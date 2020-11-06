Розвиток ринку землі принесе Україні $85 млрд додаткового ВВП: вартість сільгоспземлі за 10 років зросте в 5 разів, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що відкриття в країні ринку землі за 10 років принесе $85 млрд додаткового ВВП, а середня вартість землі за 1 га зросте в п'ять разів.
"Україна недовикористала свій земельний потенціал на $ 85 млрд. 29 років вільне розпорядження землею було обмежено, значить, її цінність була занижена в рази. За цей час у держави зникло понад 5 млн га землі. Розвиток зрошення й інвестиції в сільське господарство сповільнилося на десятиліття, а частково і зовсім зупинено", - сказав прем'єр в ході презентації аудиту української економіки і векторів економічного розвитку до 2030 року в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Шмигаль, ВВП України за 10 років отримає до $ 85 млрд від розвитку ринку землі, а середня вартість землі за 1 га збільшиться практично в п'ять разів.
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Если молоток перепродавать по 10 раз, ВВП будет расти?
Вот только не пойму кто у нас Зеленский: Сивка-бурка? Золотая рыбка? Щука? Волшебник в голубом вертолёте? Ну, с народом понятно: Иваны-дураки.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
(с)
даєш блок Малюськи-Шмигаля чи Шмигаючого мОлюска?
Чего!? А кем она сейчас скуплена? Кому эта разница подорожания перепадёт? В чьи карманы?Источник:https://censor.net/ru/n3229434
Вот при Гросе всё было понятней и спокойней!
За счет рынка земли увеличить доходы бюджета втрое за 10 лет? Это +20% в год.
А за счет полезных ископаемых эти экономисты предполагают рост доходов бюджета еще в одинадцать!! раз. Это еще +100% в год.
Что они там курят?
Или калькулятор сломался?