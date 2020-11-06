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На платних камерах у СІЗО заробили понад 1,3 млн грн, - Мін'юст. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На платних камерах у СІЗО заробили понад 1,3 млн грн, - Мін'юст. ІНФОГРАФІКА

Станом на 3 листопада вже отримано понад 1 млн 340 тис. гривень за користування камерами з поліпшеними умовами перебування в слідчих ізоляторах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Мін'юсту.

На цьому тижні перші надходження від платних камер для проведення ремонтів у звичайних отримало Дніпровське установа виконання покарань - за користування приміщеннями з поліпшеними умовами перебування тут було сплачено 2 200.

Найбільшу суму заплатили за користування платними камерами в Київському СІЗО - 828 197 грн.

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На платних камерах у СІЗО заробили понад 1,3 млн грн, - Мінюст 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Я так понял что при зеленом стаде экономика в тюрьмах Украины чувствует себя гораздо лучше экономики самой Украины..😃
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06.11.2020 09:28
+4
На платных камерах в СИЗО заработали более 1,3 млн грн, - Минюст - Цензор.НЕТ 8327
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06.11.2020 09:29
+1
про казино в зоне забыл
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06.11.2020 09:40
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Отличная новость для страны , заслуживающая быть напечатанной на первой странице
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06.11.2020 09:25 Відповісти
Спочатку прочитав "На блатних камерах..."))))
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06.11.2020 09:27 Відповісти
Не ошиблись
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06.11.2020 09:28 Відповісти
Я так понял что при зеленом стаде экономика в тюрьмах Украины чувствует себя гораздо лучше экономики самой Украины..😃
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06.11.2020 09:28 Відповісти
Скоро им там откроют особый статус
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06.11.2020 09:29 Відповісти
На платных камерах в СИЗО заработали более 1,3 млн грн, - Минюст - Цензор.НЕТ 8327
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06.11.2020 09:29 Відповісти
Малюське бухгалтером нужно было устраиваться. На платных камерах в СИЗО заработали более 1,3 млн грн, - Минюст - Цензор.НЕТ 9630
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06.11.2020 09:29 Відповісти
и кассовый аппарат подарить На платних камерах у СІЗО заробили понад 1,3 млн грн, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 7835
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06.11.2020 09:31 Відповісти
Кради столько,чтоб на платную камеру хватило
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06.11.2020 09:30 Відповісти
Тепер можна відкривати нічні ресторани,сауни, салони
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06.11.2020 09:30 Відповісти
и бабс эскорт На платних камерах у СІЗО заробили понад 1,3 млн грн, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 6460
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06.11.2020 09:33 Відповісти
про казино в зоне забыл
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06.11.2020 09:40 Відповісти
А ми Конституційний Суд винен у корупції. Міністр юстиції творить корупцію. Жах!
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06.11.2020 09:31 Відповісти
Теперь начальники тюрьмы станут олигархами.
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06.11.2020 09:40 Відповісти
 
 