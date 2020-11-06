Нереалізований потенціал використання водних ресурсів України становить $12 млрд, лісових - $40 млрд, - Шмигаль
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Нереалізований потенціал України з використання водних ресурсів оцінюється в $12 млрд, тоді як лісових - у $40 млрд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми мали розширювати площі наших лісів і використовувати деревину переважно для розвитку власного меблевого виробництва. Тільки зміна орієнтирів з експорту сировини на виробництво власної продукції дасть країні, щонайменше, $40 млрд за десять років", - сказав прем'єр під час презентації аудиту української економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Шмигаля, водні ресурси - це $12 млрд недовикористаного потенціалу.
"Україна роками ігнорувала розвиток гідроенергетики, цей потенціал ми використовуємо тільки наполовину. Потенціал аквакультури, розвиток рибного господарства ми використовуємо лише на чверть, зрошення земель розвинене менше ніж на 20% від того, як має бути. Наприклад, ефективна система зрошення в південних областях України дала б можливість збільшити врожаї у 2,5-3 рази і це - теж невикористаний потенціал, який дасть країні додатковий ВВП", - зазначив прем'єр.
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реальність »»»»
не працюють навіть борделі й тюрма
******** хліб, скінчилась вода
з культурного життя лише свати й шаурма
В карман олигархов.....
Ваш Денис, не благодарите!
йой, а що ж там тищенко про насос розповідало?
дегенераты....