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За добу в МВС виявили 443 нові випадки COVID-19, більшість у Києві, Дніпропетровській та Запорізькій областях
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
За добу зареєстровано 443 нові випадки коронавірусної хвороби серед працівників МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців зареєстровано в Дніпропетровській області (+23), у Запорізькій області (+33) та в м.Києві (+37).
Від початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 14 788 співробітників МВС, одужали - 13 743, померли - 37.
Медичну допомогу отримують усі підрозділи та навчальні заклади системи МВС і контактні особи, які спілкувалися з хворими.
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