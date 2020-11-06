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Новини Політика України
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Зеленський (17381) Донбас (21732) нормандська четвірка (1523) Макрон Емманюель (1047)

Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на Донбасі: "Переговори в Нормандському форматі мають відбутися якнайшвидше"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на Донбасі:

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президенти обговорили стан виконання домовленостей Паризького саміту. Зеленський розповів, що від 27 липня цього року, коли було запроваджено пакет додаткових заходів з консолідації режиму припинення вогню, триває найдовше перемир’я за весь період з початку війни на Донбасі.

"Режим тиші загалом дотримується, хоча все ще тривають провокаційні порушення перемир’я з боку незаконних збройних формувань. Важливим результатом є відсутність жертв серед мирного населення внаслідок бойових дій. Водночас через цілеспрямовану ескалацію ситуації двоє українських військових загинули, ще двоє були поранені", – розповів Зеленський.

Президент України також поінформував, що попри кілька взаємних звільнень утримуваних осіб та прогрес у зоні бойових дій, багато домовленостей лідерів Нормандської четвірки досі не виконуються – як, наприклад, доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста та ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон в ООН заявив про прогрес нормандського формату

"Макрон підтримав українського колегу в тому, щоб перемовини лідерів країн Нормандського формату відбулися якомога швидше. Він також високо оцінив мирні ініціативи Зеленського та зусилля, яких докладає Україна для розмінування на Донбасі та розведення військ. Глава Французької держави запевнив, що Україна може розраховувати на його рішучість у тому, щоб сприяти закінченню війни", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що Україна неухильно виконує домовленості Паризького саміту, і вже днями готова відкрити два КПВВ на лінії розмежування.

Також читайте: Провести саміт лідерів "нормандської четвірки" реально в листопаді-грудні, - Резніков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
наконец то сплелись два прикацапленых в думке как же прекратить войну и ***** не обидеть...
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06.11.2020 00:43
+7
гнусавый в Украине все порешал и жизнь наладилась,пора ***** в глаза заглядывать
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06.11.2020 00:44
+6
Зеле дали команду быстро все порешать, пока Байден не пришел.
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06.11.2020 01:12
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Знов зазирнути ***** вглаза вглаз?
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06.11.2020 00:38 Відповісти
У шекалатний...
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06.11.2020 00:57 Відповісти
Зеля на президентском дембеле и с учетом бесславной гибели 95 квартала вполне может практиковать проктологом
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06.11.2020 03:31 Відповісти
це їм обом примарилось
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06.11.2020 00:40 Відповісти
наконец то сплелись два прикацапленых в думке как же прекратить войну и ***** не обидеть...
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06.11.2020 00:43 Відповісти
гнусавый в Украине все порешал и жизнь наладилась,пора ***** в глаза заглядывать
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06.11.2020 00:44 Відповісти
Забавно, что зеленский не может обсуждать единогласно Нормандский формат....он может только спросить про писюнчик....когда Ленка не слышит
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06.11.2020 00:48 Відповісти
"Президенты обсудили" - всегда коробило, ну какая буба президент?
несмешной клован временно занимающий кресло и самим своим сидящим сраком позорящий то место где должен сидеть Президент Украины.
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06.11.2020 00:50 Відповісти
Зеле дали команду быстро все порешать, пока Байден не пришел.
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06.11.2020 01:12 Відповісти
Вопрос нового крестового похода не обсуждался!? еретики подзабыли кто кровожаднее... Так же не могу исключать что у Владимира от волнения при таком деликатном вопросе "маца" в кармашке не захрустела.. Кто это читает хочу чтоб знал - я не коим образом оскорбить никого целью не ставил, для меня табу одно похоже есть.. Но самоиронию ценю
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06.11.2020 01:36 Відповісти
Зебилы плакали кололись , но продолжали жрать кактус.
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06.11.2020 03:05 Відповісти
30 лет Азербайджан с Францией заседали по поводу Карабаха. У Зели есть какие-то советники или интернет? Иди там все наглухло в мозгах отбито?
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06.11.2020 06:04 Відповісти
Макрон нагадав пану Зеленському про Карабах, що це діло довге в 30 років і він зробить все щоб бути стурбованим. За ці слова президент Зеленський запросив Макрона відвідати Київ, де вони добре поїдять, щоб при відльоті до Парижу пан Макрон мав добрий зелений стул.
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06.11.2020 08:40 Відповісти
Макрон и Меркель должньі надавить на Путена , чтобьі Берлинский саммит Нормандского формата состоялся как можно скорее. О том и бьіл разговор.
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06.11.2020 09:41 Відповісти
 
 