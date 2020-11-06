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Шмигаль про результати аудиту країн: $1 трлн ВВП за 10 років - це нереалізований потенціал України

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Шмигаль про результати аудиту країн: $1 трлн ВВП за 10 років - це нереалізований потенціал України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що $1 трлн ВВП за 10 років є нереалізованим потенціалом України.

Про це він сказав під час представлення економічного аудиту країни і векторів економічного розвитку до 2030 року в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"$1 трлн ВВП за 10 років - це нереалізований потенціал нашої країни. $1 трлн втратили всі громадяни країни через постійні зміни векторів, незавершені реформи, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупції, неефективного управління", - розповів Шмигаль.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Шмыгаль о результатах аудита страны: $1 трлн ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал Украины - Цензор.НЕТ 1786
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06.11.2020 09:34
+6
А почему только триллион. А не 10 ? 10 триллионов красивей звучит!
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06.11.2020 09:36
+4
$1 трлн потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенные реформы, отсутствие долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - рассказал Шмыгаль.Источник: https://censor.net/ru/n3229429

Это он о своей деятельности на посту премьера? Верю.
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06.11.2020 09:34
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Шмыгаль о результатах аудита страны: $1 трлн ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал Украины - Цензор.НЕТ 1786
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06.11.2020 09:34 Відповісти
Так красиво обозвать украденные деньги ...
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06.11.2020 09:34 Відповісти
$1 трлн потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенные реформы, отсутствие долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - рассказал Шмыгаль.Источник: https://censor.net/ru/n3229429

Это он о своей деятельности на посту премьера? Верю.
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06.11.2020 09:34 Відповісти
А почему только триллион. А не 10 ? 10 триллионов красивей звучит!
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06.11.2020 09:36 Відповісти
из них 40 % - нереализованный рост ВВП за последний год ?
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06.11.2020 09:36 Відповісти
Позно Шмигать родился!
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06.11.2020 09:37 Відповісти
Це так зараз звучить заклик - дайте мені ще 100 днів.))
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06.11.2020 09:37 Відповісти
Оказывается в Украине не воровали. Просто у нас нереализованный потенциал.
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06.11.2020 09:39 Відповісти
в первых рядах должно стоять неэффективность, коррупция, а потом уж все остальное....и как я понял с этими недостатками никто не будет работать.. вывод - из опы нам не выбраться никогда.. пора валить с Украины....
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06.11.2020 09:41 Відповісти
Про удешевление газа в 2 раза и прочие заманухи уже забыли . Даешь новую - 1трлн баксов в бюджет , только оставьте нас на 30 лет .
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06.11.2020 09:43 Відповісти
неотвратимость наказания за любое престпление пключая лоббизм!!!! вот, реальный вектор развития Украины. и +1 ярд ввп бдет не через 10 а через 5 лет
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06.11.2020 09:47 Відповісти
ивините + 1 триллион гривень
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06.11.2020 09:48 Відповісти
 
 