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НАБУ (1737) КС (928)

НАБУ про конституційну кризу: У нинішніх умовах будь-який з антикорупційних органів може бути знищений рішенням КС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАБУ про конституційну кризу: У нинішніх умовах будь-який з антикорупційних органів може бути знищений рішенням КС

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вимагає негайно врегулювати ситуацію, яка склалася через рішення Конституційного суду. Зараз існує ризик знищення будь-якого антикорупційного органу.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

У Бюро висловили стурбованість рішеннями КСУ протягом 2019-2020 років у питаннях боротьби з корупцією.

"Наслідками таких рішень є системне послаблення інституційної спроможності органів, покликаних викривати корупцію, та звільнення від відповідальності осіб, причетних до завдання шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах", - повідомили в НАБУ.

Зазначається, що через рішення КСУ втрачена можливість відшкодувати мільярди збитків, які були завдані через корупцію.

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"КСУ своїми рішеннями позбавив Національне бюро права через суд анулювати кабальні для державних підприємств угоди, фактично декриміналізував незаконне збагачення, звільнив від відповідальності за неподання декларації", - додали в Нацбюро.

У НАБУ закликали негайно врегулювати ситуацію навколо КСУ не тільки в контексті правових основ функціонування Нацбюро, але і в ширшому контексті.

"У нинішніх умовах існує ризик того, що будь-який з антикорупційних органів може бути знищений через винесення політичних рішень Конституційним Судом", - резюмували в НАБУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали

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Топ коментарі
+3
а что же раньше об этом не подумали?
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06.11.2020 10:55
+3
а сколько дел на коррупционеров НАБУ довело до суда?
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06.11.2020 10:56
+3
А які питання до КС ? Він свою роботу зробив - рішення виніс.
До речі, може бути, я не юрист, але останнє рішення абсолютно правильне. У антикорупційних законах некоректно сформульовані положення.
Згадаймо. У минулому році була аналогічна ситуація з притягненням до відповідальності.
Після рішення КС внесли виправлення. І все затихло, усі задоволені.
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06.11.2020 13:09
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а что же раньше об этом не подумали?
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06.11.2020 10:55 Відповісти
Как раз об этом мафия и казнокрады хорошо подумали. Они создали эти структуры, выполняя требование внешнего управления кредиторов, но не узаконили структуры в статьях Конституции и законодательстве Украины, поскольку любое дело против казнокрадов будет рассыпано в первом же суде, Это то, что и требовалось ворам для того что бы их не преследовали. Но проблемма в том, что десятки тысяч госслужащих были выброшенны на помойку и получается, что -незаконно, и они будут теперь подвать в суд для компенсации их издержек и востановления в правах. А это значит полный коллапс власти, и здесь решение только одно полная перезагрузка всех ветвей власти на новых досрочных выборах.
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06.11.2020 11:23 Відповісти
І що дасть перезагрузка без якісного законодавства..?
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06.11.2020 13:04 Відповісти
А те дасть , що елітам придеться роозкошелюватись в черговий раз, і чим частіша перезагрузка, тим більша ймовірність, що почнуть перезагружатись по правилам Конституції а не туалетного папірця . Можна звичайно і без цивілізованої перезагрузи, шляхом гайдамаків коли панянку ********** (власницю торговельних закладів і обленерго) розіпнуть на коні і пустять в степ... У еліт є ще вибір.
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06.11.2020 14:30 Відповісти
Тоість неякісне законодавство можна залишити, і перезагружатися до нового пришестя ?? НАБУ про конституційну кризу: У нинішніх умовах будь-який з антикорупційних органів може бути знищений рішенням КС - Цензор.НЕТ 4471
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06.11.2020 14:56 Відповісти
Може залющити очі на неякісну владу, яка не може апріорі в силу тупості і продажності зробити якісне законодавство? Тобто ви говорите, нехай все буде як є . Якщо потрібно то презагрузка влади повинна бути кожні півроку. А в ішому разі перезагрузять силою як у Франції гільотиною, і владу, і всіх провладних бариг з тих хто не вспіє втекти. Вибір за суспільством - піти шляхом цивілізації чи радикальними змінами, як це вже було 25 жовтня (7 листопада по новому стилю) в Петрограді в 1917 році. Біжить матрос, біжить солдат стріляє на ходу...
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06.11.2020 15:51 Відповісти
а сколько дел на коррупционеров НАБУ довело до суда?
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06.11.2020 10:56 Відповісти
Многоходовочка... Заранее закладывается в законодательстве "закладной камень" для возможности отмотать все назад. Кошмарят неугодных, а когда критическая масса набирается, - выбивают "закладочку" и домик рушится. Кто виноват? - дык, хто яго знаить.
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06.11.2020 12:36 Відповісти
сколько денег потратили на НАБУ, какую зарплату получают агенты, сколько стоили носки - пишем в кредит? и сколько денег вернули в бюджет - пишем в дебит? подводим баланс, делаем выводы?
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06.11.2020 11:00 Відповісти
Т.е НАБУ не право в отношении КС?
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06.11.2020 11:14 Відповісти
Насправді - так.
Проблєма у законодавстві і відповідності Конституції.
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06.11.2020 13:05 Відповісти
Не пойму, у нас Суд не правильный или, всё же, Конституция нарушается?
Если нарушается Конституция, а Суд, просто, об этом заявляет, то кто виноват -
нарушители Конституции или Суд?
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06.11.2020 11:03 Відповісти
Он не заявляет. Он решает. Шо противоречит Конституции. Но его решения пересмотру не подлежат.
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06.11.2020 11:07 Відповісти
А які питання до КС ? Він свою роботу зробив - рішення виніс.
До речі, може бути, я не юрист, але останнє рішення абсолютно правильне. У антикорупційних законах некоректно сформульовані положення.
Згадаймо. У минулому році була аналогічна ситуація з притягненням до відповідальності.
Після рішення КС внесли виправлення. І все затихло, усі задоволені.
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06.11.2020 13:09 Відповісти
Вся ситуація з рішенням КСУ організована на Банковій.НАЗК не повинно було закривати реєстри,а НАБУ-карні справи.Про таке в рішенні КСУ не вказувалось.
От,скажімо,визнав КСУ неконституційним призначення Ситника на посаду директора НАБУ,і що ??? Спокійно собі ходить чоловік на роботу....
КСУ визнав неконституційним призначення Ситника. У Зеленського чекають нового конкурсу
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06.11.2020 14:51 Відповісти
Любо шо может решить сборище воров под вывеской КС. Так шо жуйте сопли и дальше. Абы чего не вышло. А то Путен нападет.
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06.11.2020 11:06 Відповісти
Мафия почувствовала угрозу и нанесла ответный удар. Президент-импотент всех и всего боится, за всех прячется от ответственности. Решительные шаги трусы не делают.
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06.11.2020 11:09 Відповісти
Во время судебного заседания адвокат обращается к свидетелю:
- Это правда, что вы получили крупную сумму за ...?
Свидетель молчит.
Адвокат повторяет вопрос.
Свидетель молчит.
Третий раз. Молчание.
Судья:
- Свидетель, Вы почему не отвечаете на вопрос?
Свидетель:
- Ой, извините, господин судья. Я думал, что это он к вам обращается.
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06.11.2020 11:14 Відповісти
судей на мыло.
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06.11.2020 14:29 Відповісти
НАБУ столько воров засадил за 3 года за корупцию,что у корупционеров теперь единственная надежда на КС.
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06.11.2020 16:35 Відповісти
 
 