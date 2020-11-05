Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені
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Мутації коронавірусу COVID-19 у гризунів і диких тварин можуть призвести до нової пандемії.
Такого висновку дійшли вчені і експерти, думки яких наводить газета The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У гіршому випадку ми почнемо нову пандемію в Данії. Існує ризик, що цей мутований вірус настільки відрізняється від інших його різновидів, що нам доведеться додавати в вакцину щось нове. Тому мутація відкине всіх нас до початку (ситуації з коронавірусом - ред.)", - сказав професор Корі Мельбак, директор відділу з інфекційних захворювань датського державного науково-дослідного інституту, що займається вакцинами та сироватками.
Він додав, що, тим не менш, сьогодні світ все одно в кращих умовах, ніж був на початку пандемії COVID-19.
"Ми тепер знаємо вірус, застосовуємо заходи, включно з тестуванням і контролем над поширенням інфекцій, і спалах можна буде стримати", - сказав він.
Данія, яка є великим виробником норкового хутра, заявила напередодні, що в країні планують знищити понад 15 млн тварин через побоювання, що мутований вірус COVID-19 в норці може передатися людині і поставити під загрозу ефективність вакцини від коронавірусу. Прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен заявила, що 12 людей в Данії підхопили вірус від норки, і йдеться саме про вірус, який мутує.
Професор з Університету Копенгагена Аллан Рандруп Томсен не виключив, що існують ризики, що Данія стане "наступним Уханем", якщо не усунути мутований вірус.
"Цей варіант може розвиватися і стати стійким, і тоді вакцина не допоможе. Значить, мутацію потрібно виключити з рівняння, це серйозно", - вважає він.
Експерт з Нідерландів Вім ван дер Поель заявив, що тепер потрібні дослідження мутованого вірусу, але навіть і без мутації коронавірус, який розповсюджується норками, може становити небезпеку для людини. У Нідерландах, за його словами, також існує цей ризик. Він додав, що після закінчення цього року виробництво хутра в Нідерландах припиниться.
Професор Ян Джонс з англійського Університету Редінга вважає, що "ідея того, що вірус мутує в новий вид, не видається дивною".
"Небезпека полягає в тому, що після мутації вірус може потім поширитися назад від норки до людини і "вислизнути" від будь-якої вакцини, яка була розроблена для висхідної версії, яка не мутувала", - говорить він.
"Звичайно, версія вірусу норки може погано передаватися людині, тому це скоріше теоретичний, а не реальний ризик", - додає експерт.
Директор з досліджень Фінської асоціації звіроводів Юссі Пеура вважає, що заходи, що вживаються в Данії, занадто радикальні, але розуміє занепокоєння влади цієї країни. Замість цього він запропонував впровадити в Данії заходи контролю звіроферм, що діють, наприклад, у Фінляндії.
"Наразі у нас немає випадків зараження на звірофермах Фінляндії. У нас близько 700 звіроферм, з яких 150 - норкові, і поки всі без Covid-19", - говорить Пеура.
Будь ласка, зачекайте...
Не песец, но тоже пушной:
- Женщина, покупайте замечательную норковую шубу.
- А что это на ней за дырки??
- Это не дырки, это - норки!
"1.При траханьи с владилицами норковых шуб, надевать не только презерватив, но и маску.
2. Если владелица шубы страшная - то и маску надевать и на нее, и продезинфицироваться парой-торйкой стопариков 40% этанола внутрь.
3. Перед процессом шубу лучше снять."
1. этанол внутрь то само собой,пока не покрасившает...
2.остальные меры безопасности излишни.скорее всего у нее ограниченное количество контактов
датчане же.. хз что у них в голове
Я бы еще спрятал все ножи, ножницы, топор и пилу, чтобы однажды утром не обнаружили вашу голову отделённой от остального тела.
і все решта, що розповідають ці дивні "вчені" якесь таке, що не заслуговує на увагу.
Особливо ці їхні чарівні "мутації". Фантастика для буратінів.
Готовятся решения, делающие невозможным любые путешествия без "Паспорта здоровья"
21 октября руководители Центра США по контролю за заболеваниями (CDC) и Таможенной и пограничной службы США (CBP) присоединились к представителям властей и ученым из более чем 30 стран .в аэропорту Хитроу в Лондоне.Там они наблюдали, за процедурой посадки на рейс 15 авиакомпании United в Ньюарк, штат Нью-Джерси с использованием новой технологии под названием Common Pass. Этот медицинский паспорт представляет собой цифровой сертификат(мобильное приложение), который вскоре потребуется для авиаперелетов, общественного транспорта, стадионов и пр.
Куди котиться світ ...
А катится все к мировому фашизму.
Больше напоминает всенародно-китайскую войну воробьям
Хотя для уряда полезный опыт...можно постричь шерсть с владельцев домашних улюбленцив.... У нас бесполезно..а в от в Европе (и у вас в Израиле тоже) бабло честно и добросовестно заплатят за дополнительные карантинные меры для животных
Куница лакомится сэндвичем с джемом
Такие лапочки, а ведь страшные хишники.
Источник: https://censor.net/ru/n3229390
"могут привести" - вот ключевые слова,значит, могут и не привести!
Но я согласна, пандемия так пандемия, гулять, так гулять!
Начинайте с убийства сурков в Монголии и Китае, они резервуар чумы, и случаи заражения чумой именно от сурков случаются каждый год, регулярно.
Ядохимикатом сурков, св воздуха, чтобы не один сурок не спасся, а лучше всего ЯО.
А потом приезжайте к нам, в Мельбурн, у нас крыс - просто до фига.
Я крыс травлю несколько раз в год, бегают, сволочи по забору прямо, и вот крысы - это точно резервуары заразы, да и кроме того, в Австралию крысы завезены, и вредят местной фауне и флоре.
Часто крыс травить не могу, иначе погибнут совы, совы не разбираются, крыса потравленная или нет, помрут, если будут часто ужинать крысой с кровью, разжженной ядом.
Также комаров истребите, всех, разом, ДДТ их, ДДТ. комары разносят малярию, а малярия - это вам не ковид, от нее много миллионов умерли и еще много миллионов умрут.
Что-то мне все это напоминает...
А, да, убийство воробьев в Китае, при Великом Кормчем!
Закончилось это бесовство с воробьями крупнейшим голодом в истории человечества, сколько там китайцев умерло тогда от голода, не напомните, датские ученые, 15 миллионов или больше?
"Великий китайский голод (кит. 三年困难时期或者三年自然灾害) - период с 1959 по 1961 годы, когда от массового голода в Китайской Народной Республике, только по правительственным данным, погибло около 15 миллионов человек. ... В Китае данную трагедию также часто именуют «Тремя годами стихийных бедствий» или «Тремя горькими годами»." (Википедия)
Комминяки во всем мире одинаковы, они садисты и убийцы.
Предлагаю ответить ассиметрично - уничтожить коммуняк во всем мире.
Вот тебе и европейские ценности!
Просто нет слов...
Сначала в зоопарке Копенгагена убили и скормили львам жирафа Мариуса.
Потом работники того же зоопарка обратились по телевидению к детям с просьбой приносить "ненужных" домашних животных - кролоков, хомяков, морских свинок - на корм львам в зоопарк.
Теперь собираются провести геноцид 17 миллионое норок.
Кому из политиков Дании очень нравится убивать, просто нравится убивать, просто кто из датских властей - садист, а население Дании, получается, что варвары.
Если хотят датчане исправить свой имидж в мире - пусть "усыновляют" со звероферм норок домой, горностаи и хорьки - животные, вполне приручаемые.
Иначе поступаем просто: бойкотируем датские товары, говорим 'нет" датскому сыру, маслу, словом всему, что экспортирует Дания.
"Дама с горностаем" Леонардо да Винчи:
Їх, у Середні віки, замість котів тримали у будинках... Як для боротьби з гризунами, так і як символ престижу...
"Накануне в Дании сообщили о том, что у 12 человек выявили мутировавшую версию COVID-19. Она распространилась на ферме по разведению норки. В связи с этим власти приняли решение уничтожить более 15 млн животных, которые содержались на фермах."
Где здесь ГРЫЗУНЫ?