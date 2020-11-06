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Кравчук (545) Росія (47118) мінські угоди (2216)

Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна буде шукати альтернативу мінським угодами в тому випадку, якщо Росія зізнається в тому, що хоче війни. В такому випадку Україна буде шукати інші формати для врегулювання ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кравчук повідомив РБК-Україна.

Він зазначив, що у спеціального представника ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау вже лежать український план щодо Донбасу і "дорожня карта" Росії.

"Не треба з нас робити болванчиків, ми не будемо грати музику на чужому весіллі. Ми хочемо миру в Україні - якщо ви хочете війни, то ви повинні це сказати. І тоді ми будемо шукати інші формати, інші впливи для того, щоб таки мир в Україні настав", - заявив він.

При цьому Кравчук додав, що українська делегація в ТКГ закликає Росію спільно працювати, напрацьовувати спільний документ для досягнення миру на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори на Донбасі не вирішать всіх проблем, - Кравчук

Нагадаємо, раніше Кравчук запропонував можливу альтернативу тристоронніх переговорів щодо Донбасу, в разі провалу мінського формату.

Крім того, раніше Кравчук не виключав приєднання США до переговорів щодо врегулювання на Донбасі; глава української делегації в ТКГ вважає, що Вашингтон зможе допомогти впливовістю.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+45
Другой формат.
Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков" - Цензор.НЕТ 6967
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06.11.2020 09:03
+44
Кравчук наче жив на іншій планеті до цього.Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков" - Цензор.НЕТ 586
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06.11.2020 09:03
+28
Есть Дед Мороз. А есть Дед Дурак.

Если бы Роися не хотела войны, ее бы не было.
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06.11.2020 09:05
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Кравчук наче жив на іншій планеті до цього.Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков" - Цензор.НЕТ 586
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06.11.2020 09:03 Відповісти
Неужели прозрел за 7 лет -- чудо Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 5794
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06.11.2020 09:12 Відповісти
Странное сочетание маразма и предательства. Типа он со своим совковым, комуняцким прошлым, не знал чего хочет кацапстан...
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06.11.2020 10:47 Відповісти
Просто дошло кем стал, никто с него не делал этого, сам пожелал им стать.
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06.11.2020 11:41 Відповісти
Зараз для рашки настають важкі часи і самe час натиснути больнішe: закрити дирляндію повністю, припинити потік товарів чeрeз кпп- зараз мільйони заробляють головні на пунктах пропуску (знаб з пeрших вуст). Обмeжити пeрeсування пeнсійних туристів та іншого сброда. Зараз лютує ковід, а ці заробітчані пeрeносять нe лишe вірус а й тубeркульоз, снід, тощо. Хай поваряться у власному соці: ім зараз мааацква обмeжила гроші на утримання - жріть вугілля чи шлак від нього, зрадники!
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06.11.2020 09:26 Відповісти
Сталин-- мы призываем Германию озвучить свои мнения как нам жить дальше если Германия хочет войны то мы будем искать иные формы и действия чтобы у нас наступил мир.... мы призываем Германию совместно с СССР разработать план мирного бытия на оккупированных Германией территорий СССР... вот такую фразу бы да в газету Правда да через Информбюро ...А в бункере Берлине бы точно ********* бы от такой мысли... а что там в СССР все чокнулись??? или в чем западло??? у Кравчука все о-кей... и нормалек... Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 2715
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06.11.2020 09:49 Відповісти
Другой формат.
Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков" - Цензор.НЕТ 6967
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06.11.2020 09:03 Відповісти
Дєд таки в ноти не попадає, вік.... Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 911
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06.11.2020 09:13 Відповісти
а кто из вас чего то делает?
вы сами туда напросились,в эту ткг...и сами себя сделали.
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06.11.2020 09:04 Відповісти
Давай-ка дедушка на пенсию.
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06.11.2020 09:04 Відповісти
Есть Дед Мороз. А есть Дед Дурак.

Если бы Роися не хотела войны, ее бы не было.
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06.11.2020 09:05 Відповісти
дежурные порохоботы выскочили и сразу обгадили деда...))))
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06.11.2020 09:07 Відповісти
у россии есть площадка, где деда медленно убивают за развал ссср...
больше ни для чего он там ей не нужен
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06.11.2020 09:11 Відповісти
Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 7223
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06.11.2020 09:16 Відповісти
Развал СССР - полностью вина Москвы.
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06.11.2020 09:21 Відповісти
у порохоботов и Зеленский к этому ...приложил))
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06.11.2020 09:22 Відповісти
не зря независимость обрела,
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06.11.2020 09:27 Відповісти
Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков" - Цензор.НЕТ 1630
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06.11.2020 09:12 Відповісти
а вместо этой зелёной жабы поставить конфетку "Рошен"..)))))))
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06.11.2020 09:19 Відповісти
Сосательную. Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 7572
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06.11.2020 09:22 Відповісти
А ти ці цукерки вживаєш замість Рошенівських? Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 8769

Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 9022
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06.11.2020 09:22 Відповісти
Лайно со вкусом кунхфет.
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06.11.2020 09:26 Відповісти
За те не Рошен. Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 1814 і клятий Порошенко.
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06.11.2020 09:30 Відповісти
Чего его обгаживать,лейба маркович родился обгаженым,потом сменил имя отчество,фамилию,и стал большевиком.
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06.11.2020 09:17 Відповісти
Дежурные идиоты сразу стали искать порохоботов Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 6620 !
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06.11.2020 09:36 Відповісти
Кацапи хочуть війни та знищення України,але для деяких це *** новина.
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06.11.2020 09:08 Відповісти
с чего, вдруг, должны ему такое озвучить?
не только фокин неудачным болванчиком оказался...кравчуку отвечают на беловежье 1991...и где, как не во всё той же беларуси это делать...сам подставился...
менять нужно
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06.11.2020 09:09 Відповісти
Раша всегда хочет войны!!!Она без войны не существует
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06.11.2020 09:11 Відповісти
Денех сейчас нет,Ливия,...Сирия,Украина,Белорусь,Армения,Киргизия напали на РАБссию многострадалицу......одни бандеровцы вокруг ..хотят сожрать Мавзолейных Шариковых... Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков" - Цензор.НЕТ 3497
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06.11.2020 09:11 Відповісти
Они давно заявили, что войны хочет Украина. Вы это проигнорировали.
Европа даже не объявила очень-очень глубокую озабоченность.
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06.11.2020 09:15 Відповісти
Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 6694вы профессор слишком долго живете в украденной у советской власти квартире... Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 3428 вас надо арестовать...
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06.11.2020 09:17 Відповісти
Кравчук ввімкнув дурня і дурачить всю країну. Здав зброю,флот,Крим і взявся за Донбас.
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06.11.2020 09:17 Відповісти
Еще следует добавить, что украл и где-то дел все советские сбережения населения всей Украины
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06.11.2020 09:22 Відповісти
А це вже разом з покидьком фокіним завантажили і вивезли на парашу всі гроші зароблені українцями у подарунок кацапам,а собі наробили фантиків з туалетного папіру. І ця комуняцька погань досі утримується за рахунок платників податків і здає країну окупанту.
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06.11.2020 09:32 Відповісти
... и еще потенцию у всех мужиков того времени, а также колбасу по 2.20.
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06.11.2020 09:35 Відповісти
Мир с ордой нереально. Война - природное состояние орды
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06.11.2020 09:19 Відповісти
А что там с планом Б?? Или еще план А не докурили???
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06.11.2020 09:20 Відповісти
Там посерьезней вещества 100%.
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06.11.2020 09:24 Відповісти
Распад РАБссии пройдет тихо и скромно... Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 4495Вяличие улетучится вместе с ценой на газ нефть и на сибирские морозы.... Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 5156
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06.11.2020 09:20 Відповісти
Хотят ли они войны ????
А до сих пор что было ?
14000 трупов, потеря территорий....
Не хотящие видеть реальность холуи
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06.11.2020 09:22 Відповісти
Вот прям вижу как ***** говорит "иду на вы"
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06.11.2020 09:23 Відповісти
Старий пердун іди на цвинтар -дуже тхне рашизмом
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06.11.2020 09:26 Відповісти
а ты, падла, хочешь мира на условиях расеи.
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06.11.2020 09:28 Відповісти
Леонид Макарыч встречается с Леонид Данилычем....
Що будемо робить з Москалями,пане президенте?
А нічого пане президенте...здохнуть разом зі своїм ідолом трупом чЛєніна як Роса на Сонці... Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 8577 .
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06.11.2020 09:29 Відповісти
Два Леоніда, - Леонід Макронович і Леонід Дональдович. Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 4810
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06.11.2020 09:47 Відповісти
Кравчук ментально живе в совковій реальноті (що і не дивно). Він до цього часу не зрозумів, що стратегічна мета РФ захапати під свій контроль Україну, а тактичні прийоми можуть бути різними: таємна війна, ідеологічна війна, підкуп урядовців, чиновників, суддів, навіть мир, але такий, що стратегічно буде сприяти цій меті. Все, що не підпорядковується цій меті буде явно, або неявно відкинуто. Хоча можливо він просто хитрий зрадник.
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06.11.2020 09:32 Відповісти
Вся история России это сплошные кровавые войны, захват чужих территорий, гибель миллионов людей, голод, холод, разруха, нищета. Без войны Россия не Россия. Поэтому странно как-то звучит вопрос - если вы хотите войны, Россия всегда желает войну, убивать, депортировать целые народы. Война это форма существования России. Поэтому сразу необходимо исходить из этого, а не вести с Россией какие-то бестолковые, бессмысленные переговоры. Хороший пример показали Турция и Азербайджан, как необходимо вести переговоры с Россией.
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06.11.2020 09:33 Відповісти
Знаменитый руцкий ученый Дмитрий Иванович Менделеев был неплохим демографом...в 1896 году рассчитал население планеты Земля на 200 лет вперед...,не ошибся ни с одной страной Мира,кроме РАБссии....,предсказав что население РАБссии в 2026 году будет миллиард 500 миллионов населения.... Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 9732сегодня на РАБссии нет и 80 миллионов....реально
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06.11.2020 09:39 Відповісти
говорит правильно, но важно что делает, а не что говорит
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06.11.2020 09:41 Відповісти
Кравчук должен сам понимать кто хочет войны. Кто делает по всему миру войну. Кто ее финансирует. И для чего им зеленым кремлесранам нужна именно война.
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06.11.2020 09:44 Відповісти
Немного истории...
был такой на РАБссии когда то министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново...в докладной записке сЦарю Николашке Кровавому написал такое...
если мы обидим Украину прямо или косвенно,у нас будут серьезные проблемы в будущем...
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06.11.2020 09:48 Відповісти
Джохар Дудаев 1995 год напомню....Ютьюб.
Украина остановит РАБссийский Рейх....
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06.11.2020 09:56 Відповісти
Старий пердун все патякає про те, що Україна йде на компроміси в переговорах з незаконними озброєними формуваннями, На які компроміси йдуть "повстанці донбасу", чому кравчучка не озвучує?
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06.11.2020 10:01 Відповісти
Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 1287
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06.11.2020 10:02 Відповісти
Путину никто не даст отменить эту войну. Начнутся брожения в массах. А так - у них есть враг на поражение: пустопорожняя Кравчучка, развалившая их замечательную (тысячелетнюю!!!) империю (так они считают). Кравчук необходим Путину, как символ. Это: как Патен для Гитлера.
Путлер сейчас в историю (об историю?) ударился: пишет статейки. Умора! Половцы с печенегами! Ну, и этот, сивочолий м... чудак, вляпался в нее, теперь уже в новую (читай:путинскую) историю. Настолько ослеп, что дерьма не заметил! На хрена ему, старому пердуну, лезть в дерьмовую, современную, политику? Он, и в свое время, был всего лишь сатрапом! Которого, не за свои заслуги перед независимой Украиной, а скорее от дикого испуга сексотов перед демократией в России, провозгласили временным президентом, - и то лишь для того, чтоб Украина далеко не оторвалась от России. Сдавал все, что от него требовали! Бескостная, конформистская мразь; беспозвоночный комутант.
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06.11.2020 10:04 Відповісти
О..оце вже правільні слова... Правильний підход..Запропонували план, получіли відмову, зробили висновки і озвучили небажання ворога йти на компроміс, поставили питання руба.. Тепер ход Кремля, вони звісно будуть кричати що Мінські угоди нерушимі як написано так і треба робити. Україні треба казати що Мінські угоди це дорожня карта а не міждержавний договір і компроміс це той шлях який вирішить це питання і головне щоб і Партнери з ЕС і США созвучно зробили заяви. От тоді хай Кремль і міркує що йому йти ще в більший клинч і плучити додаткові санкції або всеж таки піти на де які компромісні рішення.
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06.11.2020 10:06 Відповісти
Люди що россія хоче досягти всім зрозуміло ..Не треба так критично ..ставитись до Кравчука зараз то він правильно робить. Головне перемогти і не просто перемогти а чесно..бо ми Україна а не відморожена по самі яйця Росія.
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06.11.2020 10:10 Відповісти
- "Л. Кравчук це патентована професійна політична повія, яка б мала помовчати, оскільки вона зрадила всіх і все, що тільки можна зрадити у нашому житті" (заява спікера Верховної Ради України В. Литвина на парламентському телеканалі «Рада» в лютому 2010 р.).
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06.11.2020 10:46 Відповісти
Точно, хотя и Литвин такой же...
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06.11.2020 10:48 Відповісти
В этом же и замысел путена потому и называется гибридная война, чтоб не нести ответственность за нее. Психопат извращенец, я о его психике, путена, считает что это круто.
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06.11.2020 11:22 Відповісти
У раSSії горить земля під ногами...тому і пробують кремлівські терористи через своїх адептів скинути цю валізу Проблем без ручки..(Лугандон)...
Цей Нафталін Злодій-кравчук вже дістав зі своїми "проповідями".... пам`ятаю, як це Чмо таскали медведчуки по всіх каналах в 2014 році...:"....існує міжнародне Право... і... раSSія Ніколи не нападе на Украіну або відбере Крим...." переконував цей Злодій усіх невіруючих... в"міжнродне право"...
На щастя, одного єрмаковсього нафталіна факіна вже відсторонили...
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06.11.2020 11:23 Відповісти
Послушайте Штирлиц!Русские уже на подступах к Берлину и заняли Кройцберг!Если они хотят войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков".
-Договорится с ними не пробовали?
-Ну ведётся диалог.Возможно свободная экономическая зона их остановит
Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 9904 Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 952
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06.11.2020 11:39 Відповісти
Критикуєшь? Запропонуй краше..а бо заткнись.. Другий принцип сумління. його не виконує тільки брехун та базікало. Пропонуйте ...))))

Писать на сайтах интернета
не сильно люди мудрено
бо обісрать це не проблема
створить нове ,не багатьом дано
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06.11.2020 12:33 Відповісти
Я пропоную взагалi нiчого не робити.Э така пытка часто применяется ментами,называется ласточка.Коли руки ноги связывают за спиной.Так ось э ще вариант,коли к ногам вяжется петля,а петля на горло.И чем больше ты дёргаешься и опускаешь ноги,тем сильнее затягиваешь петлю на горле.Так ось Украина зараз в такому становищi.Чем больше рыпаешься,тем сильнее петля затягивается.Кравчук именно дёргается со своими инициативами,когда нужно просто не паниковать и поменьше движений Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 2206
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06.11.2020 13:07 Відповісти
Хм...Зрозуміло)))) Ви вважаєте що Україну Россія так зв'язала? Стратегія яка основана на відсутності будь яких дій це капітуляція. Як ви вважаєте?
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06.11.2020 13:21 Відповісти
А чому ми маэмо,щось робити?Чому Украина постоянно,щось робить,а москали нi?!Зараз москали ничего не роблять,лише кажуть,що треба робить Украине.З якого це дива,Украина,щось должна робити?!Це що Украина заварила цю кашу?!Нехай хто заварив той и расхобует.Ось я проную устраниться та подивитись,що буде робити Рашка.Яку пiсню вона заспiвае?Нехай рыпается,робить лишние движения и ошибки затягивая себе петля на шее.Зараз же все навпаки!Украина делает лишние движения,затягивая на шее петлю невыгодных для себя условий Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 9329
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06.11.2020 13:36 Відповісти
Шановна дитино...!!!!! В світі є такі речі як захистити свою Батьківшину а те хто правий а хто ні виріщує лше Бог. Тоиу ьреба щось робити. Навіть кетикувати треба . Але. треба розуміти і треба співчувати коли не можешь щось запропонувати. Скажу простіше... перед тим як щось казати треба зрозуміти яке = співчувати, а потів робти яке = співчувати... ви зрозуміли?
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06.11.2020 22:17 Відповісти
Нифига не зрузумiв.Я к тебе подкатую и такой ты должен мне лям,бо с меня Люцифер требует.Спаси и свою,бо он о тебе знает и мою.Бо мне вообще край.Ты ж не оставишь ближнего?Бо если я умру,твой адрес я дочери твоей передал.Если шо на неё мои демоны выйдут сначала Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 9832
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06.11.2020 22:29 Відповісти
Ні ви н зрозуміли... дитино...що по сієш то й по жнеш..Це зрозуміло? Дай Боже що так
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06.11.2020 22:42 Відповісти
Я твоих цып по приказу Люцифера оприходую и тебя жена твоя *******,бо это чёрная сторона и не стоит еёй поклоняться.Бо как известно на пути Бога не всё так однозначно!Но с мировым терпением мы терпим Бога ради другого Аллаха...Как тебе такое Людина?И не бери в голову твои дети совершенство! Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 1225
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06.11.2020 22:41 Відповісти
Та ти дбіл дтино...Тому живи як забажаєшь а на моєму шляху не ставай....)))) Я простий .....
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06.11.2020 22:45 Відповісти
У у у...Да ты поплыл за доченьку?Образы в ход пошли?Хотя я так набросал,гипотетически без намерений Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 4586
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06.11.2020 22:51 Відповісти
О чувачёк простой!,У Люцифера,есть к тебе вопрос о простате и где ты ей обучился?Не в тех ли кельях,що и Иисус лапти протерал ? Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 2882
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06.11.2020 22:58 Відповісти
Какое оно вонючие.С такими- ой как далеко до цивилизованного общества.
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06.11.2020 12:00 Відповісти
Накупить ударных дронов. И с каждым вылетом привязывать к ним по одному представителю ОПЗЖ. Для красивого начала, к первому можно привязать Кравчука. Украина распустит косы буквально за месяц, очистившись от этого дерьма. Готов скинуться на скотч.
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06.11.2020 12:48 Відповісти
ця клята комуняцька гнида,ніяк не побачить,що московія сіє війни у світі...
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06.11.2020 13:30 Відповісти
яб этого Кравчука...порвал на гандоны! куда дел ядерное оружие?! Отвечай!!!! И встать!! когда с тобой говорит Подпорутчик!!!
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06.11.2020 13:36 Відповісти
нафталин краснопузий , как ты уже достал
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06.11.2020 13:40 Відповісти
болванчиков из болванов лепить не трудно.
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06.11.2020 14:25 Відповісти
Рашка хочет войны еще как хочет она же ее и организовала.Разве вам дуракам это за 6 лет не дошло?
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06.11.2020 15:00 Відповісти
Междукапельный сам из себя болванчика клеит.
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07.11.2020 03:48 Відповісти
Маніловщина....
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08.11.2020 18:03 Відповісти
 
 