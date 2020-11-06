Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн. ІНФОГРАФІКА
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На дороги з ковід-фонду витрачено 19,197 млрд грн, на обладнання для приймальних відділень опорних лікарень - 0 грн.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп ("ЄС") Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.
"Єрмак на 1+1: це фейки, що ми все витратили на дороги, а обладнання в лікарні не купили. Сайт міністерства фінансів: на дороги з ковід-фонду витрачено 19,197 млрд грн, на обладнання для приймальних відділень опорних лікарень - 0 грн. #уриноофтальмологія від узеленських", - розповів Ар'єв.
Топ коментарі
+17 Костянтин Залізняк
показати весь коментар06.11.2020 09:14
+15 Rostyslav Komarnytsky
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+10 Оружейный барон
показати весь коментар06.11.2020 09:11
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Я майже в усьому проти зеленої влади, але тут підтримую.
Тому що цинічний дурак.
А таких мразей как ты- утилизировать надо сразу. Вместе с третьяковой из уродливых слуг, для которых есть дети третьего сорта. Такие как вы, гниды, не просто третий сорт, а брак от рождения. И тот кто небе поставимл лайк- пусть лежит в соседней с тобой могиле. Твари поганые
І я до зелених чи к@цапів маю таке ж відношення, як ти до людей зі стальними нервами.
І скільки побачили спростування.
Там ще підтримка креативних індустрій на 33,9 млн. є. Що то таке?