66% дохідної частини Бюджету-2021 - позики, а на погашення боргів піде 65% ВВП, - нардеп "ЄС" Забродський
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Бюджет України на наступний рік є катастрофічним: його велика частина буде наповнюватися за рахунок запозичень, на погашення яких піде до 65% ВВП.
Про це написав у Facebook нардеп "Європейської Солідарності" Михайло Забродський, передає Цензор.НЕТ.
"По-перше, одразу викликає питання прибуткової частини. Внутрішнім запозиченням у ній відведена чимала складова, аж до 66%! На практиці таке означає, що країна і далі буде продовжувати жити за рахунок внутрішнього позичання грошей. Країна, в якій падіння ВВП тільки за дев’ять місяців поточного року вже становить приблизно 6 % і показник цей продовжує погіршуватися.
По-друге, традиційно хвилююча видаткова частина. В ній фінансові фантазії правлячої команди розгорнуті на всю ширину! Чого тут тільки нема. Зменшення видатків розвитку, зменшення на 561 млн. гривень видатків на пенсії і субсидії, 620 млрд. гривень (65% ВВП!) на погашення боргів тощо", - зазначає Забродський.
Крім того, за словами нардепа, закладено 6% дефіцит бюджету, за норми в 3%. До того ж, Забродський наголошує на заморожуванні підвищення мінімальної заробітної плати на пів року, а для місцевих бюджетів - виключення з доходів земельного податку "Укрзалізниці".
"Проєкт бюджету - вкрай непрофесійний і безвідповідальний продукт "напруженої" роботи владної команди, яка, однак, не забула збільшити на 147 млн гривень видатки на будівництво доріг", - резюмує Забродський.
Будь ласка, зачекайте...
Кроме того, по словам нардепа, заложен 6% дефицит бюджета, при норме в 3%."
Источник: https://censor.net/ru/n3229450
"Галасу" и Батькивщине такой бюджет понравился, проголосовали ЗА.
Рада приняла законопроект о госбюджете на 2021 год в первом чтении (обновлено)
Верховная Рада приняла Постановление о выводах и предложениях к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", таким образом законопроект о госбюджете принят в первом чтении.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №4000-п проголосовали 275 народных депутатов.
Постановлением одобрены Бюджетные выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2021 год.
Кабинету министров поручено подготовить проект госбюджета ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады и подать его на рассмотрение парламента двухнедельный срок.
Кабинету министров поручено подготовить проект госбюджета ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады и подать его на рассмотрение парламента двухнедельный срок.
І мене власне мало турбує як саме вони вносили ці пропозиції. Головне що їх внесли, прийняли та забовʼязали уряд скорегувати бюджет до другого читання згідно з цими пропозиціями.
Так что не надо шугать цифрами . . .
Я хорошо отношусь к Забродскому - АТОшник, патриот и всё такое, но пусть военные экспертно говорят о военных вопросах, а про финансы пусть говорят экономисты. А то только опозорился крайним непониманием простых экономических истин. Интересно, там в парламенте все депутаты настолько "понимают" за что они голосуют ?
"ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ-2021 - ЦЕ КАТАСТРОФА ДЛЯ КРАЇНИ"
https://intvua.com/display?vt=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83-2021%20%E2%80%93%20%D1%86%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8,%20-%20%D0%AE.%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&vi=47563
И тут же ее фракция голосует за этот бюджет-катастрофу.
Они голосовали за бюджеты 2017, 2018, 2019 годов?
А чтё за Оманскую ёпопёю скажёшь? А, троллик?
62% ВВП налоги, остается только 38%.
Если Вы не иронизировали, конечно
В последнее время от перлов наших "самых умных" - даже не смешно.