Трамп закликає Верховний Суд розібратися з "незаконними" голосами: його твіт знову позначений як такий, що "вводить в оману"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Чинний президент США і кандидат на другий термін на цій посаді Дональд Трамп заявляє про порушення на виборах і під час підрахунку голосів, а також закликає Верховний Суд втрутитися.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп написав на своїй сторінці у твітері.
"Я легко виграю вибори на пост президента США за законного голосування. Спостерігачам не дозволяли, у будь-якій формі, виконувати свою роботу, і тому голоси, прийняті протягом цього періоду, мають бути визнані незаконними. Верховний Суд США має розібратися з цим", - написав Трамп.
Варто зазначити, що Твіттер вчергове позначив пост Трампа як "спірний і такий, що вводить в оману".
У США триває підрахунок голосів на президентських виборах: у чинного президента Дональда Трампа на сьогодні 214 голосів, у його суперника Джо Байдена - 253 голоси з 270 необхідних.
Будь ласка, зачекайте...
Трамп усе правильно зробив. Еммі Баррет - нормальна консервативна суддя, яка виконує Конституцію. В неї, на відміну від ліваків, немає орвелівської ідеї, що одні можуть бути рівніше за інших. Щастя Америки, що лівацька феміністка Рут Гінзбурґ померла і звільнила місце у Верховному Суді. Думаю, Верховний Суд справедливо розсудить. Лівацтво не пройде!
Істинні республіканці - це ті, кого совєти називали яструбами Пентагону. Такі як МакКейн, а не як Трамп!
І задумайтеся, чому справжній республіканець МакКейн виступав проти Трампа, а його вдова закликала голосувати за Байдена? Точніше, не за Байдена, а проти Трампа... І кілька колишніх сенаторів та конгресменів-республіканців на пенсії (тих самих яструбів) також закликали голосувати проти Трампа!
P.S. Я також не за Байдена, а проти саме Трампа, бо республіканська ідеологія мені ближча, ніж демократична...
Молодець, Трамп, так їх! Байден уособлює усю ту лівацьку наволоч, яка за аборти, ЛГБТ, мігрантів, привілеї чорним, проти Конституції, індивідуальної свободи і права на носіння зброї. Якщо до влади прийде Байден США з форпосту Вільного світу перетвориться на кубло соціалізму й неомарксизму, основи чого заклав Обама
Народу это понравится.
Велика Америка, а кандидаты уровня Зеленского.
Однако, когда из 150 тысяч голов по почте ни одного за Трампа - это сказка, в которую может поверить целых 73% на еления.
А девелоперу русской мафии еще предстоят суды и расследования до самой смерти.
Несколько крупных телеканалов США прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа из Белого дома, когда тот начал делать бездоказательные заявления о прошедших президентских выборах, сообщает The Verge. Выступление Трампа прервали телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, а также издание USA Today.
2. Карабах територіально - Азербайджан, все інше - сентименти. У Криму, якщо що, теж більшість населення - етнічні москалі, то цим треба анексію Криму виправдовувати?
3. Просте питання: чому старі республіканці, на кшталт МакКейна, різко проти Трампа???
Что касается войны в Карабахе, то суть её проста и понятна, В 90-е годы Армения в военном конфликте победила Азербайджан и оккупировала часть его территории, причем не только сам Нагорный Карабах, но еще и семь районов этого государства, находящихся рядом с Карабахом.
Сейчас Азербайджан освобождает от оккупантов свою землю.
Кто и кого тут обманывает и почему вы думаете, что те украинцы, которые знакомы с интернетом, а другие комментарии на разных сайтах не пишут, ничего не понимают в перечисленных вами вопросах?