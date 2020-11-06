Помпео закликав владу Білорусі припинити репресії та провести нові вибори

Держсекретар США Майк Помпео прокоментував опубліковану 5 листопада доповідь ОБСЄ про ситуацію в Білорусі. Глава Держдепартаменту закликав владу Білорусі припинити репресії та провести нові вибори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У доповіді ОБСЄ описуються систематичні порушення прав людини та зловживання, безкарно вчинені в масовому порядку білоруською владою як під час фальсифікованих виборів, що відбулися 9 серпня, так і після оголошення Олександра Лукашенка переможцем виборів. В ОБСЄ підтвердили інформацію про дії влади щодо мирних демонстрантів, опозиційних активістів і журналістів, включно з тортурами, затриманнями без будь-яких підстав, обмеженням свободи вираження думок і мирних зібрань.

"Нас, як і раніше, надихають стійкість і гідність білоруського народу. Сполучені Штати, як і раніше, закликають білоруську владу припинити репресії та прислухатися до вимог білоруського народу про проведення вільних і справедливих виборів під незалежним спостереженням", - заявив держсекретар.

На думку Помпео, рекомендації, викладені у звіті ОБСЄ, можуть стати планом, яким влада Білорусі має скористатися для виходу з цієї кризи.

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В ОБСЄ пропонують заснувати в країні спільну наглядову місію за участю Бюро з демократичних інститутів і прав людини, припинити насильство щодо власного народу, притягнути до відповідальності всіх винних за вчинені порушення, звільнити всіх несправедливо затриманих і почати конструктивний діалог із представниками політичної опозиції та громадянського суспільства.