Український воїн зазнав осколкового поранення поблизу Попасної. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб

За минулу добу, 5 листопада, в смугах відповідальності українських бригад зафіксовано одинадцять порушень домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, дев'ять порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, поблизу Старогнатівки противник провокував наших захисників вогнем зі стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

На ділянках у районі населеного пункту Водяне задокументовано п’ять порушень. З тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував міномети калібру 82 міліметри.

"Нахабні дії російсько-окупаційних військ безкарними не залишилися, адекватним вогнем у відповідь зі штатного озброєння оборонці Водяного рішуче подавили ворожу активність та змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що два порушення режиму припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано на ділянках неподалік населеного пункту Попасна.

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"В обідній час противник провокував наших захисників вогнем з великокаліберного кулемета. Окрім того, задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав осколкових поранень. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний", - повідомили в штабі.

Зазначається, що про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

"Від початку поточної доби, 6 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил стабілізувалася і повністю контролюється українськими захисниками", - додали в пресцентрі ОС.