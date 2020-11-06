4 548 5
На шахті в Кіровоградській області від удару ковша загинула людина, ще одна постраждала, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На шахті в смт Смоліне (Кіровоградська область) під час проведення ремонтних робіт загинула людина, ще одна постраждала.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"5 листопада в смт Смоліне Маловисківського району, на шахті ДП "Смолінська", на горизонті 640 м під час проведення ремонтних робіт, унаслідок удару ковша загинула людина, ще 1 особа постраждала", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники підняли на поверхню травмованого, а також тіло загиблого.
Шахта працює в штатному режимі.
Від ДСНС залучалося 12 рятувальників. особового складу та 2 одиниці техніки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Огусто
показати весь коментар06.11.2020 08:10 Відповісти Мені подобається 1
Андрей Сафhjyjd
показати весь коментар06.11.2020 09:34 Відповісти Мені подобається 0
Николай Журавель 28f686bb
показати весь коментар06.11.2020 13:18 Відповісти Мені подобається 1
Артём Ярмолич
показати весь коментар06.11.2020 08:22 Відповісти Мені подобається 0
Евгений Лысый ed74686a
показати весь коментар06.11.2020 08:27 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...