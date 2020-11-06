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Помпео закликав владу Білорусі припинити репресії та провести нові вибори

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Помпео закликав владу Білорусі припинити репресії та провести нові вибори

Держсекретар США Майк Помпео прокоментував опубліковану 5 листопада доповідь ОБСЄ про ситуацію в Білорусі. Глава Держдепартаменту закликав владу Білорусі припинити репресії та провести нові вибори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У доповіді ОБСЄ описуються систематичні порушення прав людини та зловживання, безкарно вчинені в масовому порядку білоруською владою як під час фальсифікованих виборів, що відбулися 9 серпня, так і після оголошення Олександра Лукашенка переможцем виборів. В ОБСЄ підтвердили інформацію про дії влади щодо мирних демонстрантів, опозиційних активістів і журналістів, включно з тортурами, затриманнями без будь-яких підстав, обмеженням свободи вираження думок і мирних зібрань.

"Нас, як і раніше, надихають стійкість і гідність білоруського народу. Сполучені Штати, як і раніше, закликають білоруську владу припинити репресії та прислухатися до вимог білоруського народу про проведення вільних і справедливих виборів під незалежним спостереженням", - заявив держсекретар.

На думку Помпео, рекомендації, викладені у звіті ОБСЄ, можуть стати планом, яким влада Білорусі має скористатися для виходу з цієї кризи.

Також читайте: ОБСЄ закликала владу Білорусі провести нові президентські вибори з дотриманням міжнародних стандартів

В ОБСЄ пропонують заснувати в країні спільну наглядову місію за участю Бюро з демократичних інститутів і прав людини, припинити насильство щодо власного народу, притягнути до відповідальності всіх винних за вчинені порушення, звільнити всіх несправедливо затриманих і почати конструктивний діалог із представниками політичної опозиції та громадянського суспільства.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
А треба не вимагати, а об'явити військовим злочинчем та виписати ордер на затримання.
В базу інтерпола внести. Санкцями всім, хто йому допомогати буде, погрозити...
І дати 3 доби на пакування валіз до Ростова.
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06.11.2020 01:57
+4
С черенком от лопаты в заднице.
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06.11.2020 03:54
+4
Там всё в порядке.
Путинского друга в Вашингтоне выкидывают из кресла.
А потом другого путинского друга выкинут из кресла, только в Минске.
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06.11.2020 04:35
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А треба не вимагати, а об'явити військовим злочинчем та виписати ордер на затримання.
В базу інтерпола внести. Санкцями всім, хто йому допомогати буде, погрозити...
І дати 3 доби на пакування валіз до Ростова.
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06.11.2020 01:57 Відповісти
А какой смысл в новых выборах? Лука же вам сказал что не уйдет пока не сдохнет
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06.11.2020 01:57 Відповісти
Диктатори самі не йдуть, по традиції їх виносять вперед ногами.
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06.11.2020 02:03 Відповісти
С черенком от лопаты в заднице.
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06.11.2020 03:54 Відповісти
В ході еволюції політичної думки на шляху демократії, в деяких країнах розвивається новий політичний устрій - ДЕМОКРАТУРА…
*

- В чому різниця між виборами глави держави в країні з тоталітарним режимом і демократичним?
- В демократичному суспільстві, в результаті виборів, старий глава звільняє кабінет, а на його місце сідає новий… А в тоталітарному старого главу ще треба з того кабінету вигнать…
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06.11.2020 04:23 Відповісти
Последние дни Помпеи, ой Помпео... Помпео призвал власти Беларуси прекратить репрессии и провести новые выборы - Цензор.НЕТ 5711
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06.11.2020 02:06 Відповісти
Ну, с лукой мудищевым и так понятно.
А что он скажет, когда его босс будет оспаривать результаты выборов в США? Если не его пользу.
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06.11.2020 02:35 Відповісти
Оспаривать в суде, заметьте, а не при помощи силовых структур и террора.
А суду плевать на хотелки Трампа - будет справедливый вердикт. Как местным властям в США плевать на истерические призывы Трампа прекратить подсчеты бюллетеней, присланных по почте.
Это и есть демократия - правильная работа институтов с защитой от дурака
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06.11.2020 08:33 Відповісти
Всё верно. Просто его риторика может несколько изменится после окончания подсчёта голосов.
Я хоть и не сторонник теорий заговоров, но неизвестно во что может вылится дуболомство Дони. Такое впечатление, что будет держатся за власть всеми хватательными и цеплятельными конечностями, чтобы её удержать. Да и в суде шесть судей от республиканцев против трёх от демократов. Правда Сенат их.
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06.11.2020 11:00 Відповісти
Помпео, как там выборы в США?
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06.11.2020 04:25 Відповісти
Там всё в порядке.
Путинского друга в Вашингтоне выкидывают из кресла.
А потом другого путинского друга выкинут из кресла, только в Минске.
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06.11.2020 04:35 Відповісти
для вас все плачевнее Помпео закликав владу Білорусі припинити репресії та провести нові вибори - Цензор.НЕТ 5533

Помпео закликав владу Білорусі припинити репресії та провести нові вибори - Цензор.НЕТ 2191
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06.11.2020 08:50 Відповісти
Г-н Помпео, мне кажется, ваши рецепты могут скоро и вам сгодиться. Помпео призвал власти Беларуси прекратить репрессии и провести новые выборы - Цензор.НЕТ 1326
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06.11.2020 06:54 Відповісти
Призвал)))))))))))) хорошо что не попросил ))))
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06.11.2020 07:30 Відповісти


Krychek

В квартиру Нины Багинской в Минске вломились вечером полтора десятка ублюдков в балаклавах. Дом пишут, оцеплен ОМОНом. Саму Нину вроде задержали. Какая же ссыкливая Лукашистская хунта. Боится 73-летней бабушки.

Помпео закликав владу Білорусі припинити репресії та провести нові вибори - Цензор.НЕТ 2991 Херрасе! Нина вломила одному ОМОНовцу табуреткой по черепу, а второго столкнула с лестницы шваброй. А ей на минуточку 73 года. Будь она помоложе и имея под рукой пару пулёмётов - ОМОН в стране вообще прекратил бы своё убогое существование.
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06.11.2020 08:48 Відповісти
Здесь прочитал? Помпео закликав владу Білорусі припинити репресії та провести нові вибори - Цензор.НЕТ 1225

Помпео закликав владу Білорусі припинити репресії та провести нові вибори - Цензор.НЕТ 681
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06.11.2020 11:00 Відповісти
хочешь сказать.шо все наоборот?шо это они ее табуреткой,а потом с лестницы спустили?
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06.11.2020 13:13 Відповісти
 
 