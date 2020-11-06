Помпео закликав владу Білорусі припинити репресії та провести нові вибори
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Держсекретар США Майк Помпео прокоментував опубліковану 5 листопада доповідь ОБСЄ про ситуацію в Білорусі. Глава Держдепартаменту закликав владу Білорусі припинити репресії та провести нові вибори.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
У доповіді ОБСЄ описуються систематичні порушення прав людини та зловживання, безкарно вчинені в масовому порядку білоруською владою як під час фальсифікованих виборів, що відбулися 9 серпня, так і після оголошення Олександра Лукашенка переможцем виборів. В ОБСЄ підтвердили інформацію про дії влади щодо мирних демонстрантів, опозиційних активістів і журналістів, включно з тортурами, затриманнями без будь-яких підстав, обмеженням свободи вираження думок і мирних зібрань.
"Нас, як і раніше, надихають стійкість і гідність білоруського народу. Сполучені Штати, як і раніше, закликають білоруську владу припинити репресії та прислухатися до вимог білоруського народу про проведення вільних і справедливих виборів під незалежним спостереженням", - заявив держсекретар.
На думку Помпео, рекомендації, викладені у звіті ОБСЄ, можуть стати планом, яким влада Білорусі має скористатися для виходу з цієї кризи.
В ОБСЄ пропонують заснувати в країні спільну наглядову місію за участю Бюро з демократичних інститутів і прав людини, припинити насильство щодо власного народу, притягнути до відповідальності всіх винних за вчинені порушення, звільнити всіх несправедливо затриманих і почати конструктивний діалог із представниками політичної опозиції та громадянського суспільства.
Будь ласка, зачекайте...
В базу інтерпола внести. Санкцями всім, хто йому допомогати буде, погрозити...
І дати 3 доби на пакування валіз до Ростова.
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- В чому різниця між виборами глави держави в країні з тоталітарним режимом і демократичним?
- В демократичному суспільстві, в результаті виборів, старий глава звільняє кабінет, а на його місце сідає новий… А в тоталітарному старого главу ще треба з того кабінету вигнать…
А что он скажет, когда его босс будет оспаривать результаты выборов в США? Если не его пользу.
А суду плевать на хотелки Трампа - будет справедливый вердикт. Как местным властям в США плевать на истерические призывы Трампа прекратить подсчеты бюллетеней, присланных по почте.
Это и есть демократия - правильная работа институтов с защитой от дурака
Я хоть и не сторонник теорий заговоров, но неизвестно во что может вылится дуболомство Дони. Такое впечатление, что будет держатся за власть всеми хватательными и цеплятельными конечностями, чтобы её удержать. Да и в суде шесть судей от республиканцев против трёх от демократов. Правда Сенат их.
Путинского друга в Вашингтоне выкидывают из кресла.
А потом другого путинского друга выкинут из кресла, только в Минске.
Krychek
В квартиру Нины Багинской в Минске вломились вечером полтора десятка ублюдков в балаклавах. Дом пишут, оцеплен ОМОНом. Саму Нину вроде задержали. Какая же ссыкливая Лукашистская хунта. Боится 73-летней бабушки.
Херрасе! Нина вломила одному ОМОНовцу табуреткой по черепу, а второго столкнула с лестницы шваброй. А ей на минуточку 73 года. Будь она помоложе и имея под рукой пару пулёмётов - ОМОН в стране вообще прекратил бы своё убогое существование.