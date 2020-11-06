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66% дохідної частини Бюджету-2021 - позики, а на погашення боргів піде 65% ВВП, - нардеп "ЄС" Забродський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

66% дохідної частини Бюджету-2021 - позики, а на погашення боргів піде 65% ВВП, - нардеп "ЄС" Забродський

Бюджет України на наступний рік є катастрофічним: його велика частина буде наповнюватися за рахунок запозичень, на погашення яких піде до 65% ВВП.

Про це написав у Facebook нардеп "Європейської Солідарності" Михайло Забродський, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, одразу викликає питання прибуткової частини. Внутрішнім запозиченням у ній відведена чимала складова, аж до 66%! На практиці таке означає, що країна і далі буде продовжувати жити за рахунок внутрішнього позичання грошей. Країна, в якій падіння ВВП тільки за дев’ять місяців поточного року вже становить приблизно 6 % і показник цей продовжує погіршуватися.

По-друге, традиційно хвилююча видаткова частина. В ній фінансові фантазії правлячої команди розгорнуті на всю ширину! Чого тут тільки нема. Зменшення видатків розвитку, зменшення на 561 млн. гривень видатків на пенсії і субсидії, 620 млрд. гривень (65% ВВП!) на погашення боргів тощо", - зазначає Забродський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У проєкті бюджету в першому читанні роздали "плюшок" на 20 млрд грн. Все йде до ручного управління бюджетом, - Уманський

Крім того, за словами нардепа, закладено 6% дефіцит бюджету, за норми в 3%. До того ж, Забродський наголошує на заморожуванні підвищення мінімальної заробітної плати на пів року, а для місцевих бюджетів - виключення з доходів земельного податку "Укрзалізниці".

"Проєкт бюджету - вкрай непрофесійний і безвідповідальний продукт "напруженої" роботи владної команди, яка, однак, не забула збільшити на 147 млн ​​гривень видатки на будівництво доріг", - резюмує Забродський.

66% дохідної частини Бюджету-2021 - позики, а на погашення боргів піде 65% ВВП, - нардеп ЄС Забродський 01

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Топ коментарі
+4
А зелёному ге до сих пор Петя в штаны накладывает.
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06.11.2020 11:12
+4
Ёрмолычъ, а ниче шо Зеля "отдыхала" десятки раз уже? перетрудилась бедная 66% дохідної частини Бюджету-2021 - позики, а на погашення боргів піде 65% ВВП, - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 507 видать
А чтё за Оманскую ёпопёю скажёшь? А, троллик?
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06.11.2020 11:14
+3
Высокопрофессиональный "экономист"! Вот бы его министром экономики .
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06.11.2020 11:18
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"Уменьшение расходов развития, уменьшение на 561 млн. гривен расходов на пенсии и субсидии, 620 млрд гривен (65% ВВП!) на погашение долгов и тому подобное", - отмечает Забродский."...
Кроме того, по словам нардепа, заложен 6% дефицит бюджета, при норме в 3%."

Источник: https://censor.net/ru/n3229450

"Галасу" и Батькивщине такой бюджет понравился, проголосовали ЗА.
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06.11.2020 10:45 Відповісти
А что нужно было делать?
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06.11.2020 11:45 Відповісти
Вимагати вносити зміни в бюджет.
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06.11.2020 11:46 Відповісти
Так на скільки я зрозумів прийняли вже з урахуванням змін.
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06.11.2020 11:49 Відповісти
Неправильно зрозумів.
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06.11.2020 11:58 Відповісти
Ну як написали так і зрозумів.
Рада приняла законопроект о госбюджете на 2021 год в первом чтении (обновлено)

Верховная Рада приняла Постановление о выводах и предложениях к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", таким образом законопроект о госбюджете принят в первом чтении.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №4000-п проголосовали 275 народных депутатов.
Постановлением одобрены Бюджетные выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2021 год.
Кабинету министров поручено подготовить проект госбюджета ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады и подать его на рассмотрение парламента двухнедельный срок.
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06.11.2020 12:13 Відповісти
Із написаного не слідує, що пропозиції нардепів ВЖЕ враховані, і не розуміло які саме пропозиції внесли нардепи.
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06.11.2020 12:19 Відповісти
Так і прийняття у другому читанні ще не було. 66% дохідної частини Бюджету-2021 - позики, а на погашення боргів піде 65% ВВП, - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 7805
Кабинету министров поручено подготовить проект госбюджета ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады и подать его на рассмотрение парламента двухнедельный срок.
І мене власне мало турбує як саме вони вносили ці пропозиції. Головне що їх внесли, прийняли та забовʼязали уряд скорегувати бюджет до другого читання згідно з цими пропозиціями.
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06.11.2020 12:41 Відповісти
Ну побачимо що буде в остаточному варіанті, який вцілому приймуть. А так поки що самі гадання.
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06.11.2020 13:20 Відповісти
620 миллиардов гривень - это не 65% ВВП (валового внутреннего продукта страны), а 65% бюджета. А это не одно и то же. Бюджет 1,1 - 1,3 триллиона гривень (доходы - расходы), а ВВП, то есть весь годовой объём экономики страны - порядка 4 триллионов гривень.

Так что не надо шугать цифрами . . .
Я хорошо отношусь к Забродскому - АТОшник, патриот и всё такое, но пусть военные экспертно говорят о военных вопросах, а про финансы пусть говорят экономисты. А то только опозорился крайним непониманием простых экономических истин. Интересно, там в парламенте все депутаты настолько "понимают" за что они голосуют ?
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06.11.2020 16:11 Відповісти
Тимошенко, типа разбирающаяся в цифрах:
"ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ-2021 - ЦЕ КАТАСТРОФА ДЛЯ КРАЇНИ"

https://intvua.com/display?vt=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83-2021%20%E2%80%93%20%D1%86%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8,%20-%20%D0%AE.%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&vi=47563

И тут же ее фракция голосует за этот бюджет-катастрофу.

Они голосовали за бюджеты 2017, 2018, 2019 годов?
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06.11.2020 16:19 Відповісти
ну когда то же придет время платить по долгам))) и без разницы какой будет парламент и президент. чем быстрее произойдет дефолт тем лучше для страны
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06.11.2020 10:54 Відповісти
А нам 30 років розказують про ріст економіки і потужні реформи. А виявляється, що живемо ми тільки на позичені гроші.
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06.11.2020 11:01 Відповісти
Свистеть- не мешки ворочать.Наша армия наполняет бюджет.Особенно он наполнялся в предыдущие 5лет президентом на Мальдивах и в Панаме
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06.11.2020 11:04 Відповісти
А зелёному ге до сих пор Петя в штаны накладывает.
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06.11.2020 11:12 Відповісти
Ёрмолычъ, а ниче шо Зеля "отдыхала" десятки раз уже? перетрудилась бедная 66% дохідної частини Бюджету-2021 - позики, а на погашення боргів піде 65% ВВП, - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 507 видать
А чтё за Оманскую ёпопёю скажёшь? А, троллик?
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06.11.2020 11:14 Відповісти
Высокопрофессиональный "экономист"! Вот бы его министром экономики .
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06.11.2020 11:18 Відповісти
😂😂😂😂
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06.11.2020 12:43 Відповісти
Вы какие бюджеты-принимали? 66% дохідної частини Бюджету-2021 - позики, а на погашення боргів піде 65% ВВП, - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 5952
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06.11.2020 11:29 Відповісти
займы/ их мировой еврейский капитал под украинскую землю радостно обеспечит.
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06.11.2020 11:35 Відповісти
Петя-Сеня-Юля -молодцы!
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06.11.2020 11:48 Відповісти
65% ВВП - это круто!
62% ВВП налоги, остается только 38%.
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06.11.2020 13:26 Відповісти
См. мой комментарий выше. Депутат просто путает категории . . . Речь не о ВВП, а о бюджете.

Если Вы не иронизировали, конечно
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06.11.2020 16:13 Відповісти
Ирония.
В последнее время от перлов наших "самых умных" - даже не смешно.
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06.11.2020 16:57 Відповісти
 
 