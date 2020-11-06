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Новини Політика України
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КС (1153) Разумков Дмитро (1449)

Судді КС мали би враховувати, чим їхнє рішення може обернутися для суспільства, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Судді КС мали би враховувати, чим їхнє рішення може обернутися для суспільства, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначає, що судді Конституційного Суду повинні були враховувати, чим їхнє рішення може обернутися для суспільства.

Про це він сказав в ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Спікер висловив думку, що будь-яка людина, який працює на користь держави, має, ухвалюючи рішення, виходити з інтересів держави.

"Є речі, які ти робиш, розуміючи наслідки твоїх дій. Це може не бути закріплено в законодавстві, в регламенті, але це є те, чим користуєшся ти як громадянин держави ... Судді Конституційного Суду повинні були врахувати, чим таке рішення може обернутися для суспільства", - сказав Разумков.

Голова ВР також висловив думку, що мало місце порушення регламенту роботи КС, тому що "інформація про те, що таке засідання відбудеться, з'явилася за 12 годин, якщо я не помиляюся, а не за 3 доби, як це необхідно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституційний Суд не дав Раді часу для виправлення помилок в антикорупційному законодавстві, - Разумков. ВIДЕО

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Вы обязаны были учитывать,чем обернётся избрание дефективного гнусавого дегенерата и ко,для государства!
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06.11.2020 09:14
+6
Пишите законы, которые не противоречат Конституции, и все будет ОК.
По Конституции судебная власть должна быть независима, но НАЗК, подотчетный Кабмину, прессует избирательно, выполняя заказы.
Тупой собачий рот Дубинский со своими многочисленными квартирами, машинами, давно должен был быть наказан. Но гонялись за Омеляном и его матрасом.
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06.11.2020 09:21
+6
Судьи КС должны учитывать только статьи Конституции а не думать о том как обернется их решение.
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06.11.2020 09:25
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Вы обязаны были учитывать,чем обернётся избрание дефективного гнусавого дегенерата и ко,для государства!
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06.11.2020 09:14 Відповісти
ну, це просто був один з варіантів, і треба ж було так статись...... .
варіант стати значним позитивом для країни у Буби також був, от тільки тепер в це вже зовсім не віриться.
лоханулися канешно, тільки нам не звикати, чого варта лише згадка про двічі-судимого президента-хряка.
тут інше хвилює, ніяк не збагну чого нас, наш нарід себто, дуже вже часто називають мудрим.
були б мудрі, все інше в нас є, то і жити мали б по іншому. майже 30 років якої-неякої незалежності а толку від цього, як на сьогодні, майже цілий нуль цілих. вже друге покоління дозріває в умовах незалежності а "совок" і далі торжествує, а як показали вибори він не здохнути має а навпаки оживає.
короче як не крути а проти класики не попреш - народ заслуговує на ту владу яку обирає,
а ми навіть цю мудрість ніяк не можемо засвоїти.
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06.11.2020 10:02 Відповісти
бо нарід мудро вирішив, що навіщо самим щось робити, як є люди, які обіцяють зробити їм європейське життя, головне допустіть їх до влади, це ж дуже мудро, ти сидиш нічого не робиш, а за тебе робялть ті кого ти обрав, але ж і ті вихідці з мудрого наріду, і вони мудро вирішили, раз я можу тепер нічого не робити, а гроші мені несуть дурні, які працюють, то навіщо щось робити, тим більш тим дурням, вони ж можуть більше не обрати, а жити хочеться гарно вже, тут і зараз. отака мудрість нашого наріду.
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06.11.2020 10:24 Відповісти
яка ж це мудрість, це визнання того, що на будь-якого хитрожопого пройдисвіта
дурня-українця на весь вік вистачить.
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06.11.2020 11:10 Відповісти
якось так і виходить, поки не візьмемося самі порядок наводити, а не сподіватись на когось. Просвітлення буває, як наприклад після Помаранчевої революції, Революції Гідності, але не надовго, розходяться по домівках і чекають, коли одні й ті самі пройдисвіти зроблять для них те, що мали б робити самі, а не дочекавшись, розчаровані їдуть по світу кращої долі шукати або скиглять в інтернетах і обирають чергового клована, бо бариги мародери.
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06.11.2020 12:07 Відповісти
так ото ж, от тільки українці навіть говорити про це не бажають, чомусь. а саме через це у нас тих пройдисвітів, суддів, прокурорів, трутнів і кончаних виродків, у владі, серед депутатів, мовчу про тупих але хитрожопих силовиків і миліціонерів, розвелось стільки, що в країни нема реальних шансів піти в прорив від слова взагалі. хоть це можна було б зрозуміти. такий тягар скинути народу у простий спосіб уже не під силу. і найгірше, а от вся ця перерахована нечисть дуже уважно спостерігає за загрозами для себе і вже навчилась швидко реагувати.
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06.11.2020 14:56 Відповісти
свой дуп учитывали Судьи КС должны были учитывать, чем их решение может обернуться для общества, - Разумков - Цензор.НЕТ 7366
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06.11.2020 09:19 Відповісти
Если-бы ты был действительно разумный , то не порол- бы чушь ! Ваша ублюдочная , марионеточная власть ***** и Каломоя совершила деверсию, вместе с продажными судьями - коррупционерами
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06.11.2020 09:20 Відповісти
Пишите законы, которые не противоречат Конституции, и все будет ОК.
По Конституции судебная власть должна быть независима, но НАЗК, подотчетный Кабмину, прессует избирательно, выполняя заказы.
Тупой собачий рот Дубинский со своими многочисленными квартирами, машинами, давно должен был быть наказан. Но гонялись за Омеляном и его матрасом.
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06.11.2020 09:21 Відповісти
Пишите законы, которые не противоречат Конституции, и все будет ОК. - це занадто складне рішення для слуг урода, щоб його дотримуватись, а де ж тоді зраду брати, а торборежим прийняття законів, їм немає коли.
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06.11.2020 10:27 Відповісти
Справедливости ради, нужно отметить, что некоторые косяки в антикоррупционном законодательстве были заложены и до них. Под патронатом великих борцунов с коррупцией Шабунина, Соболева-Зимина. Эти косяки нужно исправлять цивилизованными, законными методами, а не углублять зеленым беззаконием, беспределом и наглым, преступным давлением на судей путем прямых, персональных угроз, как они делали в отношении Слиденко.
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06.11.2020 10:33 Відповісти
Хто судів призначив які не враховують інтереси держави?Що ж вони тоді враховують, гроші?
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06.11.2020 09:22 Відповісти
Судьи КС должны учитывать только статьи Конституции а не думать о том как обернется их решение.
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06.11.2020 09:25 Відповісти
А регламент КС судьи должны были учитывать? А свой конфликт интересов судьи должны были учитывать? Или то что им хочется они учитывают, а то что не хочется они не учитывают. Это в этом проявляется независимость судебной системы?
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06.11.2020 09:57 Відповісти
Должны руководствоваться статьями, а не должны учитывать.
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06.11.2020 11:51 Відповісти
Штаааа?
Кто-нибудь, поясните этому идиоту значение термина "правовое государство".
И гнать его нахрен ссаными тряпками с любой должности.

З.Ы.: Своими словами он признал, что закон тут не причем. Интересы государства (читаем правильно - интересы правящей силы) требуют...
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06.11.2020 09:26 Відповісти
Та нахер оно им надо, у них у всех недвижке заикордоном,и Украина просто дойная корова для обеспечения безбедной жизни за границей
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06.11.2020 09:33 Відповісти
А ці доларові міліонери в мантіях все прекрасно враховували . Тільки несповна розуму зебілам не можна пояснити , що це був договірнячок з зе . Ні з того , ні з чого ці "працівники феміди" видали закон , який суспільство не сприймає , і тут миттєво відреагувало зе - "спасітєль атєчєства" . Це все зразу після виборів , які ці зе прос..ли і стає зрозумілим , навіщо були ці дуонуваті 5 питань .
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06.11.2020 09:36 Відповісти
Прежде чем назвать белое белым, а чёрное чёрным, нужно подумать, как это воспримут окружающие, особенно в дурдоме. ->Судді КС мали би враховувати, чим їхнє рішення може обернутися для суспільства, - Разумков - Цензор.НЕТ 8320
Судді КС мали би враховувати, чим їхнє рішення може обернутися для суспільства, - Разумков - Цензор.НЕТ 9126
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06.11.2020 09:38 Відповісти
Потому судьи назначенные шмарклей голосовали против электронных деклараций.
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06.11.2020 09:41 Відповісти
В КСУ нед ни одного судьи которого назначил Зеленский. За то есть судьи Януковича, Порошенко ( которые в том числе голосовали против електронных деклараций), судья от Батькивщина, Свободы, и от Палицы.
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06.11.2020 10:00 Відповісти
Уважаемый господин Разумков, если ты реально думаешь, что судьи этого не понимали, то ты дебил! Но скорее всего, ты все прекрасно понимаешь, и в очередной раз ссышь всем в глаза.
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06.11.2020 10:02 Відповісти
У меня вопрос,а кс вообще должен мониторить законы которые принимают депутаты или ихняя функция отменять их через пять десять лет по запросу?
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06.11.2020 10:24 Відповісти
не по запросу, а якщо не відповідає Конституції, функції чи повноважень не передбачено. Під час розробки ще на стадії законопроекту відповідні комісії і експерти повинні давати свої висновки щодо відповідності не відповідності, але у нас закони приймають, так як комусь треба, а потім КС поганий чи закон чомусь не діє.
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06.11.2020 10:33 Відповісти
Судді КС мали би враховувати, чим їхнє рішення може обернутися для суспільства, - Разумков - Цензор.НЕТ 2119 Малообразованність "законотворців" не повинна перекладатися у якості негативу на громадян.

Треба "авторів" подібних "законів" притягувати до крімінальної відповідальності
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06.11.2020 10:28 Відповісти
А я, млять, вам напомню!
Помните 2004 год?
А если бы Верховный суд не принял повторные выборы?
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06.11.2020 10:57 Відповісти
 
 