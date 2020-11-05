Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені

Мутації коронавірусу COVID-19 у гризунів і диких тварин можуть призвести до нової пандемії.

Такого висновку дійшли вчені і експерти, думки яких наводить газета The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У гіршому випадку ми почнемо нову пандемію в Данії. Існує ризик, що цей мутований вірус настільки відрізняється від інших його різновидів, що нам доведеться додавати в вакцину щось нове. Тому мутація відкине всіх нас до початку (ситуації з коронавірусом - ред.)", - сказав професор Корі Мельбак, директор відділу з інфекційних захворювань датського державного науково-дослідного інституту, що займається вакцинами та сироватками.

Він додав, що, тим не менш, сьогодні світ все одно в кращих умовах, ніж був на початку пандемії COVID-19.

"Ми тепер знаємо вірус, застосовуємо заходи, включно з тестуванням і контролем над поширенням інфекцій, і спалах можна буде стримати", - сказав він.

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Данія, яка є великим виробником норкового хутра, заявила напередодні, що в країні планують знищити понад 15 млн тварин через побоювання, що мутований вірус COVID-19 в норці може передатися людині і поставити під загрозу ефективність вакцини від коронавірусу. Прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен заявила, що 12 людей в Данії підхопили вірус від норки, і йдеться саме про вірус, який мутує.

Професор з Університету Копенгагена Аллан Рандруп Томсен не виключив, що існують ризики, що Данія стане "наступним Уханем", якщо не усунути мутований вірус.

"Цей варіант може розвиватися і стати стійким, і тоді вакцина не допоможе. Значить, мутацію потрібно виключити з рівняння, це серйозно", - вважає він.

Експерт з Нідерландів Вім ван дер Поель заявив, що тепер потрібні дослідження мутованого вірусу, але навіть і без мутації коронавірус, який розповсюджується норками, може становити небезпеку для людини. У Нідерландах, за його словами, також існує цей ризик. Він додав, що після закінчення цього року виробництво хутра в Нідерландах припиниться.

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Професор Ян Джонс з англійського Університету Редінга вважає, що "ідея того, що вірус мутує в новий вид, не видається дивною".

"Небезпека полягає в тому, що після мутації вірус може потім поширитися назад від норки до людини і "вислизнути" від будь-якої вакцини, яка була розроблена для висхідної версії, яка не мутувала", - говорить він.

"Звичайно, версія вірусу норки може погано передаватися людині, тому це скоріше теоретичний, а не реальний ризик", - додає експерт.

Директор з досліджень Фінської асоціації звіроводів Юссі Пеура вважає, що заходи, що вживаються в Данії, занадто радикальні, але розуміє занепокоєння влади цієї країни. Замість цього він запропонував впровадити в Данії заходи контролю звіроферм, що діють, наприклад, у Фінляндії.

"Наразі у нас немає випадків зараження на звірофермах Фінляндії. У нас близько 700 звіроферм, з яких 150 - норкові, і поки всі без Covid-19", - говорить Пеура.