Шмигаль про результати аудиту країн: $1 трлн ВВП за 10 років - це нереалізований потенціал України
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що $1 трлн ВВП за 10 років є нереалізованим потенціалом України.
Про це він сказав під час представлення економічного аудиту країни і векторів економічного розвитку до 2030 року в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"$1 трлн ВВП за 10 років - це нереалізований потенціал нашої країни. $1 трлн втратили всі громадяни країни через постійні зміни векторів, незавершені реформи, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупції, неефективного управління", - розповів Шмигаль.
Топ коментарі
+12 саша паламарчук
показати весь коментар06.11.2020 09:34
+6 Владимир Пономаренко 336ef173
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+4 q4ma
показати весь коментар06.11.2020 09:34
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Это он о своей деятельности на посту премьера? Верю.