Судді КС мали би враховувати, чим їхнє рішення може обернутися для суспільства, - Разумков
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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначає, що судді Конституційного Суду повинні були враховувати, чим їхнє рішення може обернутися для суспільства.
Про це він сказав в ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Спікер висловив думку, що будь-яка людина, який працює на користь держави, має, ухвалюючи рішення, виходити з інтересів держави.
"Є речі, які ти робиш, розуміючи наслідки твоїх дій. Це може не бути закріплено в законодавстві, в регламенті, але це є те, чим користуєшся ти як громадянин держави ... Судді Конституційного Суду повинні були врахувати, чим таке рішення може обернутися для суспільства", - сказав Разумков.
Голова ВР також висловив думку, що мало місце порушення регламенту роботи КС, тому що "інформація про те, що таке засідання відбудеться, з'явилася за 12 годин, якщо я не помиляюся, а не за 3 доби, як це необхідно".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
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варіант стати значним позитивом для країни у Буби також був, от тільки тепер в це вже зовсім не віриться.
лоханулися канешно, тільки нам не звикати, чого варта лише згадка про двічі-судимого президента-хряка.
тут інше хвилює, ніяк не збагну чого нас, наш нарід себто, дуже вже часто називають мудрим.
були б мудрі, все інше в нас є, то і жити мали б по іншому. майже 30 років якої-неякої незалежності а толку від цього, як на сьогодні, майже цілий нуль цілих. вже друге покоління дозріває в умовах незалежності а "совок" і далі торжествує, а як показали вибори він не здохнути має а навпаки оживає.
короче як не крути а проти класики не попреш - народ заслуговує на ту владу яку обирає,
а ми навіть цю мудрість ніяк не можемо засвоїти.
дурня-українця на весь вік вистачить.
По Конституции судебная власть должна быть независима, но НАЗК, подотчетный Кабмину, прессует избирательно, выполняя заказы.
Тупой собачий рот Дубинский со своими многочисленными квартирами, машинами, давно должен был быть наказан. Но гонялись за Омеляном и его матрасом.
Кто-нибудь, поясните этому идиоту значение термина "правовое государство".
И гнать его нахрен ссаными тряпками с любой должности.
З.Ы.: Своими словами он признал, что закон тут не причем. Интересы государства (читаем правильно - интересы правящей силы) требуют...
Треба "авторів" подібних "законів" притягувати до крімінальної відповідальності
Помните 2004 год?
А если бы Верховный суд не принял повторные выборы?