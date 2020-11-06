Конституційний Суд не дав Раді часу для виправлення помилок в антикорупційному законодавстві, - Разумков. ВIДЕО

Конституційний Суд не дав Верховній Раді достатньо часу, щоб виправити ті помилки, яких, на думку суддів, парламент припустився в пакеті антикорупційних законів.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Якщо ми говоримо про ситуацію, яка сталася з боку Конституційного Суду, - мені не зовсім це коректно говорити як голові Верховної Ради, але я точно можу говорити як громадянин цієї держави: це поставило під сумнів і доволі сильно розбалансувало вертикаль антикорупційної роботи, яка вибудовувалася багато років ... Головною проблемою, яка викликала такий дисбаланс у суспільстві, є те, що Конституційний Суд не дав часу Верховній Раді виправити ті помилки, які, на його думку, були зроблені. Це сталося ... з порушенням регламенту роботи Конституційного Суду, адже інформація про те, що таке засідання відбудеться, з'явилася за 12 годин, а не за три доби, як це необхідно", - розповів Разумков.

Він зазначив, що подальші події - і заяви Президента, і доволі швидка реакція Кабінету Міністрів і парламенту - засвідчили "фактично абсолютну єдність навколо розуміння, що треба робити".

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"І я вдячний колегам за те, що вони дотримувалися саме такої позиції. Я маю на увазі і розуміння, що парламент має швидко діяти, і один із законопроєктів, які були внесені до Верховної Ради, 126 підписів під одним із законопроєктів дали майже всі депутатські фракції", - зазначив спікер парламенту.

Разумков додав: "Якщо ми говоримо про позицію, то вона також була вказана - ми маємо рухатися так, щоб це не зруйнувало систему, не завдало серйозних ударів по національній безпеці України і не зруйнувало європейський напрям, який ми обрали".

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.