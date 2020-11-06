Зеленський - перший президент, який не використовує релігію як політичний інструмент, - Єрмак

Політика президента України Володимира Зеленського щодо релігії полягає в тому, що він не використовує її як політичний інструмент.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1"

"Це перший президент, який сьогодні не використовує релігію як політичний інструмент", - сказав він, реагуючи на запитання про те, чому в команди Зеленського немає "виразної релігійної політики".

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18 червня п'ятий президент України і чинний народний депутат "ЄС" Петро Порошенко заявив, що проти нього відкрили справу за розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію.

Пізніше в ДБР підтвердили, що розслідують таку справу. Провадження було розпочато СБУ і потім передане в ДБР.

Колишній мер Харкова і колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін стверджує, що ініціатором цього розслідування став саме він.