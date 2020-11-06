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На платних камерах у СІЗО заробили понад 1,3 млн грн, - Мін'юст. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Станом на 3 листопада вже отримано понад 1 млн 340 тис. гривень за користування камерами з поліпшеними умовами перебування в слідчих ізоляторах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Мін'юсту.
На цьому тижні перші надходження від платних камер для проведення ремонтів у звичайних отримало Дніпровське установа виконання покарань - за користування приміщеннями з поліпшеними умовами перебування тут було сплачено 2 200.
Найбільшу суму заплатили за користування платними камерами в Київському СІЗО - 828 197 грн.
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