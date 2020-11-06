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Зеленський на презентації Економічного аудиту країни: "Україна не хвора. Весь цей час вона була просто занадто скромною". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна надто скромна.

Про це президент заявив під час презентації Економічного аудиту України, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не хвора. Весь цей час Україна була просто занадто скромною. Соромилася мріяти. Мріяти сміливо, мріяти амбітно. ... Аудит - аналіз наших комплексів, усі вони мусять піти у минуле", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, уряд уже почав роботу над економічною стратегією до 2030 року. Вона має отримати схвалення громадян і стати "економічною конституцією".

Також читайте: Зеленський - перший президент, який не використовує релігію як політичний інструмент, - Єрмак

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Зеленский: Экономический аудит Украины - анализ наших комплексов, которые должны уйти в прошлое - Цензор.НЕТ 6581
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06.11.2020 10:04
+31
Зеленский: Экономический аудит Украины - анализ наших комплексов, которые должны уйти в прошлое - Цензор.НЕТ 2978
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06.11.2020 10:04
+26
Зеленський на презентації Економічного аудиту країни: "Україна не хвора. Весь цей час вона була просто занадто скромною" - Цензор.НЕТ 3173
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06.11.2020 10:11
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а кто его нанял и вместо кого ?
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06.11.2020 10:04 Відповісти
***-ь,КАКОЙ БАЛБЕС !!!!!!!
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06.11.2020 11:28 Відповісти
Вы бы милейший сначала грамматику подтянули,пунктуацию и правописание.Неплохо также поработать над лексикой.А после этого давали бы свои советы вселенского масштаба.
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06.11.2020 10:38 Відповісти
Зеленський на презентації Економічного аудиту країни: "Україна не хвора. Весь цей час вона була просто занадто скромною" - Цензор.НЕТ 8796
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06.11.2020 10:40 Відповісти
а нюни и руки распускать будет ?
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06.11.2020 13:14 Відповісти
Йди геть блазЕнь!
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06.11.2020 10:02 Відповісти
Аналіз робитимуть зелені профани, тому на виході отримаємо - профанацію.
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06.11.2020 10:02 Відповісти
В зєбанаріумі все стабільно Зеленский: Экономический аудит Украины - анализ наших комплексов, которые должны уйти в прошлое - Цензор.НЕТ 605

Зеленский: Экономический аудит Украины - анализ наших комплексов, которые должны уйти в прошлое - Цензор.НЕТ 887
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06.11.2020 10:03 Відповісти
була була скромной УКраїна , а потім РРРРАЗ! й вистрелила отаким гучним голосуванням за нарцисопридурка!
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06.11.2020 11:45 Відповісти
Ясное дело скромная даже Остап Бендер был в Васюках поскромней! Зеленский: Экономический аудит Украины - анализ наших комплексов, которые должны уйти в прошлое - Цензор.НЕТ 906
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06.11.2020 10:04 Відповісти
Зеленский: Экономический аудит Украины - анализ наших комплексов, которые должны уйти в прошлое - Цензор.НЕТ 6581
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06.11.2020 10:04 Відповісти
і обіцянки.. Цілі відра обіцянок !. А в реалі окрім розпижжуваня грошей - нічого.
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06.11.2020 12:18 Відповісти
Зеленский: Экономический аудит Украины - анализ наших комплексов, которые должны уйти в прошлое - Цензор.НЕТ 2978
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06.11.2020 10:04 Відповісти
Кто ему такой текст написал? Зеленский: Экономический аудит Украины - анализ наших комплексов, которые должны уйти в прошлое - Цензор.НЕТ 5622
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06.11.2020 10:05 Відповісти
Мендель.
Впрочем она в декретном.
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06.11.2020 10:06 Відповісти
Те же кто и всегда. Сценаристы "квартала". Только что-то не до смеха ни хрена!
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06.11.2020 11:27 Відповісти
Сам ворую, проверяю,
Аудиты назначаю.
Сам отчёты состовляю.
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06.11.2020 10:05 Відповісти
Зеленський на презентації Економічного аудиту країни: "Україна не хвора. Весь цей час вона була просто занадто скромною" - Цензор.НЕТ 3173
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06.11.2020 10:11 Відповісти
Зеленая сопля с катушек съезжает всё больше.
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06.11.2020 10:05 Відповісти
Анализы показали,что клоун опять обшмыгался коксом
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06.11.2020 10:05 Відповісти
Тоже мне проверяющий пришёл )))))
Строй **** настоящее и будущее, а не ...
Хотя кому я говорю ......
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06.11.2020 10:06 Відповісти
У него путлеризм головного мозга. Тот тоже все в прошлом ковыряется, с печенегами да хазарами разбирается. И ежегодно фанерный Рейхстаг штурмует Зеленський на презентації Економічного аудиту країни: "Україна не хвора. Весь цей час вона була просто занадто скромною" - Цензор.НЕТ 4877
Зеленський на презентації Економічного аудиту країни: "Україна не хвора. Весь цей час вона була просто занадто скромною" - Цензор.НЕТ 6535
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06.11.2020 10:20 Відповісти
До речі, сьогодні день зачищення Києва більшовиками від нацистів - вони так поспішали до річниці свого жовтневого путчу, що поклали 3/4 особового складу частин у наступі на Східний вал

На початку листопада німецькі окупанти почали палити Київ. Всього в місті на цей час нараховувалося близько 100 тис. мешканців, тобто лише десята частина довоєнного населення.
1 листопада розпочався штурм. Окупанти не очікували раптового удару. Разом із солдатами ворогу протистояли підпільники та партизани.
У ніч на 6 листопада передові частини Червоної армії вступили у майже порожнє палаюче місто. О 4.00 доповіли про звільнення столиці України. 7 листопада радянські війська увійшли до Фастова, 12 листопада - Житомира. До 25 листопада вийшли на лінію Мозир-Коростень-Черняхів. - https://gazeta.ua/articles/history/_okupanti-spalili-kiyiv/995058
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06.11.2020 10:30 Відповісти
мечтатель
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06.11.2020 10:07 Відповісти
Головне, побільше в очі посцяти і всяких шоу влаштувати, аудитори довбані, пілять.
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06.11.2020 10:08 Відповісти
Зеленский на презентации Экономического аудита страны: "Украина не больная. Все это время она была просто слишком скромной" - Цензор.НЕТ 9712
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06.11.2020 10:09 Відповісти
помню карлсон или кто толкал детальный план как стать второй швейцарией, и то поинтереснее было слушать
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06.11.2020 10:09 Відповісти
как же надоел этот популсткий клоун
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06.11.2020 10:09 Відповісти
Кто конкретно проводил аудит и по какой методике?
Тот же Бенин вундеркиндер Дубилет, который выдал фейковую перепись населения?
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06.11.2020 10:09 Відповісти
Выше бери, те кто опросы считал
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06.11.2020 11:54 Відповісти
Зеленский на презентации Экономического аудита страны: "Украина не больная. Все это время она была просто слишком скромной" - Цензор.НЕТ 3646
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06.11.2020 10:10 Відповісти
Здоровий би тебе президентом не вибрав
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06.11.2020 10:12 Відповісти
хороший план, забористый. отсыпь малеха, Вова
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06.11.2020 10:12 Відповісти
Щаз как обнаглеет Зеленський на презентації Економічного аудиту країни: "Україна не хвора. Весь цей час вона була просто занадто скромною" - Цензор.НЕТ 3275 . У шута новая фишка. "Конец эпохи скромности" Зеленський на презентації Економічного аудиту країни: "Україна не хвора. Весь цей час вона була просто занадто скромною" - Цензор.НЕТ 2299
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06.11.2020 10:12 Відповісти
Зеленський на презентації Економічного аудиту країни: "Україна не хвора. Весь цей час вона була просто занадто скромною" - Цензор.НЕТ 8095
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06.11.2020 10:15 Відповісти
Голубой воришка
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06.11.2020 14:37 Відповісти
двумя словами - "дайте денех!"
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06.11.2020 10:16 Відповісти
Ого, як його поперло... нєпадзецкі...
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06.11.2020 10:17 Відповісти
Суду все ясно.
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06.11.2020 10:19 Відповісти
к сожалению Ненька больна, очень тяжело больна, хоть и очень скромная, о своей болезни молчит...........
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06.11.2020 10:25 Відповісти
Ненька не больна! Воші з гнидами докучають!
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06.11.2020 10:46 Відповісти
так это и есть болезнь

педикулёз называется
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06.11.2020 13:18 Відповісти
Ты не президент, ты просто недоразумение
Хотя это выбор народа, его и заслуживает
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06.11.2020 10:25 Відповісти
Любимое занятие всех мастеров ***********-развлекательного жанра ... мечтать!
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06.11.2020 10:27 Відповісти
По словам Зеленского, правительство уже начало работу над экономической стратегией до 2030 года. Она должна получить одобрение граждан и стать "экономической конституцией".- 73% мечтательных граждан ,насмотревшись мечтателей "квартальных" намечтали для Украины "зе" .которая з "зе" ,но ужо без мечты ,смело шагает обратно к рашисту
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06.11.2020 10:27 Відповісти
о как! слишком скромная актриса немецких фильмов.
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06.11.2020 10:28 Відповісти
Лиха беда - начало! Первыми отбросили излишнюю скромность "миши" госрезерва и "велопарк" ***********. Дальше будет веселее, а уж если отбросит скромность печатный станок!!! Повеселимся...
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06.11.2020 10:32 Відповісти
Пысы: забыла про всяких серлещей, тоже оставили скромность далеко позади.
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06.11.2020 10:34 Відповісти
аудит. зеленське проводить аудит.
на початку каденції зеленське горлало про необхідність здійснення перепису населення. щож, дубілет його "зробив" й навіть стверджував, що це не коштувало державі ані копійки (в що я, особисто, не вірю), і що? яка з того перепису практична користь? де застосовуються його результати?
аудит. зеленське впарює чергове популістичне ніщо.
на тлі війни, на тлі економічної кризи, на тлі конституційної кризи, на тлі пандемії, на тлі згортання медичної реформи, на тлі згортання співпраці з міжнародними партнерами та МВФ, на тлі повної неспроможності цього недолугого малороса робити бодай щось корисне для країни - воно проводить аудит.
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06.11.2020 10:34 Відповісти
Просто Зеленский больной.
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06.11.2020 10:35 Відповісти
Это тот случай ,когда гуманней просто усыпить.
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06.11.2020 10:36 Відповісти
Тошно смотреть на эту разжиревшую брехливую харю, гидота, ***...
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06.11.2020 10:38 Відповісти
все йде по плану! Рівно рік назад він сказав, що Україну чекає "прорив" і Україну таки прорвало.... на ріст курсу долара з 24 до 28 з один рік. Перед вступом сказав, що потрібно "пєрєстать стрєлять" і таки джавеліни... НЕ вистрілили в його присутності! СИЛЬНИЙ презЕденти!
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06.11.2020 10:48 Відповісти
мовчу про грандіозні проекти від ліліпут "гиганта мысли" цікаво інше - "одобрение" граждан це про що? нашо воно йому? у нього є КС який все порішає. Буба правильно скумекав, спочатку хотів тих зажирілих і зажраних покидьків-небожителів розігнати і створити персональний КС, щоб усьо надійно було та трохи не получилось і він вирішив їх "переформатнути", тобто провести капітальну дресировку. можно було б це назвати простіше - "договорняк", але на його умовах. Без усяких сумнівів договорняк досі уже спрацював(для публіки ж розіграли мінісеріал "Разумков і парламентська більшість проти самого.... , говоряща жопа коломши у парламенті дуб-дерево заблокував розгляд законопроекту по КС...... . ") і тоді на нас очевидно очікує "планов громадье" та таких, щоб народ не встигав за подіями.... . Якщо Бубочки на це "громадье" хватить(всі знають як він стомлюється), то так можна не 4 роки "царювати" а й усі 10.
як то кажуть, запасайтеся попкормом, краще салом, звісно.
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06.11.2020 10:53 Відповісти
Не, ну когда он читает, то таким придурком не выглядит, конечно, а вот когда сам что-то ляпать начинает - вот такое и получается... И - Украина болеет, да, зеболезнью, пора бы уже на поправку идти.
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06.11.2020 10:54 Відповісти
Якою в дупу Україна хворіє "зєболєзнью", кацапюра??? Ніякої підтримки у Зєлі не було і нема! У людей є бажання бачити Пєцю в буцегарні на довічному з конфіскацією!
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06.11.2020 11:14 Відповісти
ваннек, а может все таки попробуешь лечение током - вдруг поможет?
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06.11.2020 12:16 Відповісти
У людей є бажання бачити Пєцю в буцегарні на довічному з конфіскацією!

Вот іменно !

і насрать цим людям на то, шо для цього треба було віддати Україну в руки кацапського Єрмака і коломойського дурачка.

І саме інтєрєсне, шо ні один з цих "людей" не може зізнатися, за шо ж конкретно він ненавидить Пороха.

От хочеш я скажу тобі, за шо ви, сєктанти ВАНИ, його ненавидите ?

За те, шо він зайняв місце президента замість вашої сраної ушастої косатої кремлівської консерви.

Саме це і є єдиною причиною, а не якась футболка малолєтнього сина чи фабрика в Ліпецьку,

Зізнайся, шо це саме так.

Ну хоч самому собі.
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06.11.2020 13:26 Відповісти
Ваня, ты дурак? Посылать не буду - ты и так в курсе, куда тебе идти.
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06.11.2020 19:14 Відповісти
Скромной? Ну я бы так не сказал. Я, например, по дороге от Перемышля до Парижа не видел столько машин класса люкс, как на Крещатике от Майдана до Бесарабки.
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06.11.2020 10:55 Відповісти
а шо должні робить машини класу люкс там, де мєсто для фур ?
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06.11.2020 13:28 Відповісти
он даже не притворяется. Он действительно тот, кем он видится со стороны.
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06.11.2020 11:02 Відповісти
300 млрд діра в бюджеті за півтота роки - це зовсім не скромно, Зєля! В такому "турборежимі" навіть Пєця не мародерив!
______________
Чмирька з шоблою єрмаків треба терміново пакувати на довічне, інакше він всю країну запакує
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06.11.2020 11:04 Відповісти
стратегия до 2030....я ору....да ему бы год продержаться чтоб люди не вынесли на пинках...давай стратегию тогда до 2100 года...с покорением Юпитера и Сатурна....не насыпайте солей ему больше....и отберите кокс
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06.11.2020 11:07 Відповісти
Болван! Главный ресурс в любой стране - ее люди, квалифицированные и образованные кадры. Только люди перерабатывают ресурсы в нечто полезное используя эффективные технологии. А население Украины стремительно стареет и сокращается - какое, ***, развитие до 2030 года? Опупел? Что не президент - то со своей как минимум 10 летней стратегией - задолбали уже этой херьней.
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06.11.2020 11:13 Відповісти
Все это время Украина была просто слишком скромной. Стеснялась мечтать. Мечтать смело, мечтать амбициозно...

И тут пришел Я! Зеленський на презентації Економічного аудиту країни: "Україна не хвора. Весь цей час вона була просто занадто скромною" - Цензор.НЕТ 261
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06.11.2020 11:13 Відповісти
"и мне подвезли афганских шишек" Зеленський на презентації Економічного аудиту країни: "Україна не хвора. Весь цей час вона була просто занадто скромною" - Цензор.НЕТ 6122
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06.11.2020 12:18 Відповісти
для смелости и настроения Зеленський на презентації Економічного аудиту країни: "Україна не хвора. Весь цей час вона була просто занадто скромною" - Цензор.НЕТ 8323
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06.11.2020 12:54 Відповісти
Надо было не просить, а требовать денег у ЕС, США и МВФ?
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06.11.2020 11:18 Відповісти
Украина знает и делает, а не мечтает.
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06.11.2020 11:44 Відповісти
Шо воно меле...
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06.11.2020 11:49 Відповісти
С 01 ноября цена на природный газ для нужд населения составляет:
для жителей г. Харьков 8,84455 грн. за м. куб. с НДС (без учета услуг по распределению природного газа)
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06.11.2020 11:52 Відповісти
вАва повторуха.. це прямо вже в нас як путін на валдаї.. Усіляке гівно з засрахи копіюють..
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06.11.2020 12:05 Відповісти
Где-то в Кривом Роге.

- Стопэ. Семки есть?
- Нет.
- А если найду, сделаю аудит? Давай, не скромничай.
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06.11.2020 12:06 Відповісти
За результатами аудіту лише держрезерву, цього членограя тре саджати у буцегарню...
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06.11.2020 12:25 Відповісти
фантазер про триллион
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06.11.2020 14:05 Відповісти
Прес-служба Мінекономіки 05.11.2020 Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації - це перелік лише деяких основних пунктів з висновку Держаудитслужби, яка проводила ревізію "Держрезерву". P.S. Для тех , кому "да какая разница ?". Разницу вы увидите в цене на хлеб в феврале.https://timeze2019.blogspot.com/
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06.11.2020 14:22 Відповісти
Так, про те, що зерно вивозиться в великих обсягах, в січні 2020 року говорили і писали всі газети! Так само як і про вивіз стратегічних запасів медичних масок! Все інше , що не попало під увагу громадян, було вкрадене "новимі ліцами" не в менших масштабах ( як говорив один з депутатів СН :«Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит». В сеть попала очередная переписка «слуг народа» (фото) )
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06.11.2020 15:03 Відповісти
Украина не была больна, ее заразил Зеленский своим Кварталом с помощью Коломойского

СМИ: ЗЕЛЕНСКИЙ В КОМПАНИИ ОЛИГАРХОВ ЧАСТО ЛЕТАЛ В ГОРОДА, ГДЕ ЖИВЕТ КОЛОМОЙСКИЙ
С ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА кандидат в президенты Зеленский НЕ МЕНЕЕ 13 РАЗ ЛЕТАЛ в Женеву и Тель-Авив, где живет олигарх Игорь Коломойский.

Также журналисты обнаружили, что ЗЕЛЕНСКИЙв течение этого времени неоднократно ЛЕТАЛ НА ЧАСТНЫХ САМОЛЕТАХ ВМЕСТЕ С БИЗНЕС- ПАРТНЕРАМИ КОЛОМОЙСКОГО - ГЕННАДИЕМ БОГОЛЮБОВЫМ, БРАТЬЯМИ ИГОРЕМ И ГРИГОРИЕМ СУРКИСАМИ и ТИМУРОМ МИНДИЧЕМ
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06.11.2020 15:11 Відповісти
И еще про "аудит"

$470 ОТМЫТЫХ МИЛЛИАРДОВ, НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗАВОДЫ В США: СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА ПРИВАТБАНКА ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО
5 июня 2019
4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.
Об этом пишет "НВ" со ссылкой на аналитический центр Atlantic Council.
Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев В КИПРСКОМФИЛИАЛЕ ПРИВАТБАНКА, которые использовались для отмывания средств,
составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).


«Чудесный иск» содержит более сотни страниц с подробным описанием схем, через которые фигуранты, якобы, за десять лет - с 2006 по 2016 годы - перекачали через кипрскую дочку Привата рекордную сумму в 470 млрд долларов.



https://antiraid.com.ua/news/470-gryaznyh-milliardov-pochemu-igorya-kolomojskogo-obvinili-v-ssha-v-krupnejshej-v-istorii-otmyvke-deneg/
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06.11.2020 15:16 Відповісти
 
 