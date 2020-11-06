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Шмигаль до 2030 року обіцяє середню зарплату майже в $900, а пенсію - майже в $300
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна може розраховувати на зростання ВВП удвічі через 10 років.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході презентації аудиту української економіки і векторів економічного розвитку до 2030 року в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ
"Таке зростання можливе - і світовий досвід тому підтвердження", - зазначив прем'єр, додавши, що багато країн, які довели це, не мали такого потенціалу, який є в України.
За словами Шмигаля, за такого розкладу, в Україні зарплата збільшиться вдвічі - до 890 доларів на місяць, а пенсія - втричі, до 288 доларів.
При цьому також значно зростуть видатки на оборону, медицину й освіту.
"Так працює економіка, це буде інша успішна країна", - підсумував Шмигаль.
Топ коментарі
+32 Підлога Маккартні
показати весь коментар06.11.2020 11:28
+27 Роман с камнем
показати весь коментар06.11.2020 11:29
+27 violator
показати весь коментар06.11.2020 11:31
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Будь ласка, зачекайте...
он говорит потому, что на форуме надо что то говорить. ну не скажет же он - мы обосрались!
С наскока это не получилось, даже война не дает нужного результата, пошла игра вдолгую - выдавливают из страны молодежь. Ведь даже озвученные перспективы к 2030 году - не будет пенсий, зарплата в $900, проданная земля и т.д. у любого разумного молодого человека вызывает одно желание - бежать отсюда как можно дальше.
А в этом и цель - к 2030 году оставить в Украине одних пенсионеров и ментов.
А ще... дурень думкою багатіє.
Ще можна було б багато чого з цього приводу сказати, але ці зелені придурки не варті того, щоб на них витрачати час.