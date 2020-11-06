Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на Донбасі: "Переговори в Нормандському форматі мають відбутися якнайшвидше"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президенти обговорили стан виконання домовленостей Паризького саміту. Зеленський розповів, що від 27 липня цього року, коли було запроваджено пакет додаткових заходів з консолідації режиму припинення вогню, триває найдовше перемир’я за весь період з початку війни на Донбасі.

"Режим тиші загалом дотримується, хоча все ще тривають провокаційні порушення перемир’я з боку незаконних збройних формувань. Важливим результатом є відсутність жертв серед мирного населення внаслідок бойових дій. Водночас через цілеспрямовану ескалацію ситуації двоє українських військових загинули, ще двоє були поранені", – розповів Зеленський.

Президент України також поінформував, що попри кілька взаємних звільнень утримуваних осіб та прогрес у зоні бойових дій, багато домовленостей лідерів Нормандської четвірки досі не виконуються – як, наприклад, доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста та ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

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"Макрон підтримав українського колегу в тому, щоб перемовини лідерів країн Нормандського формату відбулися якомога швидше. Він також високо оцінив мирні ініціативи Зеленського та зусилля, яких докладає Україна для розмінування на Донбасі та розведення військ. Глава Французької держави запевнив, що Україна може розраховувати на його рішучість у тому, щоб сприяти закінченню війни", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що Україна неухильно виконує домовленості Паризького саміту, і вже днями готова відкрити два КПВВ на лінії розмежування.

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