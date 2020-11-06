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заробітна плата (695) пенсія (566) Денис Шмигаль (1747)

Шмигаль до 2030 року обіцяє середню зарплату майже в $900, а пенсію - майже в $300

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль до 2030 року обіцяє середню зарплату майже в $900, а пенсію - майже в $300

Україна може розраховувати на зростання ВВП удвічі через 10 років.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході презентації аудиту української економіки і векторів економічного розвитку до 2030 року в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ

"Таке зростання можливе - і світовий досвід тому підтвердження", - зазначив прем'єр, додавши, що багато країн, які довели це, не мали такого потенціалу, який є в України.

За словами Шмигаля, за такого розкладу, в Україні зарплата збільшиться вдвічі - до 890 доларів на місяць, а пенсія - втричі, до 288 доларів.

При цьому також значно зростуть видатки на оборону, медицину й освіту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік середня зарплата в Україні зросла на 12,3% і становить 12 тис. грн, - Держстат

"Так працює економіка, це буде інша успішна країна", - підсумував Шмигаль.

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Топ коментарі
+32
Шморгаль))) что ты несешь, какой 2030 год?
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06.11.2020 11:28
+27
Шмыгаль к 2030 году обещает среднюю зарплату почти в $900, а пенсию - почти в $300 - Цензор.НЕТ 329
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06.11.2020 11:29
+27
Шмыгаль к 2030 году обещает среднюю зарплату почти в $900, а пенсию - почти в $300 - Цензор.НЕТ 5239
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06.11.2020 11:31
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Уважаемый премьер!Требую Вашего срочного вмешательства!Вы обещаете пенсии в 300$.А у нас люди получают 600,а с декабря им ещё 20 накинут(в долларах)-что им делать-отдавать назад половину пенсии?
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06.11.2020 12:30 Відповісти
Поколение старших еще хорошо помнит совковое время, когда кормили население завтрашним днем, Зе, как выросший в комуняцкой среде, пытается реанимировать вчерашрий день, кравчук, шмыгаль и др.не случайные в его окружении, уже очевидно, клоун велет Украину в светлое прошлое.
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06.11.2020 12:32 Відповісти
завтрашний день это вот это "Обычная математика". Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии - ШмыгальБольше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/obychnaya-matematika-cherez-15-let-ukraina-ne-smozhet-vyplachivat-pensii-shmygal-1521396.html
он говорит потому, что на форуме надо что то говорить. ну не скажет же он - мы обосрались!
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06.11.2020 13:12 Відповісти
Багато хто вірить в цю маячню.
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06.11.2020 12:34 Відповісти
особенно пенсы! но они не спрашивают, за счет чего! Они и детей бы сьели за 20 грн поднятия пенсии...гусский мир однозначно проходит в умы людей..но але...вам детей своих не жаль?
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06.11.2020 14:14 Відповісти
А что пенсы!?Им что и помечтать нельзя!? Шмигаль до 2030 року обіцяє середню зарплату майже в $900, а пенсію - майже в $300 - Цензор.НЕТ 6049 Ведь половине из них уже за 75 лет и стало быть через 10 лет им и так идти в небытиё!! Шмигаль до 2030 року обіцяє середню зарплату майже в $900, а пенсію - майже в $300 - Цензор.НЕТ 3336
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06.11.2020 14:48 Відповісти
Сергей Якимец f3ff978b Молоді вірять.За зелених багато молоді голосувало.
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06.11.2020 16:12 Відповісти
Неее, ну це вже ля, ваабще!
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06.11.2020 12:37 Відповісти
А чё не к 2050 😂😂😂😂
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06.11.2020 12:37 Відповісти
Цей старший економіст, ще не знає, що вже в 2030 році пенсії взагалі платити не будуть...
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06.11.2020 12:38 Відповісти
Бубочка обіцяв ще у 19--му 4 кілобакси зарплатні, а тепер аж у 30-му 900??? Невже збрехав???😲
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06.11.2020 12:39 Відповісти
ВНИМАНИЕ 73%, УШКИ НА МАКУШКИ!
Шмигаль до 2030 року обіцяє середню зарплату майже в $900, а пенсію - майже в $300 - Цензор.НЕТ 5879
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06.11.2020 12:39 Відповісти
Повна дурня в вас немає страктегії навіть на рік,а він про десять..
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06.11.2020 12:43 Відповісти
Вначале сделайте учителям и медикам обещанные 3000$.
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06.11.2020 12:43 Відповісти
что они там курят? Где мы, а где 2030 год...Экономика в жопе, а он завтраками кормит, фантазер..
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06.11.2020 13:08 Відповісти
Слабак! К 30 году можно пообещать зарплату в 300 000 долларов и бесплатные полеты на планету Нубиру
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06.11.2020 13:15 Відповісти
Зеленая плесень выполняет поставленную хозяевами задачу - уничтожение Украины.
С наскока это не получилось, даже война не дает нужного результата, пошла игра вдолгую - выдавливают из страны молодежь. Ведь даже озвученные перспективы к 2030 году - не будет пенсий, зарплата в $900, проданная земля и т.д. у любого разумного молодого человека вызывает одно желание - бежать отсюда как можно дальше.
А в этом и цель - к 2030 году оставить в Украине одних пенсионеров и ментов.
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06.11.2020 13:24 Відповісти
Нет таких обязательств, которых нельзя было бы взять.
А ще... дурень думкою багатіє.
Ще можна було б багато чого з цього приводу сказати, але ці зелені придурки не варті того, щоб на них витрачати час.
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06.11.2020 13:41 Відповісти
И тут Дениску понесло......и поплывут пароходы ,засверкают огнями небоскребы ,а центр вселенной переместиться в Житомир.... Чего не скажешь ,для оправдания зряплаты !?
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06.11.2020 13:54 Відповісти
Красиво свистит.
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06.11.2020 14:10 Відповісти
ржу не могу.
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06.11.2020 14:16 Відповісти
дайте этому полнодурку 5000 грн, а в 2090 пообещаете, что оно будет получать $10000. absolutly idiot.
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06.11.2020 14:20 Відповісти
совсем видать дела плохо
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06.11.2020 14:37 Відповісти
Шмыгаль, нам срочно нужны эффективные вменяемые экономические реформы,чтобы бизнес из Украины не убегал, куда глаза глядят, а наоборот, вкладывал сюда свои инвестиции, чего вы вообще не делаете Нам не нужны пустопорожние, высосанные из пальца фантазии до 2030, до 2050 г. Сейчас обстановка так быстро меняется, что многим вообще не понятно, как вести бизнес в сложившихся условиях, мировая экономика явно изменит направление своего развития и чего тогда будут стоить шмыгальские планы?
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06.11.2020 14:56 Відповісти
Мне уже почти 50, не факт, что доживу до 2030, тем более, что с гарантией власть, которая привела Шмыгаля на должность - столько не задержится.
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06.11.2020 15:09 Відповісти
Обещать - не мешки таскать. У этих евреев язык без костей, вот они им и пользуются по назначению.
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06.11.2020 15:22 Відповісти
А коммунизм к 80-му не обещает?😀
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06.11.2020 16:15 Відповісти
Да в 2030 году никто и не вспомнит, что это за чмо было, шмаркаль.
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06.11.2020 16:23 Відповісти
С такими шмыгалями Украина до 2030г не доживет.
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06.11.2020 16:58 Відповісти
Ска тут и квартала не надо) тут вечірня рада, до усрачки прошибає!)
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06.11.2020 16:58 Відповісти
Шмигаль до 2030 року обіцяє середню зарплату майже в $900, а пенсію - майже в $300 - Цензор.НЕТ 5298
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06.11.2020 20:18 Відповісти
та да, 500.000 рабочих мест уже построил же... Шмигаль до 2030 року обіцяє середню зарплату майже в $900, а пенсію - майже в $300 - Цензор.НЕТ 3820
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06.11.2020 22:18 Відповісти
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