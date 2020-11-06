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Кіровоградщина (434) нещасний випадок (271) шахта (289)

На шахті в Кіровоградській області від удару ковша загинула людина, ще одна постраждала, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На шахті в Кіровоградській області від удару ковша загинула людина, ще одна постраждала, - ДСНС

На шахті в смт Смоліне (Кіровоградська область) під час проведення ремонтних робіт загинула людина, ще одна постраждала.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"5 листопада в смт Смоліне Маловисківського району, на шахті ДП "Смолінська", на горизонті 640 м під час проведення ремонтних робіт, унаслідок удару ковша загинула людина, ще 1 особа постраждала", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники підняли на поверхню травмованого, а також тіло загиблого.

Шахта працює в штатному режимі.

Від ДСНС залучалося 12 рятувальників. особового складу та 2 одиниці техніки.

Також читайте: Шахтар загинув на шахті "Червоноградська", - Волинець

Автор: Наталя Джума
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Це не там Уранові копалини?
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06.11.2020 08:10 Відповісти
Хоч нe в Польші загинула людиа за 30000 грн, а за рідні 7000. Дe ваші страшилки про закордон?
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06.11.2020 09:34 Відповісти
як раз там., потім в Жовті Води руду везуть, а потім..мабуть на На шахті в Кіровоградській області від удару ковша загинула людина, ще одна постраждала, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1792 Маяк.
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06.11.2020 13:18 Відповісти
Техника безопасности и ПДД пишутся кровью.Люди виноваты в своей смерти преждевременной.
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06.11.2020 08:22 Відповісти
Так и напишут!
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06.11.2020 08:27 Відповісти
 
 