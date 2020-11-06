НАБУ про конституційну кризу: У нинішніх умовах будь-який з антикорупційних органів може бути знищений рішенням КС

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вимагає негайно врегулювати ситуацію, яка склалася через рішення Конституційного суду. Зараз існує ризик знищення будь-якого антикорупційного органу.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

У Бюро висловили стурбованість рішеннями КСУ протягом 2019-2020 років у питаннях боротьби з корупцією.

"Наслідками таких рішень є системне послаблення інституційної спроможності органів, покликаних викривати корупцію, та звільнення від відповідальності осіб, причетних до завдання шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах", - повідомили в НАБУ.

Зазначається, що через рішення КСУ втрачена можливість відшкодувати мільярди збитків, які були завдані через корупцію.

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"КСУ своїми рішеннями позбавив Національне бюро права через суд анулювати кабальні для державних підприємств угоди, фактично декриміналізував незаконне збагачення, звільнив від відповідальності за неподання декларації", - додали в Нацбюро.

У НАБУ закликали негайно врегулювати ситуацію навколо КСУ не тільки в контексті правових основ функціонування Нацбюро, але і в ширшому контексті.

"У нинішніх умовах існує ризик того, що будь-який з антикорупційних органів може бути знищений через винесення політичних рішень Конституційним Судом", - резюмували в НАБУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали