доверия. Отсюда и игнорирование даже полезных правил и неприятие действий власти в принципе.
Впрочем, у вас тоже логика хромает. Маски защищают при не очень высокой концентрации вируса. Поэтому нет никакого шанса, что маска защитит в забитом автобусе при наличии рядом носителя и если ехать достаточно долго рядом с ним. Наоборот, маска создает иллюзию безопасности, что тоже опасно. Это я не к тому, что маски надевать не надо, а к тому, что надо соблюдать и другие меры предосторожности - дистанция, вентилляция, уменьшение времени контакта. (В том же примере с автобусом, если носитель достаточно далеко от вас, то маска может спасти, но лучше не рисковать и в него не садится вовсе.)
И еще, маски нужно раздавать бесплатно, как это и прописано в законе.
Поставлю одне єдине запитання. Ти у масці їздеш автобусом/метро/тролейбусом/маршруткою?.