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Завантаження ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише на Черкащині та Херсонщині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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Завантаження ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише на Черкащині та Херсонщині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 6 листопада жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать данні Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Таким чином, заповненість ліжок не перевищує 50% лише в Черкаській та Херсонській областях.

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Всього по Україні завантаження ліжок становить 63,2%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.

Завантаження ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише на Черкащині та Херсонщині, - МОЗ 01

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Они просто перестали болеть?
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06.11.2020 10:32 Відповісти
В Чернігівській обл. за даними РНБО реєструють 1 смерть від Ковід-а на тиждень (!), при тому, що на всю Україну вони наводять 200 на день (!). Тому взагалі всі дані, наведені владою, не можуть не викликати сумнів.
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06.11.2020 10:42 Відповісти
 
 