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Байден (1343) вибори (3751) США (6785) Трамп (1889)

Трамп закликає Верховний Суд розібратися з "незаконними" голосами: його твіт знову позначений як такий, що "вводить в оману"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп закликає Верховний Суд розібратися з "незаконними" голосами: його твіт знову позначений як такий, що "вводить в оману"

Чинний президент США і кандидат на другий термін на цій посаді Дональд Трамп заявляє про порушення на виборах і під час підрахунку голосів, а також закликає Верховний Суд втрутитися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп написав на своїй сторінці у твітері.

"Я легко виграю вибори на пост президента США за законного голосування. Спостерігачам не дозволяли, у будь-якій формі, виконувати свою роботу, і тому голоси, прийняті протягом цього періоду, мають бути визнані незаконними. Верховний Суд США має розібратися з цим", - написав Трамп.

Варто зазначити, що Твіттер вчергове позначив пост Трампа як "спірний і такий, що вводить в оману".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори у США: Байден збільшує відрив від Трампа, 6 штатів визначать результат перегонів. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

У США триває підрахунок голосів на президентських виборах: у чинного президента Дональда Трампа на сьогодні 214 голосів, у його суперника Джо Байдена - 253 голоси з 270 необхідних.

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Топ коментарі
+16
Рыжий дурак беснуется.))) Симулирует буйное сумашествие, как МакМерфи, - хочет в психушке отсидеться)
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06.11.2020 11:59
+14
Згідно рішення КСУ від 5.11.2020. перемогу в штаті Джорджія впевнено і в один тур отримує Міхєіл Саакашвілі.В звязку з чим,результати кандидатів Д.Байдена і Д.Трампа вважати такими,які не відповідають дійсності.

Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение" - Цензор.НЕТ 7684
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06.11.2020 12:00
+13
Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение" - Цензор.НЕТ 398
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06.11.2020 12:05
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Рыжий дурак беснуется.))) Симулирует буйное сумашествие, как МакМерфи, - хочет в психушке отсидеться)
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06.11.2020 11:59 Відповісти
Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение" - Цензор.НЕТ 398
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06.11.2020 12:05 Відповісти
В Растове астановфка !!!
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06.11.2020 12:16 Відповісти
Талант вешать лапшу Трампу передали в кремле !
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06.11.2020 12:14 Відповісти
Згідно рішення КСУ від 5.11.2020. перемогу в штаті Джорджія впевнено і в один тур отримує Міхєіл Саакашвілі.В звязку з чим,результати кандидатів Д.Байдена і Д.Трампа вважати такими,які не відповідають дійсності.

Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение" - Цензор.НЕТ 7684
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06.11.2020 12:00 Відповісти
знаючи як республіканці швидко вносили кандидатуру нового суді- то готувалися вони зарання! трамп схоже буде в числі перших презів сша яка винесуть вперед ногами...разом з кріслом
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06.11.2020 12:01 Відповісти
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Трамп усе правильно зробив. Еммі Баррет - нормальна консервативна суддя, яка виконує Конституцію. В неї, на відміну від ліваків, немає орвелівської ідеї, що одні можуть бути рівніше за інших. Щастя Америки, що лівацька феміністка Рут Гінзбурґ померла і звільнила місце у Верховному Суді. Думаю, Верховний Суд справедливо розсудить. Лівацтво не пройде!
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06.11.2020 12:04 Відповісти
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Ліваки, не затуляйте рота опонентам. Хто заспамить - той комуніст. Повторюю:
Трамп усе правильно зробив. Еммі Баррет - нормальна консервативна суддя, яка виконує Конституцію. В неї, на відміну від ліваків, немає орвелівської ідеї, що одні можуть бути рівніше за інших. Щастя Америки, що лівацька феміністка Рут Гінзбурґ померла і звільнила місце у Верховному Суді. Думаю, Верховний Суд справедливо розсудить. Лівацтво не пройде!
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06.11.2020 12:13 Відповісти
Трамп - НЕПРАВИЛЬНИЙ республіканець! Це ганьба республіканської партії, Ейхенхауер з Рейганом мабуть у трунах перевертаються! Як республіканці могли взагалі допустити його в кандидати в 2016, як він з москалями дружить???
Істинні республіканці - це ті, кого совєти називали яструбами Пентагону. Такі як МакКейн, а не як Трамп!

І задумайтеся, чому справжній республіканець МакКейн виступав проти Трампа, а його вдова закликала голосувати за Байдена? Точніше, не за Байдена, а проти Трампа... І кілька колишніх сенаторів та конгресменів-республіканців на пенсії (тих самих яструбів) також закликали голосувати проти Трампа!
P.S. Я також не за Байдена, а проти саме Трампа, бо республіканська ідеологія мені ближча, ніж демократична...
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06.11.2020 12:24 Відповісти
Трамп не республиканец, а Жлоб. Республиканцем был Джон Маккейн и они были в дружеских отношениях с Байденом, часто спорили, дискутировали, но оба болели за Америку, а вот какие приоритеты у Трампа, надеюсь уже всем понятно.
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06.11.2020 14:45 Відповісти
Я дивуюся, як нормальні республіканці взагалі допустили його висування кандидатом в 2016! Про тьорки з москалями ж знали і тоді...
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06.11.2020 14:53 Відповісти
Если быть справедливым, то не считать следует только те голоса в письмах, которые были отправлены после закрытия участков. Так что Трамп явно перегибает.
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06.11.2020 12:01 Відповісти
Трамп Иванович, у вас пердак разорвался. И пареной репой от вас смердит. Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение" - Цензор.НЕТ 8251
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06.11.2020 12:01 Відповісти
Трамп превращается... превращается.. превращаеься в рыжее *****!
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06.11.2020 12:02 Відповісти
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Молодець, Трамп, так їх! Байден уособлює усю ту лівацьку наволоч, яка за аборти, ЛГБТ, мігрантів, привілеї чорним, проти Конституції, індивідуальної свободи і права на носіння зброї. Якщо до влади прийде Байден США з форпосту Вільного світу перетвориться на кубло соціалізму й неомарксизму, основи чого заклав Обама
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06.11.2020 12:02 Відповісти
А що,у вас в Костромє українську мову викладали?
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06.11.2020 12:06 Відповісти
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Про Кострому не знаю, але у Харкові я перемагав у конкурсі ім. Яцика
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06.11.2020 12:09 Відповісти
На премію Гепи ...
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06.11.2020 12:10 Відповісти
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Ти читав хоч одне американське джерело чи тільки російські?
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06.11.2020 12:12 Відповісти
Та нi, Допи
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06.11.2020 12:34 Відповісти
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Дублюю, бо лівацькі боти спамлять:
Молодець, Трамп, так їх! Байден уособлює усю ту лівацьку наволоч, яка за аборти, ЛГБТ, мігрантів, привілеї чорним, проти Конституції, індивідуальної свободи і права на носіння зброї. Якщо до влади прийде Байден США з форпосту Вільного світу перетвориться на кубло соціалізму й неомарксизму, основи чого заклав Обама
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06.11.2020 12:11 Відповісти
Знаю двох особисто. А ну підскажи своє прізвище.
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06.11.2020 12:13 Відповісти
Дык, заставит проводить у нас гей-парад каждые выходные и по утрам целовать в пупок знакомого негра
Народу это понравится.
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06.11.2020 12:06 Відповісти
Так трамп против абортов? А прессе рот затыкал не трамп? Или это у него такая свобода прессы? Что-то ты бот смешал все в кучу, да еще и жирным шрифтом.
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06.11.2020 12:10 Відповісти
В Америці всі телеканали лівацькі. Вчора тупо перервали трансляцію Трампа, а потім диктор оголосив, що Трамп бреше. Чисто Кісєльов_ТБ. В нас ніхто не знає реальну ситуацію в США, але всі роблять вигляд, що розбираються
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06.11.2020 12:21 Відповісти
Мої друзі з діяспори - за Байдена...
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06.11.2020 13:44 Відповісти
Хз, что лучше - амебные дерьмократы или непредсказуемый Трамп
Велика Америка, а кандидаты уровня Зеленского.
Однако, когда из 150 тысяч голов по почте ни одного за Трампа - это сказка, в которую может поверить целых 73% на еления.
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06.11.2020 12:03 Відповісти
Рыжий Джокер так мощно истерит, что наврено можно расслабиться - наши победили в США, Байдена на царство!))
А девелоперу русской мафии еще предстоят суды и расследования до самой смерти.
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06.11.2020 12:04 Відповісти
Мразь рыжая,не позорь США. Иди нах. Или фсб пообещала облить дерьмом с ног до головы?
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06.11.2020 12:04 Відповісти
Байден сейчас впереди с 917 голосами в Georgia, обогнав Трампа после долгой ночи подсчета голосов !!!
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06.11.2020 12:04 Відповісти
Суд отказал Трампу в остановке подсчета голосов в Мичигане.

Несколько крупных телеканалов США прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа из Белого дома, когда тот начал делать бездоказательные заявления о прошедших президентских выборах, сообщает The Verge. Выступление Трампа прервали телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, а также издание USA Today.
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06.11.2020 12:09 Відповісти
Накрылась вечеринка, хавчик прокис, рыжая крыша поехала и кукушка улетела.
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06.11.2020 12:04 Відповісти
Невже Верховний суд США приймає позови через твіттер?
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06.11.2020 12:07 Відповісти
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Ліваки, кінчайте мене спамити. Ваша дурня про Трампа - агента Путіна - це вияв обмеженості вашого мислення і того, що ви читаєте тільки російські джерела.
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06.11.2020 12:10 Відповісти
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пеця зашкварился на трампе, беня зашкварится на байдене😷
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06.11.2020 12:12 Відповісти
а шо они там так долго считают, со вчера никаких изменений
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06.11.2020 12:12 Відповісти
мені здається це чи не перший випадок в історії США, коли програвша сторона не поздоровила чемно вигравшу, а побігла в суд?
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06.11.2020 12:12 Відповісти
Просто если "Дони" проиграет то он поедет в тот же самый суд но в статусе подозреваемого. А списо там веселий.
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06.11.2020 12:14 Відповісти
Так вперше в історії таке хамло попало в президенти завдяки параші, хіба можна очікувати від нього порядності? (Скажи хто твій друг...). Дивує, що партія допустила таке одоробло в кандидати.
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06.11.2020 12:25 Відповісти
Не перший, ще в 2000 суди були, коли Буш-молодший проти Гора...
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06.11.2020 12:25 Відповісти
А тем временем Байден обошел Трампа в Джорджии. Традиционно республиканском штате, который 24 года не голосовал за демократов. Считать там осталось меньше 1%.
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06.11.2020 12:14 Відповісти
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Ліваки, кінчайте мене спамити. Ваша дурня про Трампа - агента Путіна - це вияв обмеженості вашого мислення і того, що ви читаєте тільки російські джерела.
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06.11.2020 12:15 Відповісти
Ботяра ватная, пошел лесом.
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06.11.2020 12:17 Відповісти
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Ти що, отетеріла? Я на цезорі довше, ніж ти в школі вчилася! Трамп закликає Верховний Суд розібратися з "незаконними" голосами: його твіт знову позначений як такий, що "вводить в оману" - Цензор.НЕТ 6410
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06.11.2020 12:22 Відповісти
Так ты идейный ватник-ветеран?
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06.11.2020 12:29 Відповісти
да ти просто йолоп якись с жирним шрифтом, змішав все лайно в одну купу... тому і спамлять
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06.11.2020 12:45 Відповісти
Джорджия синяя!!!!!!!!!!
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06.11.2020 12:16 Відповісти
В смысле? Вся пьяная от победы Байдена?)
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06.11.2020 12:18 Відповісти
синие дьяволы в Атланте))
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06.11.2020 12:46 Відповісти
різниця 800 голосів. Це не вибори а якийсь цирк із НБА)
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06.11.2020 12:23 Відповісти
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Тупість нашого суспільства просто зашкалює. Не знають, хто такий Байден і радіють його перемозі. Не розуміють суть війни в Карабасі, але підтримують Азербайджан. Знаєте, ви заслуговуєте, щоб вами керував Зеленський. Вас так легко обдурити. На кого пальцем покажеш, той буде ворогом або злодієм. Своєю голову майже ніхто не думає.
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06.11.2020 12:16 Відповісти
Украина уважает выбор американцев и их демократию.А радуются здесь простые провокаторы на зарплате.Их задача вовлечь Украину в американские перипетии и обгадить Украину.
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06.11.2020 12:24 Відповісти
1. Зеленський ж ЗА Трампа, а не за Байдена;
2. Карабах територіально - Азербайджан, все інше - сентименти. У Криму, якщо що, теж більшість населення - етнічні москалі, то цим треба анексію Криму виправдовувати?

3. Просте питання: чому старі республіканці, на кшталт МакКейна, різко проти Трампа???
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06.11.2020 12:27 Відповісти
Зеленский за президента США, кем бы он ни был.
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06.11.2020 12:29 Відповісти
Ріалі? А оці всі плівки Деркача, розслідування по сину Байдена і злив інфи педофілу Джуліані - це що?
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06.11.2020 12:31 Відповісти
Деркач это происки кацапов.
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06.11.2020 13:06 Відповісти
Він в 2019 підтримав Зе і виколядував за це у слуг земельку в Кончі Заспі - див. розслідування Бігуса... І так, чому тоді проти Деркача не хочуть розслідувати справу в Генпрокуратурі? В США його прямо назвали кацапським агентом!
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06.11.2020 13:09 Відповісти
Кто такой Байден, в Украине хорошо известно,он будучи вице-президентом курировал украинское направление, многократно бывал в Украине,.
Что касается войны в Карабахе, то суть её проста и понятна, В 90-е годы Армения в военном конфликте победила Азербайджан и оккупировала часть его территории, причем не только сам Нагорный Карабах, но еще и семь районов этого государства, находящихся рядом с Карабахом.
Сейчас Азербайджан освобождает от оккупантов свою землю.
Кто и кого тут обманывает и почему вы думаете, что те украинцы, которые знакомы с интернетом, а другие комментарии на разных сайтах не пишут, ничего не понимают в перечисленных вами вопросах?
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06.11.2020 13:04 Відповісти
Опять какой-то Верховный Суд. Кто вообще их придумал?
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06.11.2020 12:18 Відповісти
Мели Емеля-твоя неделя.Всегда Америка голосовала почтой.Больше ,меньше,но голосовала.Вбросы надо доказать.У Трампа надежда на свой в доску Верховный суд США.
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06.11.2020 12:21 Відповісти
Трамп всё верно сказал.
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06.11.2020 14:38 Відповісти
Верно скажет победитель, пока что выводы делать преждевременно.
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06.11.2020 14:47 Відповісти
Трамп всё верно сказал.
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06.11.2020 14:51 Відповісти
 
 