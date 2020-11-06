У Раді ухвалено за основу законопроєкт про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

Народні депутати ухвалили за основу проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в пресслужбі Апарату Верховної Ради України.

"Прийнято за основу проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)", - йдеться в повідомленні на сайті ВР України в четвер.

Проєктом Закону №3055 пропонується ввести особливий механізм запобігання (профілактики) насильства над дітьми для працівників, з якими контактують, і конкретизувати заходи щодо захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками (зміни в ст. Ст. 3, 10 і 30 2 Закону України "Про охорону дитинства".

Також читайте: У Європі провели масштабну спецоперацію проти торгівлі дітьми: затримано майже 400 осіб

Також планується встановити кримінальну відповідальність "За вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (нова редакція ст. 155 Кримінального кодексу України); "Домагання дитини з сексуальною метою"(ст. 156-1 КК); "Свідоме отримання доступу, придбання, володіння, виготовлення або розповсюдження дитячої порнографії" (ст. 301-1 КК); "Свідоме отримання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її придбання, ввезення, виготовлення, збут або поширення" (ст. 301-2 КК).

Крім того, пропонується доповнити Кримінально-процесуальний кодекс України положеннями про те, що кримінальне провадження щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої або неповнолітньої особи має бути здійснено негайно і розглянуто в суді в першу чергу, і передбачити додаткові гарантії обліку найкращих інтересів дитини при проведенні допиту (ст. ст. 28 224 КПК в редакції проєкту) тощо.