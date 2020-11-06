Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків"
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Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна буде шукати альтернативу мінським угодами в тому випадку, якщо Росія зізнається в тому, що хоче війни. В такому випадку Україна буде шукати інші формати для врегулювання ситуації на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кравчук повідомив РБК-Україна.
Він зазначив, що у спеціального представника ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау вже лежать український план щодо Донбасу і "дорожня карта" Росії.
"Не треба з нас робити болванчиків, ми не будемо грати музику на чужому весіллі. Ми хочемо миру в Україні - якщо ви хочете війни, то ви повинні це сказати. І тоді ми будемо шукати інші формати, інші впливи для того, щоб таки мир в Україні настав", - заявив він.
При цьому Кравчук додав, що українська делегація в ТКГ закликає Росію спільно працювати, напрацьовувати спільний документ для досягнення миру на Донбасі.
Нагадаємо, раніше Кравчук запропонував можливу альтернативу тристоронніх переговорів щодо Донбасу, в разі провалу мінського формату.
Крім того, раніше Кравчук не виключав приєднання США до переговорів щодо врегулювання на Донбасі; глава української делегації в ТКГ вважає, що Вашингтон зможе допомогти впливовістю.
Будь ласка, зачекайте...
вы сами туда напросились,в эту ткг...и сами себя сделали.
Если бы Роися не хотела войны, ее бы не было.
больше ни для чего он там ей не нужен
не только фокин неудачным болванчиком оказался...кравчуку отвечают на беловежье 1991...и где, как не во всё той же беларуси это делать...сам подставился...
менять нужно
Европа даже не объявила очень-очень глубокую озабоченность.
А до сих пор что было ?
14000 трупов, потеря территорий....
Не хотящие видеть реальность холуи
Що будемо робить з Москалями,пане президенте?
А нічого пане президенте...здохнуть разом зі своїм ідолом трупом чЛєніна як Роса на Сонці... .
был такой на РАБссии когда то министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново...в докладной записке сЦарю Николашке Кровавому написал такое...
если мы обидим Украину прямо или косвенно,у нас будут серьезные проблемы в будущем...
Украина остановит РАБссийский Рейх....
Путлер сейчас в историю (об историю?) ударился: пишет статейки. Умора! Половцы с печенегами! Ну, и этот, сивочолий м... чудак, вляпался в нее, теперь уже в новую (читай:путинскую) историю. Настолько ослеп, что дерьма не заметил! На хрена ему, старому пердуну, лезть в дерьмовую, современную, политику? Он, и в свое время, был всего лишь сатрапом! Которого, не за свои заслуги перед независимой Украиной, а скорее от дикого испуга сексотов перед демократией в России, провозгласили временным президентом, - и то лишь для того, чтоб Украина далеко не оторвалась от России. Сдавал все, что от него требовали! Бескостная, конформистская мразь; беспозвоночный комутант.
Цей Нафталін Злодій-кравчук вже дістав зі своїми "проповідями".... пам`ятаю, як це Чмо таскали медведчуки по всіх каналах в 2014 році...:"....існує міжнародне Право... і... раSSія Ніколи не нападе на Украіну або відбере Крим...." переконував цей Злодій усіх невіруючих... в"міжнродне право"...
На щастя, одного єрмаковсього нафталіна факіна вже відсторонили...
-Договорится с ними не пробовали?
-Ну ведётся диалог.Возможно свободная экономическая зона их остановит
Писать на сайтах интернета
не сильно люди мудрено
бо обісрать це не проблема
створить нове ,не багатьом дано