Україна різко наростить розробку родовищ і отримає $ 400 млрд ВВП за 10 років: у нас є нафта, газ і дорогоцінні метали, - Шмигаль. ВIДЕО
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Україна повинна в найближчі 10 років різко наростити розробку родовищ корисних копалин, що може додатково принести $400 млрд додаткового ВВП за цей період, переконаний прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"У нас є нафта і газ, у нас є руди і дорогоцінні метали. Ми тут говоримо про фантастичному потенціалі понад $400 млрд, якими ми повинні скористатися в наступні 10 років", - сказав він під час представлення економічного аудиту країни і векторів економічного розвитку до 2030 року Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Нині в Україні понад 12 тис. розвіданих родовищ, і лише третина з них розробляються, навів дані прем'єр.
Шмигаль додав, що видобуток корисних копалин не означає обов'язковий її експорт - добувається сировина також може використовуватися як основа для створення високотехнологічної продукції з додатковою вартістю.
Будь ласка, зачекайте...
а народу нех...й єсть
всьо же єсть у нас в странє
а народ живьот в гавнє
но гавно живьот вполнє..."
(Сємьон Слєпаков)
Учитывая , что руду и добывали и за 60 $,за тоонну, то в убыток ни кто добывать не будет, значит по самым скромным подсчетам прибыль на 1 тонне 40 $ и умножаем на 40 миллн получаем 1, 6 миллрд. $, и все идет на экспорот или типа на экспорт значит НДС не платится, а заплатят в лучшем случае 18% налог на прибыль от 1,6 миллрд. $ это 288 миллн. $ , а за 2019 год Слуги проголосовали такой % от ренты руды, что в бюджет поступило 3 миллрд.грн. это примерно еще 112 миллн. $, итого из 1, 6 миллрд. $ в бюджет пошло 288+112=400 миллн. $ это 25 % на все население, а олигархическая власть себе заберет остальные 75% , а учитывая, что из этой суммы пойдет на зарплаты чиновникам, наглядовым радам, депутатам и на дороги , когда за дороги отдельно платится с акциз, то на народ в лучшем случае останется половина 12, 5% и ту сумму раздерибанят как с фондом короновируса с откатами на КТ 50%, так их еще и не поставили.
Вот такая математика, себе они берут все , а народу дырку от бублика во время пандемии, что равносильно смерти.
А вообще сырье, как и Мерседесы в рекламе не нуждаются,- это фунламент экономики без которого просто не будет действовать вся остальная экономика переработки, а надра принадлежат народу и вся прибыль должно идти народу, как бонус, а основная экономика должна развиваться за счет переработки, только для этого внутренний рынок должен быть , который убивается тем , что народ стоит в стороне от экономики с нищеннскими зарплатами, а львиную часть бюддета или отмывают на % финансовой пирамиды по гос.облигациям или тупо воруют, как на дорогах, эта власть не только зарлату платить не будет они тесты на короновирус так делают, за наши бюджетные деньги, что их не хватает и результаты приходят , когда человек или сам выздоровил или умрет от осложнеий. Так, что вме эти радужные проджекты оборочиваются вредительством, лучше бы они ни чего не делали и получали зарплату, вреда меньше было бы.
Предыдущий премьер обещал +40% за пять лет.
Этот круче. Не мелочится.