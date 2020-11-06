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Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1002 випадки. Серед лідерів - Харківщина і Житомирщина

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1002 випадки. Серед лідерів - Харківщина і Житомирщина

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Житомирській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 6 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1002 людини.

Загальна кількість інфікованих становить 42 375 осіб.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 841 особа, за минулу добу - 14. Від початку епідемії одужали 13 769 пацієнтів.

Станом на 6 листопада кількість активних хворих у Києві становить 27 765 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 5 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 983 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні два рекорди COVID-19: 201 особа померла, 10 762 - одужали, виявлено 9721 новий випадок

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Житомирська області.

Так, у Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 801 особу. Загальна кількість інфікованих - 41 131. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 561 особа, за минулу добу - 10. Від початку епідемії одужали 7719 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 32 851.

У Житомирській області на коронавірус захворіла 591 особа. Загальна кількість інфікованих становить 17 189 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 295 осіб, за минулу добу - 5. Від початку епідемії одужали 9051 пацієнт. Кількість активних хворих на Житомирщині становить 7843 особи.

Автор: Наталя Джума
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Святкували Хелуїн аж гай гудів.
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06.11.2020 08:45 Відповісти
а ти не гуди!
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06.11.2020 08:50 Відповісти
Я не гай. По телевізору показували як святкували в Гепадопінську.
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06.11.2020 08:57 Відповісти
Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1002 випадки. Серед лідерів - Харківщина і Житомирщина - Цензор.НЕТ 4835
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06.11.2020 08:51 Відповісти
Киев в красной зоне с понедельника??
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06.11.2020 08:54 Відповісти
Киеву красную зону рисуют, чтобы меньше митинговали. Ахренели эти фопы и доступная растаможка. Все кому не лень. Завтра ещё врачи с шахтерами подтянутся. Нету денег же сказали. КС во всем виновато, что больше не занимают. Хотели 95 квартал на пять лет вперёд, смотрите. 5 д технологии, ещё внутри участвуешь и хрен выйдешь с этого кино
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06.11.2020 08:56 Відповісти
Ми думалі хуже нібудіт, кажуть тепер зебіли.
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06.11.2020 08:59 Відповісти
знаете мне не до митингов
сегодня мне должны передать не знаю как направление на повторный пцр
идет 14 день моего амбулаторного лечения.....весь мой треш я описывала на форуме..
и 2 группа крови..группа риска еще писалось с самого начала.
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06.11.2020 09:08 Відповісти
Та щиро похер. Діє природний відбір.
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06.11.2020 09:10 Відповісти
природный отбор прийдет и к вам
дело времени
бог не тимошка видит немножко
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06.11.2020 09:20 Відповісти
да и когда ваших близких прихватит аппендицит
или пьяный дебил собьет вас
не вызывайте скорую
естественный отбор!
и роженицам кесарево не делайте!
пусть сами рожают! а то удумали!! кесарево им подавай!! сами!сами!
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06.11.2020 09:24 Відповісти
 
 