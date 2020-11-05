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Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені

Мутації коронавірусу COVID-19 у гризунів і диких тварин можуть призвести до нової пандемії.

Такого висновку дійшли вчені і експерти, думки яких наводить газета The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У гіршому випадку ми почнемо нову пандемію в Данії. Існує ризик, що цей мутований вірус настільки відрізняється від інших його різновидів, що нам доведеться додавати в вакцину щось нове. Тому мутація відкине всіх нас до початку (ситуації з коронавірусом - ред.)", - сказав професор Корі Мельбак, директор відділу з інфекційних захворювань датського державного науково-дослідного інституту, що займається вакцинами та сироватками.

Він додав, що, тим не менш, сьогодні світ все одно в кращих умовах, ніж був на початку пандемії COVID-19.

"Ми тепер знаємо вірус, застосовуємо заходи, включно з тестуванням і контролем над поширенням інфекцій, і спалах можна буде стримати", - сказав він.

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Данія, яка є великим виробником норкового хутра, заявила напередодні, що в країні планують знищити понад 15 млн тварин через побоювання, що мутований вірус COVID-19 в норці може передатися людині і поставити під загрозу ефективність вакцини від коронавірусу. Прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен заявила, що 12 людей в Данії підхопили вірус від норки, і йдеться саме про вірус, який мутує.

Професор з Університету Копенгагена Аллан Рандруп Томсен не виключив, що існують ризики, що Данія стане "наступним Уханем", якщо не усунути мутований вірус.

"Цей варіант може розвиватися і стати стійким, і тоді вакцина не допоможе. Значить, мутацію потрібно виключити з рівняння, це серйозно", - вважає він.

Експерт з Нідерландів Вім ван дер Поель заявив, що тепер потрібні дослідження мутованого вірусу, але навіть і без мутації коронавірус, який розповсюджується норками, може становити небезпеку для людини. У Нідерландах, за його словами, також існує цей ризик. Він додав, що після закінчення цього року виробництво хутра в Нідерландах припиниться.

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Професор Ян Джонс з англійського Університету Редінга вважає, що "ідея того, що вірус мутує в новий вид, не видається дивною".

"Небезпека полягає в тому, що після мутації вірус може потім поширитися назад від норки до людини і "вислизнути" від будь-якої вакцини, яка була розроблена для висхідної версії, яка не мутувала", - говорить він.

"Звичайно, версія вірусу норки може погано передаватися людині, тому це скоріше теоретичний, а не реальний ризик", - додає експерт.

Директор з досліджень Фінської асоціації звіроводів Юссі Пеура вважає, що заходи, що вживаються в Данії, занадто радикальні, але розуміє занепокоєння влади цієї країни. Замість цього він запропонував впровадити в Данії заходи контролю звіроферм, що діють, наприклад, у Фінляндії.

"Наразі у нас немає випадків зараження на звірофермах Фінляндії. У нас близько 700 звіроферм, з яких 150 - норкові, і поки всі без Covid-19", - говорить Пеура.
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Топ коментарі
+18
Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 2240
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05.11.2020 22:32
+15
Норковый COVID.
Не песец, но тоже пушной:
Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 6881
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05.11.2020 22:33
+15
Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 801
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05.11.2020 22:44
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Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 2240
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05.11.2020 22:32 Відповісти
Норковый COVID.
Не песец, но тоже пушной:
Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 6881
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05.11.2020 22:33 Відповісти
ужас, летящий на крыльях ночи... Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 2540
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05.11.2020 22:34 Відповісти
да,кролеги тоже опасносте Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 1079
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05.11.2020 22:36 Відповісти
🐴🐴🐴🐴
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05.11.2020 22:37 Відповісти
Не пугайте Скромного Кролика.
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06.11.2020 06:40 Відповісти
А де та публіка що обюрювалась за норок, що скажите про пацюків🐴🐴🐴
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05.11.2020 22:34 Відповісти
а от шубы норкой есть опасность заразиться? Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 9566
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05.11.2020 22:34 Відповісти
Ніт. Тут шось мутне з цими норками.
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05.11.2020 22:37 Відповісти
конкурентов убирают, подрывают экономику благополучных
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05.11.2020 23:04 Відповісти
На двох фермах усі повністю виздихали. Норковий апокаліпсис.
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05.11.2020 23:14 Відповісти
Припустимо, шо норки поздихали від інфекції, але як люди заразились від них? Від нас щось приховують. Буду чекати, шо скажуть британські вчені, бо датські шось мутять.
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05.11.2020 23:20 Відповісти
Як і від кажанів.
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05.11.2020 23:21 Відповісти
Іренка, при годуванні, переселенні в інші клітки, або їх вичищанні, наприклад. Або при знятті шкурок. Я, наприклад, коли ондатр вполюю, то знімаю шкурки лише в гумових рукавичках (хоча це і незручно), бо деякі звірки можуть буть носіями лептоспірозу. Так лептоспіроз переноситься, в основному, "контактним способом", а "корона" - і "повітряно-крапельним"...
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06.11.2020 04:30 Відповісти
Із того, що я раніше читала, виявилось, що це хвора людина заразила норок на фермі, де була зафіксована інфекція, а хвора норка вже позаражувала інших колег по цеху. Були випадки, що людина заражала хатню тваринку, а не навпаки. Треба пошукати інформацію, може вже шось новеньке з'ясували дослідники, бо вірус мутує, а інформація міняється.
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06.11.2020 14:28 Відповісти
Ви знаєте, мені легше... Я "плаваю" менше, в подібних питаннях... По-перше, маю досвід, бо виріс у сільській місцевості, у нас було велике господарство - свині, різна птиця. Родичі тримали і корів. У мене була своя особиста "ніша" - кролі і "фредки" (одомашнені тхори). Тримав, розводив... Тоді почав і готувать м"ясні страви... Крім того, полюю вже чверть століття. По-третє, дружу з людиною, що отримала вищу освіту у Москві, по спеціальності "звіроводство"... (сьогодні розповів йому про норок - "гризунів", так він довго сміявся... Казав, що у нього студенти такі попадаються...). Передача збудника хвороби може буть двосторонньою - як від людини до тварини, так і навпаки... Хтось з них може буть просто "носієм", але не хворіть... На Поліссі існує природне вогнище "піроплазмозу". Переносять іксодові кліщі... Людина не реагує, а собака "згоряє" за 5-7 днів... У мене пес трохи не загинув від цієї болячки... Вчасно помітив і встиг пролікувать...
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06.11.2020 14:44 Відповісти
Ви з життєвим досвідом все знаєте про інші інфекції, які вже добре відомі, а про цю нову ще не все ж відомо остаточно. Та і не всі інфекції передаються від тварин людині, та навпаки. Приклад того ж самого клятого піроплазмозу, про який я знаю все, теж майже не втратила свого собаню, вчасно помітила перші симптоми та встигли врятувати.
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06.11.2020 14:56 Відповісти
Я ж і не претендую на "істину в останній інстанції"... Просто, порівняно з основною масою людей, знаю більше... І про те, що інфекція інфекції не рівня, теж знаю... Все-таки, в мене бібліотека - кілька тисяч книг і брошур... Полиці з юридичною літературою, рибальською, мисливською, медично-знахарською, кулінарною - лише її частина... Є і ветеринарна... Наприклад, "Хвороби собак і кішок", книжки про розведення та використання кіз, овець, кролів, нутрій, птиці... А там і про хвороби є розділи... І про те, що людей застерігають берегтися від АЧС не тому, що вона небезпечна для людей, а тому, що може мутувать, бо організм свині та людини дуже схожий, теж знаю...
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06.11.2020 15:19 Відповісти
Тому я і задала «дитяче» запитання сподіваючись на те, що тут є дуже розумні з досвідом люди, які впевнено мені скажуть, що цей вірус не передасться до вашої хатньої тваринки, якщо ви захворіли, чи навпаки. Ми усі повинні це знати, тому шо майже всі мають хатніх улюбленців. Яр, а ви то взагалі ходяча енциклопедія, я це знаю. Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 8416
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06.11.2020 15:29 Відповісти
"Звіровод" сказав - "Може передаваться... Бережи свою Завірюху...". Ну, вона у мене "хатня", на вулиці, за кілька років, кілька разів була, всього... Так що якщо і захворіє, то тільки від нас, людей, що принесуть інфекцію в квартиру...
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06.11.2020 15:40 Відповісти
Дякую, ось цього я більше всього і боялася. Бо ми гуляємо скрізь і серед людей, і серед тварин. От зараз я почну вже по-справжньому боятися. Ще раз дякую за корисну інформацію, шановний Яр.
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06.11.2020 15:46 Відповісти
Будь ласка...
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06.11.2020 15:53 Відповісти
конечно - и от шубы и от шапки - даже если Вы ее лет десять назад купили.
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05.11.2020 23:02 Відповісти
Поцарапался о норковую шапку и умер . Триллер с участием зимних вещей.
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06.11.2020 07:17 Відповісти
Вспомнил старый анекдот:
- Женщина, покупайте замечательную норковую шубу.
- А что это на ней за дырки??
- Это не дырки, это - норки!
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06.11.2020 00:44 Відповісти
ВООЗ должно срочно выдать рекомендацию:
"1.При траханьи с владилицами норковых шуб, надевать не только презерватив, но и маску.
2. Если владелица шубы страшная - то и маску надевать и на нее, и продезинфицироваться парой-торйкой стопариков 40% этанола внутрь.
3. Перед процессом шубу лучше снять."
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06.11.2020 06:52 Відповісти
если страшная... Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 6504
1. этанол внутрь то само собой,пока не покрасившает...
2.остальные меры безопасности излишни.скорее всего у нее ограниченное количество контактов
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06.11.2020 08:32 Відповісти
Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 7888
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06.11.2020 08:49 Відповісти
Як цей новий вірус передався людині? Ці заахворівші з'їли хвору норку? Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 8011
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05.11.2020 22:35 Відповісти
ну есть летучих мышей можно, а норок нельзя..
датчане же.. хз что у них в голове
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05.11.2020 22:36 Відповісти
Норку не їдять, як і лиса. Чому тоді захворіли люди і як вони заразились?
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05.11.2020 22:40 Відповісти
Кремлівські заразили. Вірусяка 100% модифікований і вирощений в лабораторії. Родительські штами які у мишей таких властивостей не мають. Можу навіть ссилку пошукати.
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05.11.2020 22:44 Відповісти
Та ніхто і не заражався. Сатаняччі легіони роздмухують неіснуючу пандемію.
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05.11.2020 23:21 Відповісти
Так само, як від людей.
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06.11.2020 04:25 Відповісти
Чомусь всі вважають, що це норка заразила людину, а я читала, що хвора людина заразила норку та почалась епідемія у тварин. Потім про це всі забули і от почалась нова хвиля на фермі в Данії.
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06.11.2020 14:33 Відповісти
Представьте, что десяток рабочих работает на ферме с миллионом норок. Воздушно-капельным путем передавался.
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06.11.2020 06:54 Відповісти
Боже береги котов...
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05.11.2020 22:41 Відповісти
Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 801
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05.11.2020 22:44 Відповісти
Якщо двері відкриваються всередину, значить ліктем на клямку вниз ногою штовхаєм дверку, якщо двері відкриваються назовні, то мізинцем наклямку внид і ним же тягнути на себе бо мізинцем до лиця ніхто не торкається
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05.11.2020 22:47 Відповісти
А чего там в 2021-м боятся: карантин и падение мировой экономики - это абсолютно нормальная ситуация.
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05.11.2020 23:01 Відповісти
спалю сегодня ночью шубу жены на хрен, береженного бог бережет
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05.11.2020 22:44 Відповісти
У вас автівка є? Нова, хороша? 🐴🐴🐴🐴
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05.11.2020 22:49 Відповісти
Моль разлетится . Хоть хату не жги ... . Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 7462
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05.11.2020 22:56 Відповісти
главное на шубе и остановиться, а то же жена ее носила...
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05.11.2020 23:05 Відповісти
Прощавайте Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 1851
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05.11.2020 23:08 Відповісти
Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 5174
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06.11.2020 00:09 Відповісти
отомстит , спрячь удочки Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 7369
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06.11.2020 00:20 Відповісти
За норковую шубу? Только удочки?
Я бы еще спрятал все ножи, ножницы, топор и пилу, чтобы однажды утром не обнаружили вашу голову отделённой от остального тела.
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06.11.2020 00:37 Відповісти
Жену не забудь из шубы вынуть.
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06.11.2020 06:55 Відповісти
Потрібно знищити всіх тварин. Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 2079
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05.11.2020 22:44 Відповісти
Стерилизация планеты ядерным оружием.
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05.11.2020 23:03 Відповісти
Alex Lodje Підрахували,що ядерна зброя не знищить людей.А зможе зачепити надбагатих.Будуть по іншому діяти,вже напевне почали.
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05.11.2020 23:07 Відповісти
А черті і так знищують тварин і рослинність, підпалюючи ліси, луки
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05.11.2020 23:23 Відповісти
Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 2471 Я Мурчика не оддам.
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06.11.2020 06:04 Відповісти
Ключевая фраза в тексте: "мы начнем новую пандемию в Дании". Я не сторонник всяких конспирологий, но тут даже самые упоротые должны понять что эта "пандемия" имеет заказной характер.
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05.11.2020 22:49 Відповісти
Думаю , шо эту хрень нужно забрасывать обратно , но в маскву , откуда она родилась .
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05.11.2020 22:50 Відповісти
Я уже предлагал в другой теме: Лучше депортируйте всех тех норок на родину. В Норильск!
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06.11.2020 06:58 Відповісти
Антип, батьківщина ЦИХ норок - Північна Америка... Розводять не "європейську", що живе по усій Євразії, а саме "американську" - вони більша розміром, ніж наша...
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06.11.2020 10:25 Відповісти
У Вас вельми рідкісне почуття гумору.
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06.11.2020 11:12 Відповісти
Ні... Великий обсяг знань і мисливський досвід... (Перша публікація в "Юному натуралісті" - в 12 років...).
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06.11.2020 11:20 Відповісти
Норки- не гризуни,

і все решта, що розповідають ці дивні "вчені" якесь таке, що не заслуговує на увагу.
Особливо ці їхні чарівні "мутації". Фантастика для буратінів.
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05.11.2020 22:53 Відповісти
ковид это обычный грипп ?
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05.11.2020 23:07 Відповісти
ні, думаю, що це біологічна зброя
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05.11.2020 23:22 Відповісти
а кто против кого применил?
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05.11.2020 23:24 Відповісти
а вам яка різниця?
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05.11.2020 23:29 Відповісти
так это же для применения оружия самое главное, но я так понял, что сильно глубоко Вы не копали потому, что Вам было не интересно. просто думаете себе, что это оружие и все ?
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05.11.2020 23:33 Відповісти
Ага
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05.11.2020 23:35 Відповісти
это придает особую ценность Вашим мыслям
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05.11.2020 23:41 Відповісти
Якось це вже схоже на якусь змову.Що буде через рік? А якщо скажуть,що горобці переносять вірус?
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05.11.2020 22:55 Відповісти
горобці ще ладно, а от якщо комарі )
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05.11.2020 23:16 Відповісти
Що буде через рік?
Готовятся решения, делающие невозможным любые путешествия без "Паспорта здоровья"
21 октября руководители Центра США по контролю за заболеваниями (CDC) и Таможенной и пограничной службы США (CBP) присоединились к представителям властей и ученым из более чем 30 стран .в аэропорту Хитроу в Лондоне.Там они наблюдали, за процедурой посадки на рейс 15 авиакомпании United в Ньюарк, штат Нью-Джерси с использованием новой технологии под названием Common Pass. Этот медицинский паспорт представляет собой цифровой сертификат(мобильное приложение), который вскоре потребуется для авиаперелетов, общественного транспорта, стадионов и пр.
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05.11.2020 23:17 Відповісти
А перевірятимуть тільки на ковід чи на всі-превсі віруси-інфекції ?
Куди котиться світ ...
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06.11.2020 06:06 Відповісти
Да, хуже международного паспорта для животных, с людьми обращаются, как со скотом.
А катится все к мировому фашизму.
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06.11.2020 08:48 Відповісти
Это уже датские учёные?
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05.11.2020 23:01 Відповісти
Массоны развлекаются!
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05.11.2020 23:06 Відповісти
Воробьи то ладно , а если на кошек , навет сделают Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 5672 Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 919 Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 7778 Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 1377
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05.11.2020 23:11 Відповісти
мутация ******** в дании.... Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 312
Больше напоминает всенародно-китайскую войну воробьям Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 1220
Хотя для уряда полезный опыт...можно постричь шерсть с владельцев домашних улюбленцив.... У нас бесполезно..а в от в Европе (и у вас в Израиле тоже) бабло честно и добросовестно заплатят за дополнительные карантинные меры для животных
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05.11.2020 23:17 Відповісти
Природа сама мстит людям за их жадность и пресыщенность. Ибо не хер убивать животных, для того, что бы богатые дуры ходили в мехах. И без супа из летучих мышей обойтись можно.
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05.11.2020 23:24 Відповісти
Норка - хижак а не гризун. Що один журналіст школу не закінчив.
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06.11.2020 00:04 Відповісти
Слава богу - хоч один у школі підручник зоології на самокрутки не пустив... Норки - не гризуни, а куницеві... Родичі ласки, горностая, тхора, куниці, борсука і росомахи... Гризуни для норки - основний харч...
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06.11.2020 03:18 Відповісти
Куницы хорошо идут на сэндвичи с джемом или маслом из земляных орешков, много видео в youtube из Британии или Ирландии
Куница лакомится сэндвичем с джемом

Такие лапочки, а ведь страшные хишники.
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06.11.2020 08:47 Відповісти
Лісова... Куничі їдять УСЕ їстівне... Їх родич, у Африці, медоїд, не просто так іменується... Куниці теж мед *******... На півночі Житомирщини до цих пір практикується "бортне" бджолярство, так, щоб куниця до борті не добралася, льоток борті оббивається оцинкованою жерстю, а борть підвішується на висоті 2-3 м.
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06.11.2020 10:13 Відповісти
Додам: Колись один відомий біолог сказав: "Якби ласка була величиною з вовка, на світі не залишилось-би, нічого живого...". (Були випадки, коли ласка, звіря менше 100 гр, загризала зайця...).
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06.11.2020 10:16 Відповісти
"Мутации коронавируса COVID-19 у грызунов и диких животных могут привести к новой пандемии."
Источник: https://censor.net/ru/n3229390

"могут привести" - вот ключевые слова,значит, могут и не привести!
Но я согласна, пандемия так пандемия, гулять, так гулять!
Начинайте с убийства сурков в Монголии и Китае, они резервуар чумы, и случаи заражения чумой именно от сурков случаются каждый год, регулярно.
Ядохимикатом сурков, св воздуха, чтобы не один сурок не спасся, а лучше всего ЯО.

А потом приезжайте к нам, в Мельбурн, у нас крыс - просто до фига.
Я крыс травлю несколько раз в год, бегают, сволочи по забору прямо, и вот крысы - это точно резервуары заразы, да и кроме того, в Австралию крысы завезены, и вредят местной фауне и флоре.
Часто крыс травить не могу, иначе погибнут совы, совы не разбираются, крыса потравленная или нет, помрут, если будут часто ужинать крысой с кровью, разжженной ядом.

Также комаров истребите, всех, разом, ДДТ их, ДДТ. комары разносят малярию, а малярия - это вам не ковид, от нее много миллионов умерли и еще много миллионов умрут.

Что-то мне все это напоминает...
А, да, убийство воробьев в Китае, при Великом Кормчем!
Закончилось это бесовство с воробьями крупнейшим голодом в истории человечества, сколько там китайцев умерло тогда от голода, не напомните, датские ученые, 15 миллионов или больше?
"Великий китайский голод (кит. 三年困难时期或者三年自然灾害) - период с 1959 по 1961 годы, когда от массового голода в Китайской Народной Республике, только по правительственным данным, погибло около 15 миллионов человек. ... В Китае данную трагедию также часто именуют «Тремя годами стихийных бедствий» или «Тремя горькими годами»." (Википедия)

Комминяки во всем мире одинаковы, они садисты и убийцы.
Предлагаю ответить ассиметрично - уничтожить коммуняк во всем мире.
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06.11.2020 02:38 Відповісти
Кто-то же должен это остановить.
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06.11.2020 06:09 Відповісти
Ну, раз Вам ЯО лучше всего, то с уничтожения крыс в Вашем доме с применением ЯО и начинайте.
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06.11.2020 11:24 Відповісти
Заразились норки і датчани вирішили їх всіх ВБИТИ!!!! Надіюсь рано чи пізно до них дійде, що ТРЕБА ВБИТИ ВСІХ ДАТЧАН ТАКОЖ і тоді точно ніхто не заразиться і розповсюдження вірусу зупиниться.... Л - ЛОГІКА!
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06.11.2020 03:12 Відповісти
Надо уже давно ,закрыть эти фабрики смерти,где с несчастных еще живых зверей - дерут шкуру,только для того ,что бы какая то человекоподобная самка- покрасовалась в шубе.
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06.11.2020 04:03 Відповісти
Для взуття, ременів і сумочок теж використовують шкіру корів і свиней.
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06.11.2020 08:46 Відповісти
Правильно, всех животных убейте!
Вот тебе и европейские ценности!
Просто нет слов...
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06.11.2020 07:58 Відповісти
"Прогнило что-то в Датском государстве" ("Something is rotten in the state of Denmark") сказал великий бард, Вильям наш, Шекспир, и как в воду глядел.
Сначала в зоопарке Копенгагена убили и скормили львам жирафа Мариуса.
Потом работники того же зоопарка обратились по телевидению к детям с просьбой приносить "ненужных" домашних животных - кролоков, хомяков, морских свинок - на корм львам в зоопарк.
Теперь собираются провести геноцид 17 миллионое норок.
Кому из политиков Дании очень нравится убивать, просто нравится убивать, просто кто из датских властей - садист, а население Дании, получается, что варвары.
Если хотят датчане исправить свой имидж в мире - пусть "усыновляют" со звероферм норок домой, горностаи и хорьки - животные, вполне приручаемые.
Иначе поступаем просто: бойкотируем датские товары, говорим 'нет" датскому сыру, маслу, словом всему, что экспортирует Дания.

"Дама с горностаем" Леонардо да Винчи:
Мутація коронавірусу у гризунів в Данії може викликати нову пандемію, - вчені - Цензор.НЕТ 2021
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06.11.2020 09:15 Відповісти
Вчені з цим "горностаєм" уже розібралися... Визначили видову належність - норка-альбінос...(горностай майже втричі менший...).
Їх, у Середні віки, замість котів тримали у будинках... Як для боротьби з гризунами, так і як символ престижу...
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06.11.2020 10:33 Відповісти
Интерфакс-Украина:
"Накануне в Дании сообщили о том, что у 12 человек выявили мутировавшую версию COVID-19. Она распространилась на ферме по разведению норки. В связи с этим власти приняли решение уничтожить более 15 млн животных, которые содержались на фермах."
Где здесь ГРЫЗУНЫ?
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06.11.2020 11:44 Відповісти
 
 