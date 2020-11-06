Шмигаль про результати аудиту країн: $1 трлн ВВП за 10 років - це нереалізований потенціал України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що $1 трлн ВВП за 10 років є нереалізованим потенціалом України.

Про це він сказав під час представлення економічного аудиту країни і векторів економічного розвитку до 2030 року в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"$1 трлн ВВП за 10 років - це нереалізований потенціал нашої країни. $1 трлн втратили всі громадяни країни через постійні зміни векторів, незавершені реформи, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупції, неефективного управління", - розповів Шмигаль.

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