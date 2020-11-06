Зеленський на презентації Економічного аудиту країни: "Україна не хвора. Весь цей час вона була просто занадто скромною". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна надто скромна.

Про це президент заявив під час презентації Економічного аудиту України, інформує Цензор.НЕТ.

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"Україна не хвора. Весь цей час Україна була просто занадто скромною. Соромилася мріяти. Мріяти сміливо, мріяти амбітно. ... Аудит - аналіз наших комплексів, усі вони мусять піти у минуле", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, уряд уже почав роботу над економічною стратегією до 2030 року. Вона має отримати схвалення громадян і стати "економічною конституцією".

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