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Стратегія економічного розвитку до 2030 року має стати "економічною конституцією України", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стратегія економічного розвитку до 2030 року має стати "економічною конституцією України", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що стратегія економічного розвитку до 2030 року за результатами аудиту економіки країни має бути не декларацією, а планом, який є обов'язковим для виконання всіма гілками влади, незалежно від зміни керівників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив перед презентацією аудиту економіки України і векторів економічного розвитку до 2030 року.

"На підставі аудиту ми очікуємо на появу національної економічної стратегії до 2030 року. Знаю, що уряд вже почав над цим активно працювати, залучено багатьох експертів, представників бізнесу, громадськості, міжнародних аналітиків і вчених. Стратегія має стати не декларацією, яка необов'язкова для виконання, а головним планом і "дорожньою картою" для всіх гілок влади в Україні. Вона має отримати широке схвалення громадян, насамперед, і стати свого роду економічною конституцією України, великою нашою національною ідеєю", - наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що наступного року Україна святкуватиме 30 років незалежності. За словами президента, це вік, коли "прийнято підбивати попередні підсумки, робити важливі висновки, дорослішати, без ілюзій і "рожевих окулярів" чесно відповісти собі, де ми зараз, куди хочемо дійти, і як саме, і на що ми з вами готові заради цього".

"Уперше було зроблено комплексний аналіз стану (держави та її економіки. - Ред.), щоб зрозуміти, де саме і які саме були допущені помилки за ці роки", - сказав президент.

Також читайте: Зеленський на презентації Економічного аудиту країни: "Україна не хвора. Весь цей час вона була просто занадто скромною". ВIДЕО

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Топ коментарі
+12
Володя - Космос , преемственность поколений .
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06.11.2020 10:27
+12
Зеля какой нах 2030 год? тебе скоро на тамбов, там у тамбовского волка малина, ну или к федырычу на растов Стратегия экономического развития до 2030 года должна стать "экономической Конституцией Украины", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4257
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06.11.2020 10:27
+11
Не понимаю причин "надругательства" над этим гражданином. Он всю свою жизни веселил людей. Он продолжает делать и сейчас. К нему нет притензий. Притензии к стадным 73% должны быть
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06.11.2020 10:29
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Володя - Космос , преемственность поколений .
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06.11.2020 10:27 Відповісти
вот если бы у него был бы хоть один ручеек извилин в мозгу , находясь в той сраке куда он посылал сам других, ОНО такое бы согласилось зачитывать???
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06.11.2020 11:38 Відповісти
Зеля какой нах 2030 год? тебе скоро на тамбов, там у тамбовского волка малина, ну или к федырычу на растов Стратегия экономического развития до 2030 года должна стать "экономической Конституцией Украины", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4257
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06.11.2020 10:27 Відповісти
вова ты хотя бы до 2021го досиди)))
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06.11.2020 10:28 Відповісти
как до 21 года? Украина не выживет. ноябрь 20го и не больше.
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06.11.2020 12:13 Відповісти
ты уже над Конституцией и так надругался
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06.11.2020 10:28 Відповісти
Не понимаю причин "надругательства" над этим гражданином. Он всю свою жизни веселил людей. Он продолжает делать и сейчас. К нему нет притензий. Притензии к стадным 73% должны быть
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06.11.2020 10:29 Відповісти
До 2030 года деревья Коки начнут плодоносить,пора садить...
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06.11.2020 10:29 Відповісти
У мене одне побажання Зеленському - перестань нюхати! Стратегия экономического развития до 2030 года должна стать "экономической Конституцией Украины", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5221
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06.11.2020 10:34 Відповісти
Пусть нюхает ,но не в Украине
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06.11.2020 10:37 Відповісти
Нада просто перестать нюхАть? ну уж нет , он на это пойтить не магьот Стратегія економічного розвитку до 2030 року має стати "економічною конституцією України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1421
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06.11.2020 10:42 Відповісти
Стратегия экономического развития до 2030 года должна стать "экономической Конституцией Украины", - Зеленский - Цензор.НЕТ 117
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06.11.2020 10:34 Відповісти

@porosheldon

Нові покращення для вчителів. Сестра розповідає.
Сьогодні директор школи викликав усіх до себе, щоб розписались у книзі наказів про істотні зміни в умовах праці з 1 січня 2021.))))
Знімаються всі надбавки та доплати з вчителів та тех.працівників.
Залишаються на голій зарплаті.
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06.11.2020 10:36 Відповісти
Зеля, в твои сказки уже никто не верит так что узбагойся. Ты уже и растаможку сделал и посадил олигархов и снизил налоги и тд.... Заткнить и сиди в погребе не зли людей.
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06.11.2020 10:39 Відповісти
Сегодня антиукраинец Зе, своей борьбой с антикоррупционерами, отбросил Украину на 20 лет назад, в обьятия беса путлера.
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06.11.2020 10:55 Відповісти
идиот
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06.11.2020 10:59 Відповісти
Результат 1,5 лет развития по-ЗЕ налицо. За такое убивать надо.
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06.11.2020 11:25 Відповісти
Какое там налицо, в нижней части тела!
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06.11.2020 11:32 Відповісти
Чем бы дитё не тешилось. Мечтать не вредно.
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06.11.2020 11:29 Відповісти
Самая смешная шутка за всю его карьеру!
Стратегія економічного розвитку до 2030 року має стати "економічною конституцією України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9604
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06.11.2020 13:34 Відповісти
Словоблуддя безперервне з надутими щоками. Воно не розуміє, що нічого не розуміє в своїх високопарних заявах?
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06.11.2020 16:23 Відповісти
 
 