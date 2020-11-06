Кабмін представить Стратегію економічного розвитку України до 2030 р. в першому кварталі 2021 р., - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в першому кварталі 2021 року уряд представить Стратегію економічного розвитку України до 2030 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час представлення економічного аудиту країни і векторів економічного розвитку до 2030 року в п'ятницю в Києві.

"У першому кварталі 2021 року вектори ляжуть в основу, і буде представлена ​​Стратегія економічного розвитку України до 2030 року", - сказав Шмигаль

Прем'єр зазначив, що робота над документом буде з широким залученням бізнесу, громадськості та аналітичних центрів.

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Як повідомлялося раніше, Шмигаль очікує, що відкриття в країні ринку землі за 10 років принесе $85 млрд додаткового ВВП, а середня вартість землі за 1 га зросте в п'ять разів.