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У Раді ухвалено за основу законопроєкт про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

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У Раді ухвалено за основу законопроєкт про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

Народні депутати ухвалили за основу проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в пресслужбі Апарату Верховної Ради України.

"Прийнято за основу проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)", - йдеться в повідомленні на сайті ВР України в четвер.

Проєктом Закону №3055 пропонується ввести особливий механізм запобігання (профілактики) насильства над дітьми для працівників, з якими контактують, і конкретизувати заходи щодо захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками (зміни в ст. Ст. 3, 10 і 30 2 Закону України "Про охорону дитинства".

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Також планується встановити кримінальну відповідальність "За вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (нова редакція ст. 155 Кримінального кодексу України); "Домагання дитини з сексуальною метою"(ст. 156-1 КК); "Свідоме отримання доступу, придбання, володіння, виготовлення або розповсюдження дитячої порнографії" (ст. 301-1 КК); "Свідоме отримання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її придбання, ввезення, виготовлення, збут або поширення" (ст. 301-2 КК).

Крім того, пропонується доповнити Кримінально-процесуальний кодекс України положеннями про те, що кримінальне провадження щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої або неповнолітньої особи має бути здійснено негайно і розглянуто в суді в першу чергу, і передбачити додаткові гарантії обліку найкращих інтересів дитини при проведенні допиту (ст. ст. 28 224 КПК в редакції проєкту) тощо.

Автор: Наталя Джума
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Это что получается: партию педофила петушария - запретят или нет?
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06.11.2020 08:07 Відповісти
Поліцeйських вбивць Кирила Тлялова випустили - нічого за вбивство дитини ім нe дали. Розважались та застрeлили як кошeня, мeрзотники аваковські! Знайшли зараз крайніх на кого всі гріхи скидати - страшні "пІдофіли".
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06.11.2020 09:32 Відповісти
Вбивць застреленого Кирила Тлялова випустили з під варти. Українці, знайте, ящо ваших дітей пристрелять випадково чи навмисно - то вбивцям в погонах нічого не буде!

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-50643925У Раді ухвалено за основу законопроєкт про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства - Цензор.НЕТ 8553
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06.11.2020 10:53 Відповісти
да уж. У нас оказывается страна детских сексуальных эксплуатантов и насильников. Молчу про 73%
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06.11.2020 08:17 Відповісти
У русских алкашей логика, как известно, "на высоте". Такая ситуация с детьми много где. Но в Украине вот решили сейчас сделать решительные шаги для борьбы с этим, так и то оказались виноваты))
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06.11.2020 09:09 Відповісти
Что, зебобик, шапка загорелась?
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06.11.2020 09:45 Відповісти
Я кабы не понял, а родителям, с ведома которых, их несовершеннолетние занимаются проституцией, реальные сроки предусмотрели?
Помнится, на новый год был случай убийства, полиция бодро заявила о раскрытии и передаче дела в суд и тут стеснительно все затихло.
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06.11.2020 08:20 Відповісти
Для начала, нужен открытый реестр судимых лиц!
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06.11.2020 09:27 Відповісти
 
 