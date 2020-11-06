В Україні два рекорди COVID-19: 201 особа померла, 10 762 - одужали, виявлено 9721 новий випадок
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В Україні станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, зафіксовано 9721 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. За добу померла 201 особа, одужали 10 762 людини, що є найвищими показниками смертності та видужалих за добу для України від початку пандемії.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в Україні зафіксовано 9721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 304, медпрацівників – 468).
Також за останню добу
госпіталізовано – 1 517 осіб;
летальних випадків – 201;
одужало – 10 762 особи;
здійснено тестувань за добу – 80 082 (в т.ч. методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 440 188 осіб;
одужало – 195 544 особи;
летальних випадків – 8 125;
проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях, - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Начали включать в статистику тех кто лечился амбулаторно за весь период.
Раньше про них просто забывали.
так что - оденьте маски, сидите по норам и дрожите там...
А сколько переболели и не заметили? Именно эта цифра является показателем коллективного иммунитета!
1) Когда люди становятся невосприимчивыми к вирусу (не заражаются).
2) Болеют, но бессимптомно, либо в легкой форме.
...
Я немного знаю людей, переболевших дважды. Точнее троих. Один раз в апреле, двоих пришлось госпитализировать.
Второй раз считали что это обычная ОРВИ, а тест делали для поездки в Египет.
Может это та ситуация ,когда пора перенимать опыт ?
Заслушать мэра на сессии ВР ,как борется с коронавирусом.
Что-то его успехи наши СМИ обходят молчанием.
25.10 - 1753
26.10 - 1029
27.10 - 2799
28.10 - 3306
29.10 - 2990
30.10 - 3394
31.10 - 3902
01.11 - 2513
02.11 - 2327
03.11 - 5100
04.11 - 7536
05.11 - 8378
06.11 - 10762
Причем аномально большое количество выздоровевших в последние дни происходить в нескольких областях
Одесская 04.11 - 1253, 06.11 - 750
Львовская 04.11- 1295, 05.11 - 2194, 06.11 - 2405
Киев 06.11 - 1449
Количество выздоровевших за один день превышает количество заболевших за неделю. Не иначе как прорыв в лечении.
У нас стабильно каждую день большой прирост по заболевшим, смертность в районе 100 человек в день, человек болеет этой заразой около 3х недель (ну может около 4х), если человек не умер - то он добавится в группу "выздоровевшие" (что логично), поэтому это лишь вопрос времени. Так как заболевших скажем так за неделю 70 тысяч - а умерших за ту же неделю 1000, то через несколько недель, все кто из этих 70 тысяч не умер - выздоровеют, и будет их около 50-60 тысяч, что ж тут не понятного?
На будущее, когда продолжается рост заболевших, а это и происходит сейчас, никогда количество выздоровевших не будет превышать количество заболевших. Потому что заболевают сегодня, а выздоравливают те кто заразился в среднем три недели назад. А тогда заболевших было (ведь идёт динамика роста). Такое возможно только когда идёт спад заболевания. Вы считаете что заболевание пошло на спад?
Правильной дорогой идут Слуги народа до полного уничтожения народа, как завещали большевики - Ленинцы, Сталинцы, Троцкисты, прошу не путать с Хрущевым при котором прекратился голод и пошло какое то развитие по сравнению с Европой и социалка.
В украине на последние 2 недели от 6 до 10 тыс.примерно 8 тыс.в сутки умирает 170 значит смертность примерно 2,1%, а в тех странах, где заражаемость маленькая то и умирает мало например в Австралии и Китае вообще нет эпидемии из за сан.эпидем.обстановки и лечения и смертности нет в данный момент или заражение малое до 500 чел.в день в тких странах как Япония, Ю.Корея. Израиль и смерность малая, потому, чт медицина справляется.
В Украине же медицина финансируется слабо и не эфективно, власть усраивала концерты, призывает и вынуждает людей ходить на митинги не продуманы эпидем.условия в школах и транспорте., так чтт не надо говорить, что у нас все хорошо и из за этого смертнтсть малая она как минимум во второй волне в 2 раза больше, чем в Европе.
На своей странице в Facebook он предложил, чтобы все политики и власть открыто сообщали, где они лечили и лечат себя и своих близких.
"Начну с себя, хотя я не власть. Спасли меня и маму в "Добробуте", но даже тут я видел столько горя, что хочется этих "слуг" наказать", - подчеркнул Бродский.
По его словам, кислорода в больницах не хватает - люди задыхаются, врачи и медперсонал поголовно болеет, защиты нет.
"В реанимационное отделение, даже за деньги, очередь. Мужчина ждал очередь и похоже, не дождался. Подключили к ИВЛ, но, видно, поздно", - рассказал предприниматель.
"Нам срочно нужно разорвать цепочку заражения, как это делает Европа, всего на месяц, иначе счет пойдет на тысячи трупов в день. Шмыгаль вздохнет - пенсии не нужно будет платить и налоги собирать", - резюмировал он.
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