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У світі знову рекорд за кількістю заражень COVID-19 - 608,4 тис. нових випадків. Україна піднялася на 20-те місце за кількістю інфікованих за час пандемії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У світі знову рекорд за кількістю заражень COVID-19 - 608,4 тис. нових випадків. Україна піднялася на 20-те місце за кількістю інфікованих за час пандемії

Станом на ранок 6 листопада у світі зареєстрували 608 443 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8769 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 49 035 014 випадків інфікування, з них 608 443 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 239 660 осіб, з них 8769 за минулу добу.

У світі знову рекорд за кількістю заражень COVID-19 - 608,4 тис. нових випадків. Україна піднялася на 20-те місце за кількістю інфікованих за час пандемії 01

Побороли хворобу і вилікувалися 34,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна піднялася на 20-те місце світового рейтингу, але все ще розташовується на 9-му в Європі.

У світі знову рекорд за кількістю заражень COVID-19 - 608,4 тис. нових випадків. Україна піднялася на 20-те місце за кількістю інфікованих за час пандемії 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Дайте мне с десяток моральных уродов в белых халатах, доступ к СМИ и возможность манипулировать гнилой "статистикой", - завтра в Украине будет пандемия триппера, передающегося воздушно-капельным путем.
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06.11.2020 07:56
+2
О! На Цензор Геббельс зайшов. ))
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06.11.2020 07:59
+1
Нещодавно зеля хвастався, що в нас все добре.
Певно, наврочив.😒
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06.11.2020 07:52
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06.11.2020 07:47 Відповісти
Нещодавно зеля хвастався, що в нас все добре.
Певно, наврочив.😒
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06.11.2020 07:52 Відповісти
Стебкины коллеги во всем мире объединились...
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06.11.2020 07:53 Відповісти
Дайте мне с десяток моральных уродов в белых халатах, доступ к СМИ и возможность манипулировать гнилой "статистикой", - завтра в Украине будет пандемия триппера, передающегося воздушно-капельным путем.
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06.11.2020 07:56 Відповісти
О! На Цензор Геббельс зайшов. ))
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06.11.2020 07:59 Відповісти
Цензор сам превратился в геббельс. Если учитывать число болеющих в текущий момент, то вообще получится 9-е место..Только это совершенно пустые цифры без учета общего количества населения в стране. У нас в любом областном центре больных может быть больше чем в целой стране Люксембург или Монако. ЗАчем сравнивать несравнимое?...Украина на самом деле на 72 месте по количеству инфицированных с момента начала пандемии на 1 млн.населения. К тому же в последнюю неделю в Украине перестали подавать данные по общему количеству выполненных тестов в стране. Похоже у нас Ковид стали приписывать "на глазок" на усмотрение эскулапов...
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06.11.2020 08:28 Відповісти
*****! Да откуда ж вы лезете.
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06.11.2020 08:46 Відповісти
Но ты то точно видел правильную статистику собственными глазами, по российському телевизору, ага?
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06.11.2020 09:24 Відповісти
Все что тебе можно дать, это галоперидол с аминозином
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06.11.2020 08:45 Відповісти
Уже 20-е место - рост на лицо! спасибо зе-команде, которая асфальтировала дороги за деньги короновирусного фонда
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06.11.2020 08:05 Відповісти
Может лучше так: "спасибо дебилам без масок в метро, дебилам в ночных клубах, ресторанах, кинотеатрах, митингах"????
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06.11.2020 08:47 Відповісти
Когда страна живущая вне глобальных туристических и бизнес потоков имеет 20е место, это всё равно что первое.
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06.11.2020 08:36 Відповісти
Не будь ты Абрамовым, я бы может и согласился...
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06.11.2020 09:25 Відповісти
"Пландемічні етюди"
Дуже цікава інформація!
https://lvivski-freier.livejournal.com/578.html
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06.11.2020 09:19 Відповісти
А в таблице вроде на 8 месте и 24000 новых или что там за UK на 8 месте?
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06.11.2020 11:31 Відповісти
Это Англия, разобралась.
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06.11.2020 11:33 Відповісти
 
 