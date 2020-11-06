На шахті в Кіровоградській області від удару ковша загинула людина, ще одна постраждала, - ДСНС

На шахті в смт Смоліне (Кіровоградська область) під час проведення ремонтних робіт загинула людина, ще одна постраждала.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"5 листопада в смт Смоліне Маловисківського району, на шахті ДП "Смолінська", на горизонті 640 м під час проведення ремонтних робіт, унаслідок удару ковша загинула людина, ще 1 особа постраждала", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники підняли на поверхню травмованого, а також тіло загиблого.

Шахта працює в штатному режимі.

Від ДСНС залучалося 12 рятувальників. особового складу та 2 одиниці техніки.

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