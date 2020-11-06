Рада в п'ятницю, швидше за все, призначить тільки одного суддю КС - Кичуна - як представника "СН", - нардеп "Голосу" Юрчишин (оновлено)

Верховна Рада в п'ятницю, швидше за все, призначить тільки одного суддю до Конституційного Суду, якого рекомендувала фракція "Слуга народу", заявляє перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

Про це він сказав журналістам, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо сьогодні і буде голосування ... У залі фактично немає людей для призначення суддів ... Якщо буде голосування, то буде призначений пан Кичун як представник "Слуги народу", більшість дала чітко зрозуміти, що за інших вона не голосуватиме", - сказав Юрчишин.

Він зазначив, що вважає таке призначення суто політичним.

Пізніше нардепка "Слуги народу" Галина Янченко підтвердила в коментарі журналістам, що парламент, ймовірно, призначить Кичуна суддею КС.

"На сьогодні видається так, що парламент буде спочатку розглядати тільки одного кандидата на призначення до Конституційного Суду. Найбільш імовірною кандидатурою на цей момент є пан Кичун. Фракція зустрічалася з ним ще в травні, коли відкрилася така можливість, але не мала можливості призначити його до сьогоднішнього дня. Зараз триває опитування у фракції, чи є підтримка, чи зможемо ми виставити його кандидатуру вже сьогодні. Якщо таку підтримку не встигнемо зібрати зараз, то швидше за все питання відкладеться до наступного пленарного тижня", - сказала Янченко.

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"Насправді, всі передбачені законодавством процедури щодо призначення суддів Конституційного Суду України були проведені ще на початку 2020 року. Комітет з правової політики розглядав всі 6 кандидатів на посади суддів ще влітку 2020 року та погодився, що всі вони відповідають вимогам законодавства. Тому Верховна Рада мала можливість провести ці призначення ще кілька місяців тому. Поточна конституційна криза стала каталізатором, через яке це питання було оперативно внесене до порядку денного. Що до конкурсної процедури, то нею, згідно з законодавством, можна вважати факт голосування за кандидатів у Верховній Раді. Я практично впевнений, що одну з посад за результатами голосування обійме Віктор Кичун. Що ж стосується другої вакансії, то цілком можливо, що жоден з кандидатів не набере достатньо голосів для призначення", - заявив юрист, нардеп Роман Бабій.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали