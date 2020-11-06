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Кабмін представить Стратегію економічного розвитку України до 2030 р. в першому кварталі 2021 р., - Шмигаль

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Кабмін представить Стратегію економічного розвитку України до 2030 р. в першому кварталі 2021 р., - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в першому кварталі 2021 року уряд представить Стратегію економічного розвитку України до 2030 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час представлення економічного аудиту країни і векторів економічного розвитку до 2030 року в п'ятницю в Києві.

"У першому кварталі 2021 року вектори ляжуть в основу, і буде представлена ​​Стратегія економічного розвитку України до 2030 року", - сказав Шмигаль

Прем'єр зазначив, що робота над документом буде з широким залученням бізнесу, громадськості та аналітичних центрів.

Також читайте: Шмигаль про результати аудиту країн: $1 трлн ВВП за 10 років - це нереалізований потенціал України

Як повідомлялося раніше, Шмигаль очікує, що відкриття в країні ринку землі за 10 років принесе $85 млрд додаткового ВВП, а середня вартість землі за 1 га зросте в п'ять разів.

Автор: Анастасія Потіха
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Клованы собираются до 2030 года сидеть? мухахахахахах, разве что в тюрьме
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06.11.2020 09:47 Відповісти



Оливия

@olivia88877


Пока все следят за выборами в США, вчера НКРЭКУ увеличила на треть тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии, цена газа превысила уровень 2013 года в 10 раз по инициативе чиновников и менеджеров "Нафтогаза" и гривна готова головой пробить отметку в 29 грн за 1$.
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06.11.2020 09:49 Відповісти
Пора эту свору нах гнать от власти!
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06.11.2020 09:50 Відповісти
В разгар пандемии увеличить населению тарифы это как минимум враги народа
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06.11.2020 09:52 Відповісти
Еще одно недоразумение вякать что то начало....
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06.11.2020 09:49 Відповісти
Хоть до 3030 никто ж не противстратеги бл..
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06.11.2020 09:50 Відповісти
В першому кварталі 2021-го? Перепрошую, а який з кабмінів?
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06.11.2020 10:06 Відповісти
Какую Стратегию? Программу работы Кабмина больше полгода разработать не можете!
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06.11.2020 11:36 Відповісти
Ой ржу не могу.....
ЦИРК!!!
Это говорит клоун , программу действий которого ВР уже 2 раза на х-ю вертело и в туалет направило !!!!
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06.11.2020 11:50 Відповісти
 
 