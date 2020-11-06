Шмигаль про карантин "вихідного дня": Ця тема обговорюється на рівні робочих груп, експертів і суспільства

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що тема карантину "вихідного дня" обговорюється на рівні різних робочих груп, і якщо уряд підійде до такого рішення, Міністерство охорони здоров'я окремо поінформує про це.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

"Щодо посилення карантину, так званого "вихідного дня". Ця тема обговорюється на рівні різних робочих груп, експертів, суспільства. Якщо ми підійдемо до такого рішення, то Міністерство охорони здоров'я окремо і детально поінформує і проконсультується щодо такої ініціативи з народними депутатами і науковими установами", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україні можуть запровадити карантин вихідного дня вже з наступного тижня. Він передбачає посилення обмежень у неробочі дні.