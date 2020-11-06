Україна зробить усе можливе для збереження антикорупційної архітектури та інших важливих реформ, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський телефоном обговорив із президентом Франції Еманюелем Макроном ситуацію, яка склалася після рішення Конституційного Суду України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Сторони також обговорили ситуацію навколо рішень Конституційного Суду України. Еммануель Макрон наголосив, що вважає важливими проведені Україною реформи, зокрема в банківському секторі. Він зазначив, що деякі з цих реформ потребують рішучості та мудрості", - йдеться в повідомленні.
Зеленський запевнив, що Україна зробить усе можливе задля збереження антикорупційної архітектури й таких важливих реформ, як реформа банківського сектору, земельна реформа, а також діяльності Фонду гарантування вкладів.
Будь ласка, зачекайте...
Не один він у в світі начебто такий... Це не підтримку (нема за що), просто дивлячись на їнші країни, тем більш в даний час.
Хіба що кількість та якість брехні відрізняються, в залежності від керівництва країни...
Простая констатация факта.
Постановка вопроса интересная. ))
Хотите услышать варианты решений проблемы уровня справедливости и уровня жизни в Украине?
Их много, и в основном все радикальные,и не вполне законны. Только боюсь, Вам они не понравятся. ))
А по другому в наших реалиях изменить вряд ли что удастся.
Поясніть, хто ж провів важливі реформи, а хто їх руйнує?))))
Чем ты сделаешь у тебя уже и фракции нет в парламенте, один Портнов с Ермаком остались, да и те тебя ни во что не ставят