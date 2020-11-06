Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1002 випадки. Серед лідерів - Харківщина і Житомирщина
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Житомирській областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 6 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1002 людини.
Загальна кількість інфікованих становить 42 375 осіб.
Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 841 особа, за минулу добу - 14. Від початку епідемії одужали 13 769 пацієнтів.
Станом на 6 листопада кількість активних хворих у Києві становить 27 765 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 5 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 983 людини.
До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Житомирська області.
Так, у Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 801 особу. Загальна кількість інфікованих - 41 131. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 561 особа, за минулу добу - 10. Від початку епідемії одужали 7719 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 32 851.
У Житомирській області на коронавірус захворіла 591 особа. Загальна кількість інфікованих становить 17 189 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 295 осіб, за минулу добу - 5. Від початку епідемії одужали 9051 пацієнт. Кількість активних хворих на Житомирщині становить 7843 особи.
Будь ласка, зачекайте...
сегодня мне должны передать не знаю как направление на повторный пцр
идет 14 день моего амбулаторного лечения.....весь мой треш я описывала на форуме..
и 2 группа крови..группа риска еще писалось с самого начала.
дело времени
бог не тимошка видит немножко
или пьяный дебил собьет вас
не вызывайте скорую
естественный отбор!
и роженицам кесарево не делайте!
пусть сами рожают! а то удумали!! кесарево им подавай!! сами!сами!