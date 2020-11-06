Зеленський - перший президент, який не використовує релігію як політичний інструмент, - Єрмак
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Політика президента України Володимира Зеленського щодо релігії полягає в тому, що він не використовує її як політичний інструмент.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1"
"Це перший президент, який сьогодні не використовує релігію як політичний інструмент", - сказав він, реагуючи на запитання про те, чому в команди Зеленського немає "виразної релігійної політики".
18 червня п'ятий президент України і чинний народний депутат "ЄС" Петро Порошенко заявив, що проти нього відкрили справу за розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію.
Пізніше в ДБР підтвердили, що розслідують таку справу. Провадження було розпочато СБУ і потім передане в ДБР.
Колишній мер Харкова і колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін стверджує, що ініціатором цього розслідування став саме він.
Будь ласка, зачекайте...
А вообще-то странно. В стране 94% не верующих, а вопросы религии их больше всего волнуют.
26 квітня 2018
"72% віруючих та 3% атеїстів: як в Україні ставляться до релігії."
До речі ... 72 % дуже схожі на 73 % ...
Дві третини українців (65,7%) серед тих, хто визначився з вибором, вважають, що предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній повинен очолити церкву після об'єднання ПЦУ та УПЦ Московського патріархату.
Кандидатуру митрополита УПЦ МП Онуфрія підтримують 31,4%
Бажаєте, висловити свої думки з приводу теми статті, чи просто повітря зіпсувати заглянули?
Поліція і мусора? Чи мусора і кацапи? В чому ви бачите тотожність?
І що з приводу маніпуляцій дерьмака ?
Кто такие верующие?
Верующие люди - это люди, хранящие верность заповедям Божиим, ведущие себя в соответствии с ними, и соблюдающие обряды и предписания нашей Святой Православной Церкви; люди, принимающие Священное Писание (Библию) как абсолютное знание, не подлежащее сомнению, и Православную Церковь как хранительницу и защитницу этого знания.
Побожиться и освятить колбасу на пасху - это не верующие!
Моя страна не посылала.
Їх віра, це їх таїнство між Богом та ними, і не нам з вами про це судити.
сиранимать место президента Украины.
А, глашатай Дерьмак, обеспечивает клоуну Зеленскому, сносную, защиту от нападок, что-то типа этого: "Я тучи разведу руками..." Говорит там, где речь клоуна не прописана в лубянском сценарии. То есть, создает видимость, украинцам, что президент - настоящий; оба находятся под колпаком у путинской "оппозиции" - Медведчука и его ОПЗЖ (короче:ЖОПЫ). Ось така хня, малята.
зы и для полного понимания картины: все верующие альтернативно одаренные. ты либо веришь в мифического бога, сидящего на облачках, либо у тебя хватает умственного развития пытаться понять законы физики и механики, на принципах которых работает все в нашей вселенной. вере еще было место в 15 веке, но с началом развития наук вера исчезает. это наглядно видно уже сейчас. лет через 50-100, если прогресс продолжится такими же темпами и человечество не уничтожит себя - вера исчезнет окончательно. максимум останутся какие-нибудь мусульманские загончики, потому как они, благодаря именно вере сильно отстают от всей цивилизованной части Земли.
Яков дов Блайх
"Я из совецкой еврейской семьи"
В.Зеленский
его бох - ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ
- перший клован на президентській посаді,
- перший члєнограй,
- перший чотирьохкратний ухилянт від армії,
- перший янєлох...
і т.і.
точнее пианист-безбожник