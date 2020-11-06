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Україна зробить усе можливе для збереження антикорупційної архітектури та інших важливих реформ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна зробить усе можливе для збереження антикорупційної архітектури та інших важливих реформ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський телефоном обговорив із президентом Франції Еманюелем Макроном ситуацію, яка склалася після рішення Конституційного Суду України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Сторони також обговорили ситуацію навколо рішень Конституційного Суду України. Еммануель Макрон наголосив, що вважає важливими проведені Україною реформи, зокрема в банківському секторі. Він зазначив, що деякі з цих реформ потребують рішучості та мудрості", - йдеться в повідомленні.

Зеленський запевнив, що Україна зробить усе можливе задля збереження антикорупційної архітектури й таких важливих реформ, як реформа банківського сектору, земельна реформа, а також діяльності Фонду гарантування вкладів.

Також читайте: Венеціанська комісія оцінить вплив рішення КС на антикорупційну "архітектуру" України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
********** з влади , а вона своє робить - з БЄНЄЙ ВМЄСТЄ і з вірною йому ЮЛЄЮ . Дубінский заблокував раумнічавшєгося Разумкова з його планом рятування головної інституції держави . Беня взяв у свою підтримку за дефолтівський бюджет Юлін голос , щось їй наобіцявши. Чи Ахметка Юлі наобіцяв, а БЄня й так з ними. Кравчук обіцяє Медведчуку виконати завдання з виборами в ОРДЛО . Єрмак вилазить знов як пабєдітєль! Почекаймо трохи, ще консерва Арестович не виліз на сцену -актьор-філософ, ваєнний експерт ...
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06.11.2020 02:50
+7
Абослютно правий Безсмертний - усе йде за сценарієм Кремля .
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06.11.2020 02:51
+5
Он просто человек с низким уровнем интеллекта ...
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06.11.2020 02:34
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Советский циииирк цирк умеет делать чудесаааа!
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06.11.2020 01:27 Відповісти
Он просто человек с низким уровнем интеллекта ...
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06.11.2020 02:34 Відповісти
Мразина 🤡🤢🤮говорит одно , делает абсолютно противоположное ! Вчера какой-то выродок дубина , с твоего позволения специально заблокировал закон Разумкова
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06.11.2020 05:20 Відповісти
Він говорить те що вам подобається, а робить те, що подобається московії і Бені. Смотрящим біля нього Єрмак, озвучує все стара кравчучка, щоб придивитися на недовольні морди наріда.
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06.11.2020 08:47 Відповісти
Набрехав президенту Франції, бзднув і пішов спати. Трєпло, а не президент.
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06.11.2020 01:29 Відповісти
Та всі брешуть...
Не один він у в світі начебто такий... Це не підтримку (нема за що), просто дивлячись на їнші країни, тем більш в даний час.
Хіба що кількість та якість брехні відрізняються, в залежності від керівництва країни...
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06.11.2020 02:19 Відповісти
и шо теперь ? Будем молчать ? Мне плевать кто и кому брешет , зато я вижу уровень жизни и справедливости в тех странах шо " брешут " .
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06.11.2020 07:40 Відповісти
Вы в моих словах где-то усмотрели призывы к молчанию?
Простая констатация факта.
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06.11.2020 10:46 Відповісти
во - первых я спросил .Ведь Вам прежде чем что-то не нравится , нужно говорить ещё и варианты .А во-вторых я спросил . А не убаюкал как Вы это сделали .
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06.11.2020 13:01 Відповісти
"Будем молчать ?"

Постановка вопроса интересная. ))
Хотите услышать варианты решений проблемы уровня справедливости и уровня жизни в Украине?
Их много, и в основном все радикальные,и не вполне законны. Только боюсь, Вам они не понравятся. ))
А по другому в наших реалиях изменить вряд ли что удастся.
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06.11.2020 13:45 Відповісти
********** з влади , а вона своє робить - з БЄНЄЙ ВМЄСТЄ і з вірною йому ЮЛЄЮ . Дубінский заблокував раумнічавшєгося Разумкова з його планом рятування головної інституції держави . Беня взяв у свою підтримку за дефолтівський бюджет Юлін голос , щось їй наобіцявши. Чи Ахметка Юлі наобіцяв, а БЄня й так з ними. Кравчук обіцяє Медведчуку виконати завдання з виборами в ОРДЛО . Єрмак вилазить знов як пабєдітєль! Почекаймо трохи, ще консерва Арестович не виліз на сцену -актьор-філософ, ваєнний експерт ...
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06.11.2020 02:50 Відповісти
Абослютно правий Безсмертний - усе йде за сценарієм Кремля .
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06.11.2020 02:51 Відповісти
Роман Безсмертный: «За семейные разборки между Коломойским и Зеленским и Медведчуком и Зеленским нам придется платить слишком дорого» fakty.ua
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06.11.2020 03:00 Відповісти
"Для ЗБЕРЕЖЕНЯ антикорупційної архітектури і інших важливих реформ".
Поясніть, хто ж провів важливі реформи, а хто їх руйнує?))))
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06.11.2020 05:49 Відповісти
Пишите уже конкретно , не стесняйтесь - слуги ***** и Каломойши 💶🤑за большие деньги свернуть все реформы и грабить в турборежиме
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06.11.2020 06:09 Відповісти
А тим часом омріяні багатьма сибірські карликові берези все ближче і ближче.
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06.11.2020 06:49 Відповісти
Совок! Создает "преграды", чтобы потом их героически преодолевать!
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06.11.2020 06:52 Відповісти
Спецоперация фсб «клоун» - враг хуже рыгов
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06.11.2020 07:01 Відповісти
Фальшивка во всём!
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06.11.2020 07:19 Відповісти
Пись пись пись в глазки
Чем ты сделаешь у тебя уже и фракции нет в парламенте, один Портнов с Ермаком остались, да и те тебя ни во что не ставят
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06.11.2020 07:23 Відповісти
так а какой понт от этих структур ? Бабло получают немалое , а коррупция только увеличивается . И ещё хотите штат раздуть .
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06.11.2020 07:36 Відповісти
Значит реформы при порохе были, да клоун?
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06.11.2020 07:55 Відповісти
Звичайно були. По телеку.
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06.11.2020 09:01 Відповісти
Дійсно, Україна все це зробить, але без тебе Вован.
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06.11.2020 08:44 Відповісти
Представляю как Зеленский произносит фразу антикоррупционная архитектура и чета ржу.
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06.11.2020 09:01 Відповісти
 
 