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Ар'єв (314) лікарня (1097) дороги (1505) карантин (16095) фонд (101) Єрмак Андрій (1226) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн. ІНФОГРАФІКА

На дороги з ковід-фонду витрачено 19,197 млрд грн, на обладнання для приймальних відділень опорних лікарень - 0 грн.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп ("ЄС") Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

"Єрмак на 1+1: це фейки, що ми все витратили на дороги, а обладнання в лікарні не купили. Сайт міністерства фінансів: на дороги з ковід-фонду витрачено 19,197 млрд грн, на обладнання для приймальних відділень опорних лікарень - 0 грн. #уриноофтальмологія від узеленських", - розповів Ар'єв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак відповів на критику з приводу фонду COVID-19: Люди відчувають зміни. Ситуація під контролем

Арєв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн 01
Арєв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
А тепер порівняйте скільки людей побачили дЄрьмака на Г+Г з його брехнею, а скільки прочитали Арьєва на Цензорі з правдою. Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 6317
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06.11.2020 09:14
+15
Хотілося, б, щоб сам Єрмак був фейком. На жаль він не фейк, а реальність. Фейк можна прігеорувати. А з такою реальністю потрібно боротися.
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06.11.2020 08:57
+10
скажешь это умершим
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06.11.2020 09:11
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разворовали зеленые гниды весь ковидфонд
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06.11.2020 08:55 Відповісти
Хотілося, б, щоб сам Єрмак був фейком. На жаль він не фейк, а реальність. Фейк можна прігеорувати. А з такою реальністю потрібно боротися.
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06.11.2020 08:57 Відповісти
Зато на кладбище будут везти по новой дороге,Ермака желательно !
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06.11.2020 09:03 Відповісти
Бажано ,щоб люди залишились .
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06.11.2020 09:06 Відповісти
Це відповідь Олегу Хмарі ,якому дороги важливіші за життя людей.
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06.11.2020 09:23 Відповісти
Перемены ощущаем...к худшему.
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06.11.2020 09:04 Відповісти
У наступному році ми на COVID виділимо 100 мільярдів. Нехай він, курва, вдавиться.
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06.11.2020 09:05 Відповісти
І це правильно. Ковідна істерія колись закінчиться, а дороги залишаться.
Я майже в усьому проти зеленої влади, але тут підтримую.
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06.11.2020 09:07 Відповісти
скажешь это умершим
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06.11.2020 09:11 Відповісти
Помирають переважно товстуни, курці та наркомани. Щиро похер на них, я за природний відбір.
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06.11.2020 09:19 Відповісти
" ...я за природний вибір ."
Тому що цинічний дурак.
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06.11.2020 09:32 Відповісти
Ты, падло зеленожопая, сдохни сам, или твои близкие пусть. За пожелания людям смерти от ковида- ты ее достоен самый первый. И пусть тебя, тварь мокшанская, повезут хоронить вместе с бубочкой по хорошей дороге. Все медицинское оборудование останется потом людям и будет долго служить им в больницах. А не зеленогнойные натырят бабла на дорогах, которые за год развалятся в мусор, и у них будет снова возможность глобально тырить на дорогах деньги
А таких мразей как ты- утилизировать надо сразу. Вместе с третьяковой из уродливых слуг, для которых есть дети третьего сорта. Такие как вы, гниды, не просто третий сорт, а брак от рождения. И тот кто небе поставимл лайк- пусть лежит в соседней с тобой могиле. Твари поганые
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06.11.2020 09:42 Відповісти
Мене дуже тішить твоя безсила лють.
І я до зелених чи к@цапів маю таке ж відношення, як ти до людей зі стальними нервами.
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06.11.2020 09:58 Відповісти
Ты, мразь, даже не достоин злости, потому как ты гнойный червяк, и никаких человеских чувств не достоин. С твоим "мнением" о короне (кстати сунь его в ж...) ты достоин только в освенциме работать, и "заботится" о "чистоте" расы, как фашисты. Поэтому и ты, и твои зеленогнойные друзяки- это мусор украинского народа, место вам на помойке. Желаю тебе искренне заболеть , "чистопородный" ты наш, короной. И попасть в захезанную районную больничку. А оттуда- по хорошей дороге....))))) гы-гы
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06.11.2020 11:46 Відповісти
Пиши ще, мене дуже тішить твоя істерика. Це просто свято якесь.
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06.11.2020 14:29 Відповісти
До речі, дороги зараз будують пристойної якості. Гроші треба вкладати у розвиток, а не у проїдання та лікування. І я, як платник податків, проти того, щоб мої гроші йшли на товстунів, курців та інший непотріб, а здоровим людям похер цей ковід.
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06.11.2020 10:03 Відповісти
ермак, перелогинься! Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 4242
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06.11.2020 15:34 Відповісти
коли воно саме та його родичі виживуть
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06.11.2020 09:25 Відповісти
ага , и дома Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 4245
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06.11.2020 09:14 Відповісти
Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 8766
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06.11.2020 09:07 Відповісти
Ермак не дружит с цифрами или думает ,что мы с ними не дружим.
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06.11.2020 09:09 Відповісти
А тепер порівняйте скільки людей побачили дЄрьмака на Г+Г з його брехнею, а скільки прочитали Арьєва на Цензорі з правдою. Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 6317
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06.11.2020 09:14 Відповісти
Та ото ж. Це як скільки кацапів та колаборантів подивилося свого часу оце
Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 1771
І скільки побачили спростування.
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06.11.2020 09:25 Відповісти
На жаль ,не порівняно. Арьєву потрібно все це висловити з трибуни ВР.
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06.11.2020 09:26 Відповісти
Це наївні дурники про яких ви говорите. Є ще ті якім в очі кажеш про те що їх дурять, брешуть, , а вони всеодно їх захищають.
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06.11.2020 10:09 Відповісти
Цікаво, а як повернення коштів за пробне ЗНО у 2020 році на 52,5 млн. грн. відноситься до короновірусного фонду?
Там ще підтримка креативних індустрій на 33,9 млн. є. Що то таке?
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06.11.2020 09:22 Відповісти
Все це підлість ,нахабство ,безкарність , ЗЛОЧИН БЕЗ ПОКАРАННЯ !
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06.11.2020 09:29 Відповісти
Ар"єв,а за якої патріотичної влади були знищена вся епідеміологічна служба?
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06.11.2020 09:32 Відповісти
Реформа такая... Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 4053
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06.11.2020 09:44 Відповісти
За тієї коли відбулася епідемія. Бо щось з 2014-го по 19-й ніяких епідемій не було зафіксовано. Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 420
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06.11.2020 10:19 Відповісти
 
 