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Український воїн зазнав осколкового поранення поблизу Попасної. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Український воїн зазнав осколкового поранення поблизу Попасної. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб

За минулу добу, 5 листопада, в смугах відповідальності українських бригад зафіксовано одинадцять порушень домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, дев'ять порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, поблизу Старогнатівки противник провокував наших захисників вогнем зі стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

На ділянках у районі населеного пункту Водяне задокументовано п’ять порушень. З тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував міномети калібру 82 міліметри.

"Нахабні дії російсько-окупаційних військ безкарними не залишилися, адекватним вогнем у відповідь зі штатного озброєння оборонці Водяного рішуче подавили ворожу активність та змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що два порушення режиму припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано на ділянках неподалік населеного пункту Попасна.

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"В обідній час противник провокував наших захисників вогнем з великокаліберного кулемета. Окрім того, задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав осколкових поранень. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний", - повідомили в штабі.

Зазначається, що про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

"Від початку поточної доби, 6 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил стабілізувалася і повністю контролюється українськими захисниками", - додали в пресцентрі ОС.

Український воїн зазнав осколкового поранення поблизу Попасної. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Швидкого одужання тобі Герою.
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06.11.2020 07:23
+13
не получая ответки сепарье наглеет
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06.11.2020 07:35
+10
Ось недоумок знов зазирне ***** вглаз і настане ЗЕмЬІр.
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06.11.2020 07:50
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Швидкого одужання тобі Герою.
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06.11.2020 07:23 Відповісти
Вчера клоун втирал макрону , какое у него стабильное «перемирие без втрат «
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06.11.2020 07:33 Відповісти
Одужання нашому пораненому воїну.

11 ?
І ?
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06.11.2020 07:33 Відповісти
не получая ответки сепарье наглеет
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06.11.2020 07:35 Відповісти
Ось недоумок знов зазирне ***** вглаз і настане ЗЕмЬІр.
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06.11.2020 07:50 Відповісти
всех родственников жидозеленского вместе с жидозеленскими вышкребками поселить не передке, пусть наслаждаются перемирием и прекращением огня.
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06.11.2020 08:03 Відповісти
а про уничтоженный российской артиллерией дом чего молчим?
------------------
Жилой дом в окрестностях прифронтовой Авдеевки сгорел из-за попадания туда снаряда. Окрестности расположенного практически на линии разграничения города были обстреляны с территории так называемой "ДНР"
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06.11.2020 08:03 Відповісти
Ничего страшного, скоро там будет свободная экономическая зона и за счет Украины(за наш с вами счет) все отстроят.
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06.11.2020 08:07 Відповісти
время разводить
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06.11.2020 08:04 Відповісти
Ну так обстрілів вже ж "немає".
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06.11.2020 10:10 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
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06.11.2020 08:08 Відповісти
Вже москалі використовують арту. То про яке путінське замирря ідеться?! Вже час вимикати клоуна!
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06.11.2020 08:20 Відповісти
ЗЕ, что с перемирием?
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06.11.2020 08:21 Відповісти
"огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Кроме того, дважды в течение суток враг применил минометы калибра 82 миллиметра"

вы прочитали описание того что значит режим тишины
Источник: https://censor.net/ru/n3229407
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06.11.2020 08:40 Відповісти
В мариуполе, на левом, вечером, с час слышно было канонаду.
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06.11.2020 09:22 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику.
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06.11.2020 10:27 Відповісти
Ну что говорить. Еще одно подтверждение того что "перемирие" существует только в голове Зеленского и на языках его секретариата и глашатаев.
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06.11.2020 11:18 Відповісти
Ермак, Зеленский первый президент, который вообще не занимается экономикой страны, как базисом развития, он просто этого не понимает. Не говоря уже о чем-то другом. При Зеленском нет заказов ракетного оружия украинского производства. При Зеленском мы отдаем свою территорию. При Зеленском беззаконие и кумовство и безнаказанность преступников достигло своего апофеоза. С другой стороны, страдают невинные граждане (Антоненко), идут политические преследования оппонентов. При Зеленском происходит падение всего, что могло и что не могло упасть. Разрезание ленточек на детсадах - его его уровень мышления по управлению государством, это его предел.
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06.11.2020 11:28 Відповісти
"провоцировал"... новая военная терминология, украинское ноу-хау
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06.11.2020 12:52 Відповісти
 
 