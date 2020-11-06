Конституційний Суд не дав Раді часу для виправлення помилок в антикорупційному законодавстві, - Разумков. ВIДЕО
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Конституційний Суд не дав Верховній Раді достатньо часу, щоб виправити ті помилки, яких, на думку суддів, парламент припустився в пакеті антикорупційних законів.
Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо ми говоримо про ситуацію, яка сталася з боку Конституційного Суду, - мені не зовсім це коректно говорити як голові Верховної Ради, але я точно можу говорити як громадянин цієї держави: це поставило під сумнів і доволі сильно розбалансувало вертикаль антикорупційної роботи, яка вибудовувалася багато років ... Головною проблемою, яка викликала такий дисбаланс у суспільстві, є те, що Конституційний Суд не дав часу Верховній Раді виправити ті помилки, які, на його думку, були зроблені. Це сталося ... з порушенням регламенту роботи Конституційного Суду, адже інформація про те, що таке засідання відбудеться, з'явилася за 12 годин, а не за три доби, як це необхідно", - розповів Разумков.
Він зазначив, що подальші події - і заяви Президента, і доволі швидка реакція Кабінету Міністрів і парламенту - засвідчили "фактично абсолютну єдність навколо розуміння, що треба робити".
"І я вдячний колегам за те, що вони дотримувалися саме такої позиції. Я маю на увазі і розуміння, що парламент має швидко діяти, і один із законопроєктів, які були внесені до Верховної Ради, 126 підписів під одним із законопроєктів дали майже всі депутатські фракції", - зазначив спікер парламенту.
Разумков додав: "Якщо ми говоримо про позицію, то вона також була вказана - ми маємо рухатися так, щоб це не зруйнувало систему, не завдало серйозних ударів по національній безпеці України і не зруйнувало європейський напрям, який ми обрали".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
Будь ласка, зачекайте...
КСУ просто не имет такого права.
Разумков тоже, как и ЗЕбил, не читал Конституцию ?
тут даже при правильных руководителях смена поколений нужна
а если руководители - придурки или враги, то вообще не вариант, что что-то когда-то улучшится
во всяком случае, нет никаких показателей, доказывающих уменьшение коррупции в румынии
Цыганва цыганвой, но в составе СССР не были ни дня.
- мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам этического поведения...
- контроль и проверка деклараций субъектов декларирования..., мониторинг образа жизни субъектов декларирования.
В Конституции записаны защита прав человека в смысле неразглашения его персональных данных. Однако.
1. Зачем тогда вообще введена декларация доходов?
2. Декларирование доходов в настоящее время совершенно безболезненно для чиновников, поскольку не существует никаких законных ограничений на доходы, за превышение которых можно привлечь кого-либо к ответственности.
3. Без выполнения пунктов 1 и 2 бороться с коррупцией невозможно в принципе.
Ау..! У 2019 році були вибори.
Ставка была на то, что в Украине проглотят, да и на Западе. Просто неожиданное заявление еврочиновников о возможности лишения бкзвиза испугало плесень от от реакции людей. Настоящей, а не в виде спектакля нацжен, верхнего и нижнего сектора, боевых поз Азова и т.д.
Пока не поменяется критическая масса самого не-дообщества все будет как есть - и еще хуже....
На цьому наголосила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді.
«Мені здається, що ми всі забули ту істерику, яка була розпочата в усій країні стосовно того, що ні дня без електронного декларування, ні дня без жорстких антикорупційних дій. Я не можу зрозуміти як ми зараз по суті на тиждень можемо відкладати ухвалення цього питання?» - обурилася Юлія Тимошенко.https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-batkivshhina-vimagaye-negajno-rozglyanuti-zakonoproyekt-shhodo-vidnovlennya-elektronnogo-deklaruvannya/
Сьогодні у Верховній Раді саме депутати фракції «Слуга народу» заблокували повернення електронного декларування та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.
Це саботаж на користь топ-корупціонерів у владі, які, як ті щурі, гризуть корабель Україна!
А ми з Вами вимагаємо покарання конкретних топ-корупціонерів - тут і зараз!
І ми знаємо, що не буває доброчесності без очищення влади, і не буває справедливості без невідворотності покарання!
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"Якщо ми говоримо про ситуацію, яка сталася з боку Конституційного Суду, - мені не зовсім це коректно говорити як голові Верховної Ради, але я точно можу говорити як громадянин цієї держави: це поставило під сумнів і доволі сильно розбалансувало вертикаль антикорупційної роботи, яка вибудовувалася багато років ...Джерело: https://censor.net/ua/n3229403
Строк позивної давності 3 роки. А далі ... адью ...
Опа!
Так "вертикаль" все же выстраивалась и работа велась эти "много лет", которые президентом был Порох?! Ну, не Янык же, правда?!
Неожиданно как-то, очкарик!
Все это зеленая плесень раскрутила, так как в КС на подходе решение о неконституционности АФЕРЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ дерибана земли. А беню это очень не устраивает. И они состав КС неотложно хотят заменить на бениных юристов.