У світі знову рекорд за кількістю заражень COVID-19 - 608,4 тис. нових випадків. Україна піднялася на 20-те місце за кількістю інфікованих за час пандемії
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Станом на ранок 6 листопада у світі зареєстрували 608 443 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8769 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 49 035 014 випадків інфікування, з них 608 443 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 239 660 осіб, з них 8769 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 34,9 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна піднялася на 20-те місце світового рейтингу, але все ще розташовується на 9-му в Європі.
Топ коментарі
+4 Гонта Київський
показати весь коментар06.11.2020 07:56
+2 5 копійок
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+1 Ksenia VB
показати весь коментар06.11.2020 07:52
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Будь ласка, зачекайте...
Певно, наврочив.😒
Дуже цікава інформація!
https://lvivski-freier.livejournal.com/578.html