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Росія вимагає легалізувати окупаційні адміністрації і блокує роботу ТКГ, - Україна в ОБСЄ

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Росія вимагає легалізувати окупаційні адміністрації і блокує роботу ТКГ, - Україна в ОБСЄ

Росія блокує будь-який прогрес на мирних переговорах стосовно Донбасу, вимагаючи від України спочатку легалізувати окупаційні адміністрації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

На початку свого виступу представник України зазначив: під час дискусій на засіданні Постради минулого тижня було підтверджено той факт, що російська сторона використовувала постанову Верховної Ради про місцеві вибори "лише як привід для блокування конструктивних переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи". Після проведення місцевих виборів та набуття чинності постановою, делегація РФ "повернулася до своєї давньої практики звинувачень та перешкод".

"Це демонструє незмінну політику Росії щодо запобігання будь-якому суттєвому прогресу у врегулюванні конфлікту, доки Україна не виконає вимоги Кремля щодо легалізації російських окупаційних адміністрацій в окупованих районах Донбасу та не змириться з відмовою Росії виконувати своє зобов'язання щодо виведення військ з Донбасу", - заявив Цимбалюк.

Він закликав російську сторону припинити цю практику та розблокувати конструктивну роботу в ТКГ, зокрема, щодо питань звільнення утримуваних, розмінування, розведення сил та засобів. Крім того, український дипломат нагадав Росії про її зобов’язання, взяте на "нормандському саміті" у Парижі, щодо забезпечення повного та безумовного доступу МКЧХ до всіх утримуваних осіб на непідконтрольній уряду України території Донбасу.

Очільник місії України при ОБСЄ також вказав на загострення ситуації на Донбасі після низки прицільних обстрілів позицій ЗСУ з боку російських окупаційних сил. За його словами, ситуація залишається крихкою і "може різко погіршитися, тільки-но російська сторона ухвалить таке рішення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Больше уступок,больше подлизываний,больше участков разведения,больше оправданий рос наемников мол они от рук отбились не слушаются,обстреливают и не слушают кремль,а сам )(уйло хочет мира
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06.11.2020 09:22
+16
А завтра они потребуют вернуться в СССР
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06.11.2020 09:23
+16
Каковы итоги переговоров с россией - можно судить по более чем тридцатилетней оккупации Арменией значительной части территории Азербайджана! С Донбассом, где россия есть еще более явной стороной конфликта с Украиной, нежели в случае с Нагорным Карабахом,- все должно быть предельно ясно и понятно - добровольно с Донбасса она ни при каких обстоятельствах не уйдет и контроля за границей украинской власти не отдаст! Здесь лишь два пути - или силой забирать захваченное, как делает Азербайджан, или соглашаться на все условия россии, и тогда мы поимеем во всей своей красе приднестровский вариант, только в гораздо более угрожающем для страны, варианте!
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06.11.2020 09:29
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А що, десь роісє таке вже вдалося? В Карабаху, Придністров'ю...
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06.11.2020 09:21 Відповісти
Посмотрите кто у власти, тут может получится
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06.11.2020 09:26 Відповісти
ПТН-ПНХ
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06.11.2020 10:13 Відповісти
Та я не проти. ПТН-ПНХ. Росія вимагає легалізувати окупаційні адміністрації і блокує роботу ТКГ, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6194
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06.11.2020 10:14 Відповісти
Цудоўна ! Рэспект, хоць і з матам, але вельмі зразумела. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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06.11.2020 09:42 Відповісти
Героям Слава!Вибачте,не можу спокійно дивитись на цих покидьків,Жыве Беларусь!!!
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06.11.2020 09:54 Відповісти
Больше уступок,больше подлизываний,больше участков разведения,больше оправданий рос наемников мол они от рук отбились не слушаются,обстреливают и не слушают кремль,а сам )(уйло хочет мира
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06.11.2020 09:22 Відповісти
А завтра они потребуют вернуться в СССР
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06.11.2020 09:23 Відповісти
в Україні, агентів ФСБ, хватає і без Донбасу, тому мі самі, без Рашівських подонків, розберемось з окупаційними адміністраціями
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06.11.2020 09:25 Відповісти
Кому-то еще непонятно, что с кацапстаном договариваться нельзя?
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06.11.2020 09:28 Відповісти
Во всей стране одному шмаркле не понятно. Шмаркле импичмент!
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06.11.2020 09:47 Відповісти
«Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов» (Фридрих Энгельс)
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06.11.2020 09:29 Відповісти
Каковы итоги переговоров с россией - можно судить по более чем тридцатилетней оккупации Арменией значительной части территории Азербайджана! С Донбассом, где россия есть еще более явной стороной конфликта с Украиной, нежели в случае с Нагорным Карабахом,- все должно быть предельно ясно и понятно - добровольно с Донбасса она ни при каких обстоятельствах не уйдет и контроля за границей украинской власти не отдаст! Здесь лишь два пути - или силой забирать захваченное, как делает Азербайджан, или соглашаться на все условия россии, и тогда мы поимеем во всей своей красе приднестровский вариант, только в гораздо более угрожающем для страны, варианте!
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06.11.2020 09:29 Відповісти
А чого не можемо відгородитись і повну блокаду, РФ має великі проблеми зараз нафта ніколи вже не підніметься в ціні, я більш чим упевнений що фінансування Донбасу йде за рахунок підприємств там не буде фінансування самі підуть...
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06.11.2020 12:21 Відповісти
З таким же успіхом православний рейх буде вимагати легілізувати їх агентів ГРУ, ФСБ, СЗР РФ як їх дипломатичних представників, що мають недоторканність в Україні. Кремль може заявляти про свої фантазії, а Україна повинна їм задати просте запитання хто їх вибрав, за яким законом України і якої країни на той момент була там влада? Все.
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06.11.2020 09:42 Відповісти
Цудоўна ! Рэспект, хоць і з матам, але вельмі зразумела. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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06.11.2020 09:43 Відповісти
Фи́лип Ге́нри Ше́ридан американский военачальник, бесспорно, является одним из лучших командиров северян. В ряде сражений он проявил себя как смелый солдат и талантливый полководец. Его солдаты очень любили и уважали своего командира. После войны Шеридан был сторонником безжалостной борьбы с индейцами. Именно он является автором известного высказывания «Хороший индеец - мёртвый индеец» Эти слова очень актуальны сегодня по отношению к России. Хороший русский - мертвый русский
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06.11.2020 09:51 Відповісти
Ну и пашла рашка нах. Мы можем еще подождать, нам не к спеху. И вообще переговоры нужно проводить раз в пол года а не каждый день. Нам ети переговоры нах. не нада.
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06.11.2020 09:54 Відповісти
Росія вимагає легалізувати окупаційні адміністрації і блокує роботу ТКГ, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7606 Росія вимагає легалізувати окупаційні адміністрації і блокує роботу ТКГ, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8069
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06.11.2020 09:55 Відповісти
Послушай что от тебя хочет враг и сделай все наоборот, если хочешь выжить. Потому что враг не хочет тебе добра, а хочет уничтожить- ето аксиома.
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06.11.2020 09:57 Відповісти
пнх раша.................................................................
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06.11.2020 09:58 Відповісти
Если ты украинец, а не совок, то должен уничтожать москалей везде и ежедневно, даже самый маленький украинец может вносить свою посильную лепту, элементарно, не покупать товары москалей, надо воспринимать их равносильно чуме.
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06.11.2020 10:37 Відповісти
Я вимагаю утилізувати паРАШУ і блокую роботу АБВГД!
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06.11.2020 10:44 Відповісти
Переговоры с властями ОРДЛО должны длится не дольше звука автоматной очереди.
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06.11.2020 15:05 Відповісти
А ху не ху.. Их можно "легализовать" только с биркой на ноге перед утилизацией.
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06.11.2020 11:20 Відповісти
Этот дебилизм уже невозможно слышать и читать, никогда, слышите никогда этот осколок монголо-татарской орды не пойдёт на переговоры на украинских условиях, они всегда будут тыкать этими дебильными минскими соглашениями, нато они и орки. Надо ставить ультиматум до 1.1.2021 не будет соглашения по отводу и разоружению. тогда надо строить стену, прекратить все отношения с ОРДЛО и эта территория фиксируется в законе и на международном уровне, как оккупированная Россией, всё точка, никто санкции снимать не будет т.к территории нет и через месяц а может и раньше орки зачешут свою репу и всё пойдёт по другому руслу, это единственное решение которое будет действовать, т.к орки боятся такого события, а украинский политикум боится принять такой выход, пусть Кравчук над этим подумает, а не о выборах.
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06.11.2020 13:12 Відповісти
Засушену ****** кацапам на камірець.
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06.11.2020 13:18 Відповісти
Это и есть кравчуковский мир, Свидетели пишут, что в Беловежской кравчук на коленях стоял перед борей и клялся " я ваш навеки" ... так он свою клятву и держит с""ка
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06.11.2020 13:44 Відповісти
"Мєлі Ємєля твоя нєдєля...?" Це ж що, Україна стояла на колінах перед "борєй"?Президент України Кравчук уже був там після референдуму і йому було наплювати на хотелки борі" А від РФ ніхто доброго і конструктивного і не очікував, мова буде йти про закриття Мінських угод, і звернення до підписантів Будапештського меморандуму, і хоч би там що показати Світу, що то за фекалійна держава РФ, з вимогою компенсації за агресію, збитків від РФ, виведення військ, повернення території, підсилення санкцій по всіх параметрах!!!
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06.11.2020 14:11 Відповісти
 
 