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Шмигаль про карантин "вихідного дня": Ця тема обговорюється на рівні робочих груп, експертів і суспільства

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль про карантин "вихідного дня": Ця тема обговорюється на рівні робочих груп, експертів і суспільства

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що тема карантину "вихідного дня" обговорюється на рівні різних робочих груп, і якщо уряд підійде до такого рішення, Міністерство охорони здоров'я окремо поінформує про це.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

"Щодо посилення карантину, так званого "вихідного дня". Ця тема обговорюється на рівні різних робочих груп, експертів, суспільства. Якщо ми підійдемо до такого рішення, то Міністерство охорони здоров'я окремо і детально поінформує і проконсультується щодо такої ініціативи з народними депутатами і науковими установами", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україні можуть запровадити карантин вихідного дня вже з наступного тижня. Він передбачає посилення обмежень у неробочі дні.

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Беспрецедентный случай-стадо баранов руководит людьми.
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06.11.2020 10:40 Відповісти
Так у вириса и так на выходных выходной. Всегда меньше заболевших на выходных Шмыгаль о карантине "выходного дня": Эта тема обсуждается на уровне рабочих групп, экспертов и общества - Цензор.НЕТ 5582
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06.11.2020 10:40 Відповісти
Шмыгаль о карантине "выходного дня": Эта тема обсуждается на уровне рабочих групп, экспертов и общества - Цензор.НЕТ 7803
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06.11.2020 10:42 Відповісти
Сегодня пятница,пора бухнуть и ударить устойчивым перегаром на выходные по короне...
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06.11.2020 10:45 Відповісти
вакцина уже в морозилке выходит на температурный режим, осталось дождаться вечера и включить мангал.
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06.11.2020 11:13 Відповісти
Вирус становится особенно опасным на выходные. А с 22.00 до 6.00 - гарантированно смертельным.))
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06.11.2020 10:53 Відповісти
я "за" за любые меры, даже с сомнительной эффективностью. но тут типа - пять/шесть дней в неделю давитесь в маршрутках, сидите в офисах, контактируйте с любым количеством людей, а один-два дня в неделю (когда пользы от вас нет работодателю) прячьтесь в норы?
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06.11.2020 11:42 Відповісти
То есть кушать низзя?
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06.11.2020 13:10 Відповісти
 
 